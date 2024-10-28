https://crimea.ria.ru/20241028/troe-podrostkov-pogibli-v-dtp-v-krymu-1141391880.html

Трое подростков погибли в ДТП в Крыму

Трое подростков погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Трое подростков погибли в ДТП в Крыму

Трое подростков погибли в результате ДТП в Нижнегорском районе Крыма, еще один доставлен в больницу. Об этом сообщает МВД по республике. РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T08:29

2024-10-28T08:29

2024-10-28T08:50

ситуация на дорогах крыма

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Трое подростков погибли в результате ДТП в Нижнегорском районе Крыма, еще один доставлен в больницу. Об этом сообщает МВД по республике.Авария произошла накануне около 23:00 на автодороге Нижнегорский-Белогорск.По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля "Шкода Октавия", двигаясь вблизи с. Косточковка, не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость движения, в результате столкнулся с двумя питбайками и квадроциклом под управлением несовершеннолетних, которые ехали впереди. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Нижнегорского района. Все обстоятельства произошедшего выясняются.Прокуратура Крыма организовала проверку по факту аварии."Будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части допуска подростков к управлению транспортными средствами. Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре республики, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в ведомстве.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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