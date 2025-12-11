https://crimea.ria.ru/20251211/ugrozami-i-matom-kollektory-v-krymu-narushili-zakon-i-byli-nakazany-1151592397.html
Угрозами и матом: коллекторы в Крыму нарушили закон и были наказаны
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости Крым. В Крыму больше полусотни компаний-кредиторов "выбивали" долги с граждан, угрожая их близким и знакомым – правоохранители установили виновных и наказали штрафами за нарушение законодательства. Это следует из сообщения Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, за минувшие 11 месяцев 2025 года представители банковских, микрофинансовых и коллекторских организаций многократно нарушали федеральные законы России.В частности, закон "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности". А также закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" с учетом принятых ранее изменений.Выяснислось, что крымчанам долгое время поступали угрозы в связи с долгами. В итоге запуганные люди в страхе за себя и родственников стали массово обращаться за защитой в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Крыму и Севастополю."Согласно поступившим в ГУ ФССП России по Республике Крым и городу Севастополю обращениям граждан, 57 юридических лиц занимались возвратом финансовой задолженности при помощи следующих методов взыскания: звонки третьим лицам, контакт с людьми, непричастными к долгу и не бравшими кредит, оказание психологического давления, общение в фамильярном тоне и использование нецензурной лексики", – рассказали правоохранители.Сотрудники отдела правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности управления не только пресекли незаконную деятельность кредиторов, но и наказали нарушителей."Недобросовестные микрофинансовые и банковские организации понесли заслуженную административную ответственность и были оштрафованы на общую сумму 3 миллиона 165 тысяч рублей за нарушение законодательства в сфере взыскания просроченной задолженности", – уточняется в сообщении.В ведомстве напомнили, что в случае, когда у граждан возникают претензии к работе коллекторов, банков или микрофинансовых организаций, они могут заявить об этом в отдел правового обеспечения, контрольно-надзорной и разрешительной деятельности ГУ ФССП России по Республике Крым и Севастополю, обратившись письменно по адресу ведомства в Симферополе (пр-т Победы, д. 4), либо подать соответствующее заявление через интернет-приемную на сайте управления. Также можно записаться на личный прием через специальный сервис прямо на сайте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С 1 ноября с россиян начали взыскивать долги без суда по решению ФНС Защитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторов Самые дисциплинированные заемщики живут в Севастополе – исследование
