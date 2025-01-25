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Защитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторов
Защитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторов - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Защитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторов
В России расширяют ответственность для коллекторов за незаконные действия в отношении заемщиков, а также за размещение рекламы о "раскредитовании". Об этом в... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T07:36
2025-01-25T07:36
2025-01-25T07:36
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радио "спутник в крыму"
закон и право
анатолий аксаков
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В России расширяют ответственность для коллекторов за незаконные действия в отношении заемщиков, а также за размещение рекламы о "раскредитовании". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы России, председатель парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Сейчас парламентарии работают над расширением мер защиты граждан. В частности, по ограждению родственников и знакомых заемщиков от общения с коллекторами, которые часто связываются с близкими должника, даже если это не прописано в договоре займа."Также вводится канал, по которому можно будет общаться с заемщиком не по телефону. Специальный портал, где будет обеспечиваться переписка. Мы считаем, что таким образом будет меньше психологического давления. Также мы прописали ответственность за угрозы – штрафы измеряются сотнями тысяч", – продолжил парламентарий.Основные моменты, по его словам, уже узаконили, другие еще предстоит узаконить. В частности, законодателем прописаны нормы, регулирующие взаимодействие заемщиков не только с коллекторами, но и с самими кредитными организациями, которые часто работают с должниками самостоятельно и тоже могут использовать не вполне цивилизованные методы.Также права граждан позволит защитить норма о периоде охлаждения, когда при оформлении кредита от 50 до 200 тысяч рублей кредитная организация должна будет взять паузу на 4 часа, свыше 200 тысяч – на 48 часов. Это нужно для борьбы с мошенниками."Анализ показывает, что этого времени достаточно, чтобы люди пришли в себя и поняли, что они оказались под психологическим давлением. Также с 1 марта заработает закон, который позволяет устанавливать самозапрет на оформление кредита. Его можно отменить, а потом опять подключить такую опцию, если потребуется", – напомнил Аксаков.Навязчивая реклама кредитов и микрозаймов без указания диапазона кредитных ставок и полной стоимости потребительского кредита также обернется кредитным организациям штрафами до 1,6 млн рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях ранее приняли в третьем чтении депутаты Госдумы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самые дисциплинированные заемщики живут в Севастополе – исследованиеФАС обязала банки указывать в рекламе полную стоимость кредитовЦБ предложил оградить россиян от навязывания небанковских услуг
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новости, закон и право, анатолий аксаков, государственная дума рф, займы, микрозайм (микрокредит), коап, микрофинансовые организации, россия
Защитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторов
В России расширяют меры защиты заемщиков от незаконных действий коллекторов
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым.
В России расширяют ответственность для коллекторов за незаконные действия в отношении заемщиков, а также за размещение рекламы о "раскредитовании". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал депутат Госдумы России, председатель парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"К нам постоянно поступает жалобы от граждан по поводу действий так называемых "раздолжнителей". В прошлом году мы приняли закон, и есть изменения в административный кодекс, который устанавливает ответственность для этих коллекторов за незаконные действия. Например, ограничение на взаимодействие с гражданами после 22 часов и другие ограничения. Там довольно серьезные штрафы", – напомнил Аксаков.
Сейчас парламентарии работают над расширением мер защиты граждан. В частности, по ограждению родственников и знакомых заемщиков от общения с коллекторами, которые часто связываются с близкими должника, даже если это не прописано в договоре займа.
"Также вводится канал, по которому можно будет общаться с заемщиком не по телефону. Специальный портал, где будет обеспечиваться переписка. Мы считаем, что таким образом будет меньше психологического давления. Также мы прописали ответственность за угрозы – штрафы измеряются сотнями тысяч", – продолжил парламентарий.
Основные моменты, по его словам, уже узаконили, другие еще предстоит узаконить. В частности, законодателем прописаны нормы, регулирующие взаимодействие заемщиков не только с коллекторами, но и с самими кредитными организациями, которые часто работают с должниками самостоятельно и тоже могут использовать не вполне цивилизованные методы.
"Прописано в законопроекте и то, что нельзя размещать рекламу по теме "Мы спишем ваши долги". Как показала практика, лица, которые предлагают "прощение долгов", на самом деле действуют варварскими методами: заманивают людей, а потом начинают "выжимать" из них последнее. Поэтому ответственность будет установлена не только для рекламодателя. Но и для того, кто размещает такую рекламу", – сообщил глава профильного комитета.
Также права граждан позволит защитить норма о периоде охлаждения, когда при оформлении кредита от 50 до 200 тысяч рублей кредитная организация должна будет взять паузу на 4 часа, свыше 200 тысяч – на 48 часов. Это нужно для борьбы с мошенниками.
"Анализ показывает, что этого времени достаточно, чтобы люди пришли в себя и поняли, что они оказались под психологическим давлением. Также с 1 марта заработает закон, который позволяет устанавливать самозапрет на оформление кредита. Его можно отменить, а потом опять подключить такую опцию, если потребуется", – напомнил Аксаков.
Навязчивая реклама кредитов
и микрозаймов без указания диапазона кредитных ставок и полной стоимости потребительского кредита также обернется кредитным организациям штрафами до 1,6 млн рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях ранее приняли в третьем чтении депутаты Госдумы.
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