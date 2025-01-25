https://crimea.ria.ru/20250125/zaschitit-zaemschikov-v-rossii-uzhestochat-nakazaniya-dlya-kollektorov-1143604049.html

Защитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторов

Защитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторов - РИА Новости Крым, 25.01.2025

Защитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторов

В России расширяют ответственность для коллекторов за незаконные действия в отношении заемщиков, а также за размещение рекламы о "раскредитовании". Об этом в... РИА Новости Крым, 25.01.2025

2025-01-25T07:36

2025-01-25T07:36

2025-01-25T07:36

новости

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закон и право

анатолий аксаков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В России расширяют ответственность для коллекторов за незаконные действия в отношении заемщиков, а также за размещение рекламы о "раскредитовании". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы России, председатель парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Сейчас парламентарии работают над расширением мер защиты граждан. В частности, по ограждению родственников и знакомых заемщиков от общения с коллекторами, которые часто связываются с близкими должника, даже если это не прописано в договоре займа."Также вводится канал, по которому можно будет общаться с заемщиком не по телефону. Специальный портал, где будет обеспечиваться переписка. Мы считаем, что таким образом будет меньше психологического давления. Также мы прописали ответственность за угрозы – штрафы измеряются сотнями тысяч", – продолжил парламентарий.Основные моменты, по его словам, уже узаконили, другие еще предстоит узаконить. В частности, законодателем прописаны нормы, регулирующие взаимодействие заемщиков не только с коллекторами, но и с самими кредитными организациями, которые часто работают с должниками самостоятельно и тоже могут использовать не вполне цивилизованные методы.Также права граждан позволит защитить норма о периоде охлаждения, когда при оформлении кредита от 50 до 200 тысяч рублей кредитная организация должна будет взять паузу на 4 часа, свыше 200 тысяч – на 48 часов. Это нужно для борьбы с мошенниками."Анализ показывает, что этого времени достаточно, чтобы люди пришли в себя и поняли, что они оказались под психологическим давлением. Также с 1 марта заработает закон, который позволяет устанавливать самозапрет на оформление кредита. Его можно отменить, а потом опять подключить такую опцию, если потребуется", – напомнил Аксаков.Навязчивая реклама кредитов и микрозаймов без указания диапазона кредитных ставок и полной стоимости потребительского кредита также обернется кредитным организациям штрафами до 1,6 млн рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях ранее приняли в третьем чтении депутаты Госдумы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самые дисциплинированные заемщики живут в Севастополе – исследованиеФАС обязала банки указывать в рекламе полную стоимость кредитовЦБ предложил оградить россиян от навязывания небанковских услуг

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, закон и право, анатолий аксаков, государственная дума рф, займы, микрозайм (микрокредит), коап, микрофинансовые организации, россия