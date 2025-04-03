https://crimea.ria.ru/20250403/trassa-v-obkhod-alushty-na-finalnom-etape--kakie-raboty-vedut-seychas-1145423524.html

Трасса в обход Алушты на финальном этапе – какие работы ведут сейчас

Трасса в обход Алушты на финальном этапе – какие работы ведут сейчас - РИА Новости Крым, 03.04.2025

Трасса в обход Алушты на финальном этапе – какие работы ведут сейчас

В рамках финальной стадии строительства трассы "Таврида" возводят Южный обход Симферополя и участок до Ялты в объезд Алушты. О том, как идут работы, сообщил... РИА Новости Крым, 03.04.2025

2025-04-03T16:55

2025-04-03T16:55

2025-04-03T16:55

александр овдиенко

минтранс крыма

алушта

трасса таврида

строительство

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ремонт и строительство дорог

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр – РИА Новости Крым. В рамках финальной стадии строительства трассы "Таврида" возводят Южный обход Симферополя и участок до Ялты в объезд Алушты. О том, как идут работы, сообщил первый заместитель министра транспорта Крыма Александр Овдиенко в своем ТГ-канале.Замминистра транспорта уточнил, что новую магистраль прокладывают через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности.Строительство обхода Алушты необходимо для улучшения трафика. Через Алушту проходит большой поток транспорта, включая грузовики. Новая дорога сократит время в пути минимум на 1-2 часа, написал он."После ввода в эксплуатацию трасса повысит безопасность дорожного движения, а также позволит разгрузить город. Это облегчит логистику для гостей и местных жителей полуострова, особенно в курортный сезон", – процитировал Овдиенко заместителя министра строительства и ЖКХ России Алмаза Хусаинова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный маршрут в Крым – дорожные работы ускорятКак ремонтируют самый живописный серпантин в КрымуДевять триллионов рублей за шесть лет направят на ремонт дорог в России

алушта

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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