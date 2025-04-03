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Трасса в обход Алушты на финальном этапе – какие работы ведут сейчас - РИА Новости Крым, 03.04.2025
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Трасса в обход Алушты на финальном этапе – какие работы ведут сейчас
Трасса в обход Алушты на финальном этапе – какие работы ведут сейчас - РИА Новости Крым, 03.04.2025
Трасса в обход Алушты на финальном этапе – какие работы ведут сейчас
В рамках финальной стадии строительства трассы "Таврида" возводят Южный обход Симферополя и участок до Ялты в объезд Алушты. О том, как идут работы, сообщил... РИА Новости Крым, 03.04.2025
2025-04-03T16:55
2025-04-03T16:55
александр овдиенко
минтранс крыма
алушта
трасса таврида
строительство
строительство федеральной трассы "таврида" в крыму
ремонт и строительство дорог
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В рамках финальной стадии строительства трассы "Таврида" возводят Южный обход Симферополя и участок до Ялты в объезд Алушты. О том, как идут работы, сообщил первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко в своем ТГ-канале.Замминистра транспорта уточнил, что новую магистраль прокладывают через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности.Строительство обхода Алушты необходимо для улучшения трафика. Через Алушту проходит большой поток транспорта, включая грузовики. Новая дорога сократит время в пути минимум на 1-2 часа, написал он."После ввода в эксплуатацию трасса повысит безопасность дорожного движения, а также позволит разгрузить город. Это облегчит логистику для гостей и местных жителей полуострова, особенно в курортный сезон", – процитировал Овдиенко заместителя министра строительства и ЖКХ России Алмаза Хусаинова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорятКак ремонтируют самый живописный серпантин в КрымуДевять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в России
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александр овдиенко, минтранс крыма, алушта, трасса таврида, строительство, строительство федеральной трассы "таврида" в крыму, ремонт и строительство дорог, новости крыма, крым
Трасса в обход Алушты на финальном этапе – какие работы ведут сейчас

Трасса в обход Алушты на Южный берег Крыма на финальном этапе - Минтранс

16:55 03.04.2025
 
© Telegram-канал Александра ОвдиенкоСтроительство трассы в обход Алушты
Строительство трассы в обход Алушты
© Telegram-канал Александра Овдиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В рамках финальной стадии строительства трассы "Таврида" возводят Южный обход Симферополя и участок до Ялты в объезд Алушты. О том, как идут работы, сообщил первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко в своем ТГ-канале.
Замминистра транспорта уточнил, что новую магистраль прокладывают через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности.
"Запланировано возведение многочисленных искусственных сооружений: две многоуровневые транспортные развязки, мост через реку Улу-Узень, виадук и семь путепроводов", – добавил Овдиенко.
Строительство обхода Алушты необходимо для улучшения трафика. Через Алушту проходит большой поток транспорта, включая грузовики. Новая дорога сократит время в пути минимум на 1-2 часа, написал он.
"После ввода в эксплуатацию трасса повысит безопасность дорожного движения, а также позволит разгрузить город. Это облегчит логистику для гостей и местных жителей полуострова, особенно в курортный сезон", – процитировал Овдиенко заместителя министра строительства и ЖКХ России Алмаза Хусаинова.
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Александр ОвдиенкоМинтранс КрымаАлуштаТрасса ТавридаСтроительствоСтроительство федеральной трассы "Таврида" в КрымуРемонт и строительство дорогНовости КрымаКрым
 
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