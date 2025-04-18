https://crimea.ria.ru/20250418/platnaya-trassa-krasnodar---krymskiy-most-chto-nuzhno-znat-1145807029.html

Платная трасса Краснодар - Крымский мост: что нужно знать

Платная трасса Краснодар - Крымский мост: что нужно знать - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Платная трасса Краснодар - Крымский мост: что нужно знать

Федеральная трасса А-289 с 22 апреля станет платной. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор". Речь идет о дороге, которая проходит от Краснодара... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T19:32

2025-04-18T19:32

2025-04-18T19:32

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росавтодор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Федеральная трасса А-289 с 22 апреля станет платной. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор". Речь идет о дороге, которая проходит от Краснодара через Славянск-на-Кубани и Темрюк и выходит к Крымскому мосту. В Росавтодоре ответили на вопросы о новой дороге и оплате.Чем хороша трассаПо этой трассе от Краснодара до Крымского моста можно доехать за два часа, а не за шесть, как по старой. Платная дорога четырехполосная – по две полосы в каждую сторону с освещением на всем протяжении автодороги. Протяженность участка более 118 километров. Построено 10 развязок, уточнили в Автодоре.Как платитьШтатных пунктов сбора не будет. На трассе внедрили систему "Свободный поток". Это значит, что проезжать можно без шлагбаумов. На дороге установлены три рамки с камерами и датчиками. Они будут фиксировать номер автомобиля. Позже владельцу придет счет. Оплатить его нужно в течение пяти дней на сайте Автодора или через банковские приложения. С шестого дня будет начисляется штраф.Абонемент для тех, кто часто ездитБесплатные альтернативыКроме трассы А-289 в этом направлении будут открыты два бесплатных альтернативных маршрута. Федеральная трасса А-146 Краснодар – Верхнебаканский и дорога через станицу Новомышастовскую и Темрюк.Куда пойдут средстваСобранные за проезд деньги идут на текущее содержание трассы, обеспечение безопасности движения, оказание круглосуточной помощи автомобилистам, а также на будущие ремонты. Бюджетные средства для этих целей использоваться не будут, уточнили в Автодоре.Почему трасса стала платнойТрасса А-289 изначально строилась для последующей эксплуатации на платной основе. Как и для всех платных участков федеральных автодорог, для перевода требуется распоряжение Правительства РФ. Распоряжение по трассе А-289 было опубликовано 11 декабря 2024 года, заключили в Автодоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трасса в обход Алушты на финальном этапе – какие работы ведут сейчасСухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорятДевять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в России

https://crimea.ria.ru/20250405/k-2030-godu-rekonstruiruyut-dorogu-iz-moskvy-v-krym-1145456720.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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