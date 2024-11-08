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Четвертый подросток умер в больнице после жуткой аварии в Крыму - РИА Новости Крым, 08.11.2024
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Четвертый подросток умер в больнице после жуткой аварии в Крыму
Четвертый подросток умер в больнице после жуткой аварии в Крыму - РИА Новости Крым, 08.11.2024
Четвертый подросток умер в больнице после жуткой аварии в Крыму
В Крыму в больнице скончался четвертый подросток, пострадавший в столкновении иномарки с двумя питбайками в Нижнегорском районе 27 октября. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 08.11.2024
2024-11-08T19:17
2024-11-08T19:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в больнице скончался четвертый подросток, пострадавший в столкновении иномарки с двумя питбайками в Нижнегорском районе 27 октября. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском минздраве.Трагедия произошла 27 октября в Нижнегорском районе Крыма. Водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние 2006, 2007 и 2008 годов рождения. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал. Возбуждено и расследуется уголовное дело.30 октября суд на два месяца заключил под стражу 28-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении ДТП. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле у руководителя главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе в двух ДТП на одном перекрестке пострадали детиПодозреваемого в ДТП с погибшими подростками в Крыму взяли под стражуВ Крыму автобус насмерть сбил пешехода
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
крым, происшествия, минздрав крыма, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, общество, новости крыма
Четвертый подросток умер в больнице после жуткой аварии в Крыму

В больнице скончался четвертый подросток после столкновения иномарки с питбайками в Крыму

19:17 08.11.2024 (обновлено: 19:18 08.11.2024)
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымТрое подростков погибли в ДТП в Крыму
Трое подростков погибли в ДТП в Крыму
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в больнице скончался четвертый подросток, пострадавший в столкновении иномарки с двумя питбайками в Нижнегорском районе 27 октября. Об этом РИА Новости Крым сообщили в республиканском минздраве.
"К сожалению, несмотря на оказание медицинской помощи, пострадавший умер в медицинской организации", - сообщили в пресс-службе.
Трагедия произошла 27 октября в Нижнегорском районе Крыма. Водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние 2006, 2007 и 2008 годов рождения. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал. Возбуждено и расследуется уголовное дело.
30 октября суд на два месяца заключил под стражу 28-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении ДТП.
Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле у руководителя главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
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