В Крыму осужден бывший первый замглавы Красноперекопска

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. Бывший первый заместитель главы Красноперекопска отправится в колонию строго режима за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает в среду Следком по Крыму и СевастополюВ июле прошлого года в Управлении ФСБ по Крыму и Севастополю сообщали о том, что экс-глава администрации города Красноперекопска в Крыму подозревается в получении взятки в размере 1,5 миллиона рублей, а его первый заместитель – в посредничестве при ее передаче. Отмечается, что в 2020 году администрация заключила контракты на благоустройство общественных территорий на 89 миллионов рублей. Глава города поручил своему первому заму указать директору этой фирмы на необходимость передать деньги за принятие работ без замечаний. На эти средства был куплен автомобиль Mercedes-Benz GLK, который в итоге оказался у главы администрации Красноперекопска.Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Крыма, суд приговорил виновного к трем годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 1,5 млн рублей, а также лишил его права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на три года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Замглавы совета Нахимовского округа Севастополя заключен под стражуВзятки при технадзоре военных авто в Крыму – фигуранта взяли под стражуЗадержание за взятку главы Сакского района Крыма – подробности дела

