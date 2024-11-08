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Главное за день: 8 ноября

Главное за день: 8 ноября - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Главное за день: 8 ноября

После победы Дональда Трампа на выборах президента США в Евросоюзе начали сомневаться по поводу предоставления кредита Украине. ФСБ перекрыла канал поставок... РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T22:43

2024-11-08T22:43

2024-11-08T22:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. После победы Дональда Трампа на выборах президента США в Евросоюзе начали сомневаться по поводу предоставления кредита Украине. ФСБ перекрыла канал поставок героина через Россию. Трампа спешно убрали из базы украинского сайта "Миротворец". ВСУ за неделю потеряли более 14 тысяч боевиков. Инициатор нападения на Российский центр культуры и науки в Киеве приговорен к 14 годам заключения. В Белоруссии произошло воссоединение семьи.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В ЕС сомневаются насчет поддержки Киева после победы ТрампаВ Евросоюзе начали сомневаться по поводу предоставления Украине кредита на 50 миллиардов долларов, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, после победы Трампа на выборах президента США под вопросом также дальнейшая военная поддержка Украины.Трампа убрали из базы "Миротворца"После победы на выборах Дональда Трампа исключили из базы данных скандального украинского сайта "Миротворец". Он был внесен туда в 2018 году, авторы вменяли американскому политику публичное признание Крыма российской территорией.В июне 2018 года многие СМИ сообщили, что во время ужина в рамках саммита "Большой семерки" Трамп заявил другим участникам встречи, что считает Крым российским, потому что все, кто проживает на этом полуострове, разговаривают на русском языке.Исключение Трампа из базы "Миротворца" говорит о том, что киевский режим переобувается на ходу, заявил РИА Новости Крым блогер, военный волонтер и политтехнолог Алексей Живов.ФСБ изъяла тонну кокаина и перекрыла канал его поставкиСотрудники ФСБ перекрыли канал поставки кокаина из Латинской Америки через Россию в Европу. Было изъято более тонны наркотика на 3,5 миллиарда рублей, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.Несколькими часами ранее злоумышленники попытались сбыть 20 кг кокаина в России, оборудовав для этого тайник в лесополосе Гатчинского района Ленинградской области.ВСУ потеряли 14 тысяч боевиков за неделюАрмия России в зоне специальной военной операции за неделю освободила шесть населенных пунктов, уничтожив около 14 тысяч военных ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.По объектам инфраструктуры Украины, имеющим военное значение, было нанесено 38 групповых ударов. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военные аэродромы, объекты энергетики, цеха по производству и хранению дронов, арсеналы и склады горючего.В Курской области российские военнослужащие за последние сутки отразили 11 контратак противника и заблокировали попытку прорыва через государственную границу.Осужден инициатор нападения на Российский центр науки и культуры в КиевеГлаве радикальной организации украинских националистов Богдану Тицкому был вынесен приговор за организацию нападения на здание Россотрудничества 18 февраля 2018 года.По информации Следкома России, в ходе марша под названием "Смерть России" он призвал напасть на Российский центр науки и культуры. В марше участвовали около 300 членов радикальных организаций.Они забросали объект камнями, красящей жидкостью, разбили стекла в окнах, нанесли антироссийские надписи на фасад. Суд назначил Тицкому наказание в виде 14 лет лишения свободы, он объявлен в международный розыск.Сын смог забрать 91-летнюю мать из УкраиныВоссоединение семьи произошло в Белоруссии после переговоров с украинской стороной, которые прошли на паритетных началах. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по итогам встречи с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20241108/bayden-znal-o-porazhenii-ukrainy-do-nachala-spetsoperatsii--kuleba-1141719605.html

https://crimea.ria.ru/20241108/rossiyan-zhdet-shestidnevnaya-rabochaya-nedelya-1141703196.html

https://crimea.ria.ru/20241108/boeviki-ispolzuyut-plennykh-boytsov-rossii-kak-zhivoy-schit-v-kurskoy-oblasti-1141721740.html

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новости, главное за день, россия, в мире, украина, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), сша, дональд трамп, политика