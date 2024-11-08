https://crimea.ria.ru/20241108/glavnye-novosti-kryma-8-noyabrya-1141722998.html

Главные новости Крыма: 8 ноября

Главные новости Крыма: 8 ноября - РИА Новости Крым, 08.11.2024

Главные новости Крыма: 8 ноября

В Крыму задержали диверсанта, который отправлял украинским спецслужбам видео Феодосийской нефтебазы и морского порта. Крымский санаторий подал иск к государству РИА Новости Крым, 08.11.2024

2024-11-08T23:00

2024-11-08T23:00

2024-11-08T23:02

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феодосия

севастополь

ленинский район

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

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задержание диверсантов и шпионов в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму задержали диверсанта, который отправлял украинским спецслужбам видео Феодосийской нефтебазы и морского порта. Крымский санаторий подал иск к государству Украина на 48,8 миллионов рублей. В Ленинском районе Крыма назначили нового главу администрации. В больнице скончался четвертый подросток, пострадавший в столкновении иномарки с двумя питбайками. В Феодосии построят новую школу на 800 учащихся, а в Севастополе продолжается ремонт Приморского бульвара. В Крыму и других регионах России растут продажи крымского вина.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крымчанину грозит пожизненное за шпионаж в пользу УкраиныЖитель Ленинского района задержан по подозрению в передаче украинской военной разведке сведений о военных объектах на полуострове, сообщили в пресс-службе УФСБ по Республике Крым и Севастополю. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена в форме шпионажа".В ходе допроса задержанный признался, что отправлял украинским кураторам видео Феодосийской нефтебазы и морского порта.Санаторий в Крыму подал иск к Украине на 48,8 миллионовЗдравница, принадлежащая Союзу кинематографистов России, планирует взыскать с Украины почти 49 миллионов рублей убытков. "Общество с ограниченной ответственностью "Дом творчества "Санаторий Алуштинский" обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к министерству защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, к государственному агентству водных ресурсов Украины с требованием о взыскании убытков в размере 48,8 млн рублей", - говорится в документе.По данным РИА Новости, суд принял исковое заявление к рассмотрению, судебное разбирательство запланировано на 27 ноября.В Ленинском районе Крыма избрали главу администрацииДепутаты Ленинского районного совета избрали главой администрации Игоря Крутькова. Такое решение было принято на сессии в пятницу, сообщили РИА Новости Крым в администрации района.В конкурсе на вакантную должность главы администрации района участвовали всего четыре кандидата: Игорь Крутьков, Владимир Отинов, Елена Аюпова, Екатерина Селезнева.Четвертый подросток умер в больнице после жуткой аварии в КрымуВ больнице скончался четвертый подросток, пострадавший в столкновении иномарки с двумя питбайками в Нижнегорском районе. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском минздраве."К сожалению, несмотря на оказание медицинской помощи, пострадавший умер в медицинской организации", - сообщили в пресс-службе.Трагедия произошла 27 октября в Нижнегорском районе Крыма. Водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние 2006, 2007 и 2008 годов рождения. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал.Новая школа на 800 детей появится в ФеодосииВ одном из спальных районов Феодосии строят современную школу на 800 учащихся, сообщила пресс-служба местной администрации.В Севастополе ремонтируют Приморский бульварРаботы по реконструкции Приморского бульвара в Севастополе выполнены уже на 60 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.По словам главного инженера подрядчика Сергея Тимофеева, рабочие уже закончили выполнять демонтажные работы и установили бетонное основание плиты толщиной 20 см, сейчас ведется устройство гранитных плит – их уже укладывают на специальную клеевую смесь и дополнительно фиксируют анкерами к бетонному основанию.Продажи крымского вина растутВнутри республики и в остальной части России растут продажи вина крымского производства, в этой связи увеличивается и потребность в мерах господдержки для создания новых площадей хранения. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава крымской республиканской ассоциации виноделов Тимофей Месеняшин. Он также оценил перспективу повышения пошлин на вино из недружественных стран."Пока речь идет только о том, что правительство будет рассматривать такую возможность. Главная задача здесь - пополнить бюджет и направить средства для стимулирования виноградарства и виноделия России. Однозначно, действующие сейчас меры оказывают очень большую помощь виноградарям и виноделам, и я не сомневаюсь, что и в данном случае правительство учтет все риски и нюансы, которые могут возникнуть при повышении пошлины до какого-то определенного уровня", - оценивает инициативу Месеняшин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241108/v-ssha-sdelali-zayavlenie-o-kryme-1141718463.html

https://crimea.ria.ru/20241108/v-krymu-direktor-prikazom-zapretila-otpuskat-detey-v-tualet-na-urokakh-1141719800.html

https://crimea.ria.ru/20241108/v-krymu-povysyat-nalogi-dlya-vladeltsev-dolgostroev-1141715363.html

https://crimea.ria.ru/20241108/vosstanovlenie-beregozaschity-v-krymu-oboydetsya-v-34-mlrd-rubley-1141708632.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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