Рейтинг@Mail.ru
Защитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторов - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250125/zaschitit-zaemschikov-v-rossii-uzhestochat-nakazaniya-dlya-kollektorov-1143604049.html
Защитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторов
Защитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторов - РИА Новости Крым, 25.01.2025
Защитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторов
В России расширяют ответственность для коллекторов за незаконные действия в отношении заемщиков, а также за размещение рекламы о "раскредитовании". Об этом в... РИА Новости Крым, 25.01.2025
2025-01-25T07:36
2025-01-25T07:36
новости
радио "спутник в крыму"
закон и право
анатолий аксаков
государственная дума рф
займы
микрозайм (микрокредит)
коап
микрофинансовые организации
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111813/72/1118137211_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_58eff8b4a73bc19005323c9353b3c4d7.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В России расширяют ответственность для коллекторов за незаконные действия в отношении заемщиков, а также за размещение рекламы о "раскредитовании". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы России, председатель парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Сейчас парламентарии работают над расширением мер защиты граждан. В частности, по ограждению родственников и знакомых заемщиков от общения с коллекторами, которые часто связываются с близкими должника, даже если это не прописано в договоре займа."Также вводится канал, по которому можно будет общаться с заемщиком не по телефону. Специальный портал, где будет обеспечиваться переписка. Мы считаем, что таким образом будет меньше психологического давления. Также мы прописали ответственность за угрозы – штрафы измеряются сотнями тысяч", – продолжил парламентарий.Основные моменты, по его словам, уже узаконили, другие еще предстоит узаконить. В частности, законодателем прописаны нормы, регулирующие взаимодействие заемщиков не только с коллекторами, но и с самими кредитными организациями, которые часто работают с должниками самостоятельно и тоже могут использовать не вполне цивилизованные методы.Также права граждан позволит защитить норма о периоде охлаждения, когда при оформлении кредита от 50 до 200 тысяч рублей кредитная организация должна будет взять паузу на 4 часа, свыше 200 тысяч – на 48 часов. Это нужно для борьбы с мошенниками."Анализ показывает, что этого времени достаточно, чтобы люди пришли в себя и поняли, что они оказались под психологическим давлением. Также с 1 марта заработает закон, который позволяет устанавливать самозапрет на оформление кредита. Его можно отменить, а потом опять подключить такую опцию, если потребуется", – напомнил Аксаков.Навязчивая реклама кредитов и микрозаймов без указания диапазона кредитных ставок и полной стоимости потребительского кредита также обернется кредитным организациям штрафами до 1,6 млн рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях ранее приняли в третьем чтении депутаты Госдумы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Самые дисциплинированные заемщики живут в Севастополе – исследованиеФАС обязала банки указывать в рекламе полную стоимость кредитовЦБ предложил оградить россиян от навязывания небанковских услуг
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111813/72/1118137211_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f2829fcb480f565a9d69987ddc0918b3.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, закон и право, анатолий аксаков, государственная дума рф, займы, микрозайм (микрокредит), коап, микрофинансовые организации, россия
Защитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторов

В России расширяют меры защиты заемщиков от незаконных действий коллекторов

07:36 25.01.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбъявления о кредитах на улице Москвы
Объявления о кредитах на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв - РИА Новости Крым. В России расширяют ответственность для коллекторов за незаконные действия в отношении заемщиков, а также за размещение рекламы о "раскредитовании". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал депутат Госдумы России, председатель парламентского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"К нам постоянно поступает жалобы от граждан по поводу действий так называемых "раздолжнителей". В прошлом году мы приняли закон, и есть изменения в административный кодекс, который устанавливает ответственность для этих коллекторов за незаконные действия. Например, ограничение на взаимодействие с гражданами после 22 часов и другие ограничения. Там довольно серьезные штрафы", – напомнил Аксаков.
Сейчас парламентарии работают над расширением мер защиты граждан. В частности, по ограждению родственников и знакомых заемщиков от общения с коллекторами, которые часто связываются с близкими должника, даже если это не прописано в договоре займа.
"Также вводится канал, по которому можно будет общаться с заемщиком не по телефону. Специальный портал, где будет обеспечиваться переписка. Мы считаем, что таким образом будет меньше психологического давления. Также мы прописали ответственность за угрозы – штрафы измеряются сотнями тысяч", – продолжил парламентарий.
Основные моменты, по его словам, уже узаконили, другие еще предстоит узаконить. В частности, законодателем прописаны нормы, регулирующие взаимодействие заемщиков не только с коллекторами, но и с самими кредитными организациями, которые часто работают с должниками самостоятельно и тоже могут использовать не вполне цивилизованные методы.
"Прописано в законопроекте и то, что нельзя размещать рекламу по теме "Мы спишем ваши долги". Как показала практика, лица, которые предлагают "прощение долгов", на самом деле действуют варварскими методами: заманивают людей, а потом начинают "выжимать" из них последнее. Поэтому ответственность будет установлена не только для рекламодателя. Но и для того, кто размещает такую рекламу", – сообщил глава профильного комитета.
Также права граждан позволит защитить норма о периоде охлаждения, когда при оформлении кредита от 50 до 200 тысяч рублей кредитная организация должна будет взять паузу на 4 часа, свыше 200 тысяч – на 48 часов. Это нужно для борьбы с мошенниками.
"Анализ показывает, что этого времени достаточно, чтобы люди пришли в себя и поняли, что они оказались под психологическим давлением. Также с 1 марта заработает закон, который позволяет устанавливать самозапрет на оформление кредита. Его можно отменить, а потом опять подключить такую опцию, если потребуется", – напомнил Аксаков.
Навязчивая реклама кредитов и микрозаймов без указания диапазона кредитных ставок и полной стоимости потребительского кредита также обернется кредитным организациям штрафами до 1,6 млн рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях ранее приняли в третьем чтении депутаты Госдумы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Самые дисциплинированные заемщики живут в Севастополе – исследование
ФАС обязала банки указывать в рекламе полную стоимость кредитов
ЦБ предложил оградить россиян от навязывания небанковских услуг
 
Радио "Спутник в Крыму"НовостиЗакон и правоАнатолий АксаковГосударственная Дума РФЗаймыМикрозайм (микрокредит)КоАПМикрофинансовые организацииРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:33Татьянин день в инфографике РИА Новости Крым
08:54Праздник Татьян и студентов: традиции и история
08:38Аксенов поздравил крымских студентов с праздником
08:23Где твои 17 лет: ко дню рождения Владимира Высоцкого
08:06Правительство США парализовано указами Трампа – американист объяснил цель
07:36Защитить заемщиков: в России ужесточат наказания для коллекторов
07:09Цикламен, жасмин и подснежники: в Крым пришла весна
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 25 января
23:47Аварийная посадка летевшего в Вашингтон самолета – ранены 38 человек
22:56Масштабная атака на регионы РФ и переговоры по Украине: главное за день
22:39ЧС в Севастополе и проверка рыбы в Черном море: главные новости Крыма
22:16"Январские" клещи в Крыму: где они обитают и чем опасны
21:52Владелец сгоревшего в Турции отеля арестован
21:33Путин посмертно наградил орденом Мужества корреспондента "Известий"
21:19Когда достроят дом для репатриантов в Бахчисарае
21:04У Крымского моста в два раза выросла очередь
20:54Путин присвоил Тиграну Кеосаяну звание заслуженного артиста России
20:31В Крым на выходных придет весна
20:07Крым готов к приему туристов этим летом – Константинов
Лента новостейМолния