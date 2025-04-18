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Платная трасса Краснодар - Крымский мост: что нужно знать - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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Платная трасса Краснодар - Крымский мост: что нужно знать
Платная трасса Краснодар - Крымский мост: что нужно знать - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Платная трасса Краснодар - Крымский мост: что нужно знать
Федеральная трасса А-289 с 22 апреля станет платной. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор". Речь идет о дороге, которая проходит от Краснодара... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T19:32
2025-04-18T19:32
ситуация на дорогах крыма
росавтодор
краснодар
дороги
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кубань
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краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Федеральная трасса А-289 с 22 апреля станет платной. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор". Речь идет о дороге, которая проходит от Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк и выходит к Крымскому мосту. В Росавтодоре ответили на вопросы о новой дороге и оплате.Чем хороша трассаПо этой трассе от Краснодара до Крымского моста можно доехать за два часа, а не за шесть, как по старой. Платная дорога четырехполосная – по две полосы в каждую сторону с освещением на всем протяжении автодороги. Протяженность участка более 118 километров. Построено 10 развязок, уточнили в Автодоре.Как платитьШтатных пунктов сбора не будет. На трассе внедрили систему "Свободный поток". Это значит, что проезжать можно без шлагбаумов. На дороге установлены три рамки с камерами и датчиками. Они будут фиксировать номер автомобиля. Позже владельцу придет счет. Оплатить его нужно в течение пяти дней на сайте Автодора или через банковские приложения. С шестого дня будет начисляется штраф.Абонемент для тех, кто часто ездитБесплатные альтернативыКроме трассы А-289 в этом направлении будут открыты два бесплатных альтернативных маршрута. Федеральная трасса А-146 Краснодар – Верхнебаканский и дорога через станицу Новомышастовскую и Темрюк.Куда пойдут средстваСобранные за проезд деньги идут на текущее содержание трассы, обеспечение безопасности движения, оказание круглосуточной помощи автомобилистам, а также на будущие ремонты. Бюджетные средства для этих целей использоваться не будут, уточнили в Автодоре.Почему трасса стала платнойТрасса А-289 изначально строилась для последующей эксплуатации на платной основе. Как и для всех платных участков федеральных автодорог, для перевода требуется распоряжение Правительства РФ. Распоряжение по трассе А-289 было опубликовано 11 декабря 2024 года, заключили в Автодоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса в обход Алушты на финальном этапе – какие работы ведут сейчасСухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорятДевять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в России
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Платная трасса Краснодар - Крымский мост: что нужно знать

Трасса от Краснодара до Крымского моста станет платной: что нужно знать

19:32 18.04.2025
 
© АвтодорСхема трассы А-289 между Краснодаром и Крымским мостом
Схема трассы А-289 между Краснодаром и Крымским мостом
© Автодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Федеральная трасса А-289 с 22 апреля станет платной. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор". Речь идет о дороге, которая проходит от Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк и выходит к Крымскому мосту. В Росавтодоре ответили на вопросы о новой дороге и оплате.

Чем хороша трасса

По этой трассе от Краснодара до Крымского моста можно доехать за два часа, а не за шесть, как по старой. Платная дорога четырехполосная – по две полосы в каждую сторону с освещением на всем протяжении автодороги. Протяженность участка более 118 километров. Построено 10 развязок, уточнили в Автодоре.

Как платить

Штатных пунктов сбора не будет. На трассе внедрили систему "Свободный поток". Это значит, что проезжать можно без шлагбаумов. На дороге установлены три рамки с камерами и датчиками. Они будут фиксировать номер автомобиля. Позже владельцу придет счет. Оплатить его нужно в течение пяти дней на сайте Автодора или через банковские приложения. С шестого дня будет начисляется штраф.

Абонемент для тех, кто часто ездит

"Если вы часто ездите по А-289, выгоднее оформить абонемент – это дешевле, чем оплачивать каждый проезд отдельно", – уточнил первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко в своем ТГ-канале.

Бесплатные альтернативы

Кроме трассы А-289 в этом направлении будут открыты два бесплатных альтернативных маршрута. Федеральная трасса А-146 Краснодар – Верхнебаканский и дорога через станицу Новомышастовскую и Темрюк.

"Но стоит учитывать, что они длиннее и могут быть более загруженными", – уточнили в Автодоре.

Куда пойдут средства

Собранные за проезд деньги идут на текущее содержание трассы, обеспечение безопасности движения, оказание круглосуточной помощи автомобилистам, а также на будущие ремонты. Бюджетные средства для этих целей использоваться не будут, уточнили в Автодоре.
"Также планируется развитие сети многофункциональных зон отдыха с АЗС, кафе, спортивными и детскими площадками", – добавили в госкомпании.

Почему трасса стала платной

Трасса А-289 изначально строилась для последующей эксплуатации на платной основе. Как и для всех платных участков федеральных автодорог, для перевода требуется распоряжение Правительства РФ. Распоряжение по трассе А-289 было опубликовано 11 декабря 2024 года, заключили в Автодоре.
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