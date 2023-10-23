https://crimea.ria.ru/20231023/fas-obyazala-banki-ukazyvat-v-reklame-polnuyu-stoimost-kreditov-1132215365.html

ФАС обязала банки указывать в рекламе полную стоимость кредитов

ФАС обязала банки указывать в рекламе полную стоимость кредитов - РИА Новости Крым, 23.10.2023

ФАС обязала банки указывать в рекламе полную стоимость кредитов

Российские банки обязали указывать в рекламе полную стоимость кредита и прописывать условия, которые влияют на размер ставки. Нововведение начало действовать с... РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T06:57

2023-10-23T06:57

2023-10-23T06:57

банк

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские банки обязали указывать в рекламе полную стоимость кредита и прописывать условия, которые влияют на размер ставки. Нововведение начало действовать с понедельника, 23 октября, сообщает официальный Telegram-канал Федерального антимонопольного ведомства.Подчеркивается, что теперь финансовым организациям запрещено указывать в рекламе только привлекательную информацию, такую как минимальная ставка кредита, которая в последствии может быть увеличена, или же требует от заемщика соблюдения еще ряда дополнительных условий.При этом информация о диапазоне значений полной стоимости кредита (ПСК) должна быть размещена до упоминания о процентных ставках, шрифтом не меньше того, которым прописана ставка."Также сохраняется обязанность указывать все условия оказания кредитных услуг, влияющих на сумму расходов, которую понесут заемщики, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий", – уточнили в ведомстве.По мнению инициаторов, изменения позволят потребителю не только видеть полную стоимость займа, но и более осознанно рассчитывать свою финансовую нагрузку. Также это поспособствует пресечению практик, которые могут ввести заемщиков в заблуждение.Уточняется, что новые требования распространяются на все виды рекламы, в том числе со звуковым сопровождением. Норма должна применяться к любым потребительским кредитам, в том числе ипотечным.Ранее ФАС обязала операторов "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут штрафовать за навязанные услуги – ответ экономистаФАС потребовала от независимых автозаправок снизить цены на топливоФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в Крыму

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банк, россия, фас (федеральная антимонопольная служба), экономика, кредит, финансы, ипотека, новости, закон и право