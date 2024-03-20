https://crimea.ria.ru/20240320/shtrafy-za-navyazchivuyu-reklamu-kreditov-uvelichat-do-16-mln-rubley-1135873325.html

Штрафы за навязчивую рекламу кредитов увеличат до 1,6 млн рублей

Штрафы за навязчивую рекламу кредитов увеличат до 1,6 млн рублей - РИА Новости Крым, 20.03.2024

Штрафы за навязчивую рекламу кредитов увеличат до 1,6 млн рублей

Навязчивая реклама кредитов и микрозаймов без указания диапазона кредитных ставок и полной стоимости потребительского кредита обернется кредитным организациям... РИА Новости Крым, 20.03.2024

2024-03-20T21:53

2024-03-20T21:53

2024-03-20T21:53

штрафы

микрозайм (микрокредит)

кредит

закон и право

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Навязчивая реклама кредитов и микрозаймов без указания диапазона кредитных ставок и полной стоимости потребительского кредита обернется кредитным организациям штрафами до 1,6 млн рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях приняли в третьем чтении депутаты Госдумы.При этом подчеркивается, что назойливые рекламные звонки уже сегодня запрещены законодательством и они могут осуществляться только с согласия абонента.Кроме того, парламентарии предложили увеличить штрафы за нарушение требований к рекламе кредитов и микрозаймов. Они будут грозить за рекламу кредитов, содержащую информацию о процентных ставках без указания диапазона значений полной стоимости потребительского кредита.Согласно пояснительной записке, данная мера принята с целью ужесточить ответственность за рекламу, которая распространяется по сетям электросвязи, то есть при помощи телефона, электронной почты, текста, изображений, звуков, в том числе при помощи радио.При этом необходимо иметь в виду, что в данном случае под абонентом или адресатом следует понимать лицо, на чей адрес электронной почты или телефон поступило соответствующее рекламное сообщение. Согласие абонента может быть выражено в любой форме, достаточной для его идентификации и подтверждения волеизъявления на получение рекламы от конкретного распространителя рекламы. Реклама признается распространенной без предварительного согласия, если ее распространитель не сможет доказать, что такое согласие было получено.Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на получение кредитов. Для применения механизма необходимо заполнить заявление в личном кабинете на портале Госуслуг либо в МФЦ. Заявление будет передано в бюро кредитных историй.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС обязала банки указывать в рекламе полную стоимость кредитовЦБ предложил оградить россиян от навязывания небанковских услугКак будут штрафовать за навязанные услуги – ответ экономиста

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

штрафы, микрозайм (микрокредит), кредит, закон и право, государственная дума рф