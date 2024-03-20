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Штрафы за навязчивую рекламу кредитов увеличат до 1,6 млн рублей - РИА Новости Крым, 20.03.2024
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Штрафы за навязчивую рекламу кредитов увеличат до 1,6 млн рублей
Штрафы за навязчивую рекламу кредитов увеличат до 1,6 млн рублей - РИА Новости Крым, 20.03.2024
Штрафы за навязчивую рекламу кредитов увеличат до 1,6 млн рублей
Навязчивая реклама кредитов и микрозаймов без указания диапазона кредитных ставок и полной стоимости потребительского кредита обернется кредитным организациям... РИА Новости Крым, 20.03.2024
2024-03-20T21:53
2024-03-20T21:53
штрафы
микрозайм (микрокредит)
кредит
закон и право
государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Навязчивая реклама кредитов и микрозаймов без указания диапазона кредитных ставок и полной стоимости потребительского кредита обернется кредитным организациям штрафами до 1,6 млн рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях приняли в третьем чтении депутаты Госдумы.При этом подчеркивается, что назойливые рекламные звонки уже сегодня запрещены законодательством и они могут осуществляться только с согласия абонента.Кроме того, парламентарии предложили увеличить штрафы за нарушение требований к рекламе кредитов и микрозаймов. Они будут грозить за рекламу кредитов, содержащую информацию о процентных ставках без указания диапазона значений полной стоимости потребительского кредита.Согласно пояснительной записке, данная мера принята с целью ужесточить ответственность за рекламу, которая распространяется по сетям электросвязи, то есть при помощи телефона, электронной почты, текста, изображений, звуков, в том числе при помощи радио.При этом необходимо иметь в виду, что в данном случае под абонентом или адресатом следует понимать лицо, на чей адрес электронной почты или телефон поступило соответствующее рекламное сообщение. Согласие абонента может быть выражено в любой форме, достаточной для его идентификации и подтверждения волеизъявления на получение рекламы от конкретного распространителя рекламы. Реклама признается распространенной без предварительного согласия, если ее распространитель не сможет доказать, что такое согласие было получено.Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на получение кредитов. Для применения механизма необходимо заполнить заявление в личном кабинете на портале Госуслуг либо в МФЦ. Заявление будет передано в бюро кредитных историй.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС обязала банки указывать в рекламе полную стоимость кредитовЦБ предложил оградить россиян от навязывания небанковских услугКак будут штрафовать за навязанные услуги – ответ экономиста
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96
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штрафы, микрозайм (микрокредит), кредит, закон и право, государственная дума рф
Штрафы за навязчивую рекламу кредитов увеличат до 1,6 млн рублей

Штрафы за рекламу кредитов без указания их полной стоимости увеличат до 1,6 млн рублей

21:53 20.03.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак процента в витрине.
Знак процента в витрине. - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости Крым. Навязчивая реклама кредитов и микрозаймов без указания диапазона кредитных ставок и полной стоимости потребительского кредита обернется кредитным организациям штрафами до 1,6 млн рублей. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях приняли в третьем чтении депутаты Госдумы.
"Нарушение требований к рекламе, распространяемой по сетям электросвязи, обернется для граждан штрафом в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, для юридических - от 300 тысяч до 1 млн", – сказано в сообщении на сайте Госдумы.
При этом подчеркивается, что назойливые рекламные звонки уже сегодня запрещены законодательством и они могут осуществляться только с согласия абонента.
Кроме того, парламентарии предложили увеличить штрафы за нарушение требований к рекламе кредитов и микрозаймов. Они будут грозить за рекламу кредитов, содержащую информацию о процентных ставках без указания диапазона значений полной стоимости потребительского кредита.
"Для должностных лиц штраф составит от 40 тысяч до 100 тысяч рублей (в настоящее время от 20 тысяч до 50 тысяч), для юридических — от 600 тысяч до 1,6 млн рублей (в настоящее время от 300 тысяч до 800 тысяч)", – уточнили ведомстве.
Согласно пояснительной записке, данная мера принята с целью ужесточить ответственность за рекламу, которая распространяется по сетям электросвязи, то есть при помощи телефона, электронной почты, текста, изображений, звуков, в том числе при помощи радио.
При этом необходимо иметь в виду, что в данном случае под абонентом или адресатом следует понимать лицо, на чей адрес электронной почты или телефон поступило соответствующее рекламное сообщение. Согласие абонента может быть выражено в любой форме, достаточной для его идентификации и подтверждения волеизъявления на получение рекламы от конкретного распространителя рекламы. Реклама признается распространенной без предварительного согласия, если ее распространитель не сможет доказать, что такое согласие было получено.
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на получение кредитов. Для применения механизма необходимо заполнить заявление в личном кабинете на портале Госуслуг либо в МФЦ. Заявление будет передано в бюро кредитных историй.
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