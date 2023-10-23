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ФАС обязала банки указывать в рекламе полную стоимость кредитов - РИА Новости Крым, 23.10.2023
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ФАС обязала банки указывать в рекламе полную стоимость кредитов
ФАС обязала банки указывать в рекламе полную стоимость кредитов - РИА Новости Крым, 23.10.2023
ФАС обязала банки указывать в рекламе полную стоимость кредитов
Российские банки обязали указывать в рекламе полную стоимость кредита и прописывать условия, которые влияют на размер ставки. Нововведение начало действовать с... РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T06:57
2023-10-23T06:57
банк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские банки обязали указывать в рекламе полную стоимость кредита и прописывать условия, которые влияют на размер ставки. Нововведение начало действовать с понедельника, 23 октября, сообщает официальный Telegram-канал Федерального антимонопольного ведомства.Подчеркивается, что теперь финансовым организациям запрещено указывать в рекламе только привлекательную информацию, такую как минимальная ставка кредита, которая в последствии может быть увеличена, или же требует от заемщика соблюдения еще ряда дополнительных условий.При этом информация о диапазоне значений полной стоимости кредита (ПСК) должна быть размещена до упоминания о процентных ставках, шрифтом не меньше того, которым прописана ставка."Также сохраняется обязанность указывать все условия оказания кредитных услуг, влияющих на сумму расходов, которую понесут заемщики, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий", – уточнили в ведомстве.По мнению инициаторов, изменения позволят потребителю не только видеть полную стоимость займа, но и более осознанно рассчитывать свою финансовую нагрузку. Также это поспособствует пресечению практик, которые могут ввести заемщиков в заблуждение.Уточняется, что новые требования распространяются на все виды рекламы, в том числе со звуковым сопровождением. Норма должна применяться к любым потребительским кредитам, в том числе ипотечным.Ранее ФАС обязала операторов "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будут штрафовать за навязанные услуги – ответ экономистаФАС потребовала от независимых автозаправок снизить цены на топливоФАС возбудила дело против оператора мобильной связи в Крыму
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РИА Новости Крым
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банк, россия, фас (федеральная антимонопольная служба), экономика, кредит, финансы, ипотека, новости, закон и право
ФАС обязала банки указывать в рекламе полную стоимость кредитов

Банкам в России запретили указывать минимальные ставки по кредитам в рекламе

06:57 23.10.2023
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабота банка
Работа банка - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российские банки обязали указывать в рекламе полную стоимость кредита и прописывать условия, которые влияют на размер ставки. Нововведение начало действовать с понедельника, 23 октября, сообщает официальный Telegram-канал Федерального антимонопольного ведомства.
Подчеркивается, что теперь финансовым организациям запрещено указывать в рекламе только привлекательную информацию, такую как минимальная ставка кредита, которая в последствии может быть увеличена, или же требует от заемщика соблюдения еще ряда дополнительных условий.
"Согласно новому закону, который начал действовать 23 октября 2023 года, в рекламе кредитов или займов с указанием процентных ставок будут также указываться сведения о диапазонах значений полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых", – сказано в сообщении.
При этом информация о диапазоне значений полной стоимости кредита (ПСК) должна быть размещена до упоминания о процентных ставках, шрифтом не меньше того, которым прописана ставка.
"Также сохраняется обязанность указывать все условия оказания кредитных услуг, влияющих на сумму расходов, которую понесут заемщики, если в рекламе сообщается хотя бы одно из таких условий", – уточнили в ведомстве.
По мнению инициаторов, изменения позволят потребителю не только видеть полную стоимость займа, но и более осознанно рассчитывать свою финансовую нагрузку. Также это поспособствует пресечению практик, которые могут ввести заемщиков в заблуждение.
Уточняется, что новые требования распространяются на все виды рекламы, в том числе со звуковым сопровождением. Норма должна применяться к любым потребительским кредитам, в том числе ипотечным.

Ранее ФАС обязала операторов "большой четверки" отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств.
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