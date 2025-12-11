Рейтинг@Mail.ru
В Крыму осужден бывший первый замглавы Красноперекопска - РИА Новости Крым, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251211/v-krymu-osuzhden-byvshiy-pervyy-zamglavy-krasnoperekopska-1151588446.html
В Крыму осужден бывший первый замглавы Красноперекопска
В Крыму осужден бывший первый замглавы Красноперекопска - РИА Новости Крым, 11.12.2025
В Крыму осужден бывший первый замглавы Красноперекопска
Бывший первый заместитель главы Красноперекопска отправится в колонию строго режима за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает в... РИА Новости Крым, 11.12.2025
2025-12-11T17:25
2025-12-11T17:31
крым
красноперекопск
гсу ск россии по крыму и севастополю
прокуратура республики крым
взятка
уголовный кодекс
приговор
правосудие
суд
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111799/30/1117993009_0:0:3282:1846_1920x0_80_0_0_cf24680a30c1a4ab081782416cb610f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Бывший первый заместитель главы Красноперекопска отправится в колонию строго режима за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает в среду Следком по Крыму и СевастополюВ июле прошлого года в Управлении ФСБ по Крыму и Севастополю сообщали о том, что экс-глава администрации города Красноперекопска в Крыму подозревается в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей, а его первый заместитель – в посредничестве при ее передаче. Отмечается, что в 2020 году администрация заключила контракты на благоустройство общественных территорий на 89 миллионов рублей. Глава города поручил своему первому заму указать директору этой фирмы на необходимость передать деньги за принятие работ без замечаний. На эти средства был куплен автомобиль Mercedes-Benz GLK, который в итоге оказался у главы администрации Красноперекопска.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, суд приговорил виновного к трем годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 1,5 млн рублей, а также лишил его права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на три года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замглавы совета Нахимовского округа Севастополя заключен под стражуВзятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражуЗадержание за взятку главы Сакского района Крыма – подробности дела
крым
красноперекопск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111799/30/1117993009_403:0:3132:2047_1920x0_80_0_0_b1fa317482f0c8283ba2ddd6c59890e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, красноперекопск, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, взятка, уголовный кодекс, приговор, правосудие, суд, новости крыма
В Крыму осужден бывший первый замглавы Красноперекопска

Бывший первый заммэра Красноперекопска осужден за посредничество во взяточничестве

17:25 11.12.2025 (обновлено: 17:31 11.12.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в здании суда. Архивное фото
Статуя Фемиды в здании суда. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Бывший первый заместитель главы Красноперекопска отправится в колонию строго режима за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает в среду Следком по Крыму и Севастополю
В июле прошлого года в Управлении ФСБ по Крыму и Севастополю сообщали о том, что экс-глава администрации города Красноперекопска в Крыму подозревается в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей, а его первый заместитель – в посредничестве при ее передаче.
Отмечается, что в 2020 году администрация заключила контракты на благоустройство общественных территорий на 89 миллионов рублей. Глава города поручил своему первому заму указать директору этой фирмы на необходимость передать деньги за принятие работ без замечаний. На эти средства был куплен автомобиль Mercedes-Benz GLK, который в итоге оказался у главы администрации Красноперекопска.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему первому заместителю главы Красноперекопска. Он признан виновным в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере", – проинформировали в СК в четверг.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, суд приговорил виновного к трем годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 1,5 млн рублей, а также лишил его права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на три года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Замглавы совета Нахимовского округа Севастополя заключен под стражу
Взятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражу
Задержание за взятку главы Сакского района Крыма – подробности дела
 
КрымКрасноперекопскГСУ СК России по Крыму и СевастополюПрокуратура Республики КрымВзяткаУголовный кодексПриговорПравосудиеСудНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:05Почти половина зданий в Константиновке перешли под контроль войск РФ
17:55Путин обозначил положение дел в зоне спецоперации
17:46Герасимов доложил Путину об освобождении Кучеровки и Куриловки
17:42Благоустройство Приморского парка в Керчи: на какой стадии работы
17:25В Крыму осужден бывший первый замглавы Красноперекопска
17:24Сервис для беременных запустили на Госуслугах
17:15Коммунальщики Севастополя стали лидерами престижной премии России
17:00Крым нарастит объем заказов у предприятий исправительной системы
16:53Путину доложили о полном переходе Северска под контроль армии России
16:48Часть Симферополя осталась без света
16:35Взлом реестра воинского учета – в Минобороны опровергли новый фейк
16:12Многоэтажка частично обрушилась в Волгоградской области после взрыва газа
16:06Под слоями веков: реставраторы по сантиметру воссоздают Ханский дворец
15:56В Севастополе закрыли рейд
15:55Трое крымчан пойдут под суд за разбой 11-летней давности
15:43В Крыму объяснили отсутствие бензина Аи-95 на заправках
15:34Они изменят историю Крыма: ученые нашли 60 необычных древних погребений
15:11"Сражаться с русскими": генсек НАТО сделал воинственное заявление
14:57В Судаке школьники избили сверстника - мальчик в больнице с травмами
14:43Конгресс "Берегиня" собрал в Крыму матерей и жен участников спецоперации
Лента новостейМолния