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Трое подростков погибли в ДТП в Крыму
Трое подростков погибли в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Трое подростков погибли в ДТП в Крыму
Трое подростков погибли в результате ДТП в Нижнегорском районе Крыма, еще один доставлен в больницу. Об этом сообщает МВД по республике. РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T08:29
2024-10-28T08:29
2024-10-28T08:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Трое подростков погибли в результате ДТП в Нижнегорском районе Крыма, еще один доставлен в больницу. Об этом сообщает МВД по республике.Авария произошла накануне около 23:00 на автодороге Нижнегорский-Белогорск.По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля "Шкода Октавия", двигаясь вблизи с. Косточковка, не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость движения, в результате столкнулся с двумя питбайками и квадроциклом под управлением несовершеннолетних, которые ехали впереди. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Нижнегорского района. Все обстоятельства произошедшего выясняются.Прокуратура Крыма организовала проверку по факту аварии."Будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части допуска подростков к управлению транспортными средствами. Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре республики, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в ведомстве.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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дтп, происшествия, крым, новости крыма, дети, дтп в крыму и севастополе
Трое подростков погибли в ДТП в Крыму
Трое подростков на питбайках и квадроцикле погибли в ДТП в Крыму
08:29 28.10.2024 (обновлено: 08:50 28.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Трое подростков погибли в результате ДТП в Нижнегорском районе Крыма, еще один доставлен в больницу. Об этом сообщает МВД по республике.
Авария произошла накануне около 23:00 на автодороге Нижнегорский-Белогорск.
По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля "Шкода Октавия", двигаясь вблизи с. Косточковка, не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасную скорость движения, в результате столкнулся с двумя питбайками и квадроциклом под управлением несовершеннолетних, которые ехали впереди.
"В результате ДТП двое несовершеннолетних водителей питбайков и пассажир квадроцикла получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель квадроцикла, 2007 года рождения, доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Нижнегорского района. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
Прокуратура Крыма организовала проверку по факту аварии.
"Будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части допуска подростков к управлению транспортными средствами. Ход проверки по факту ДТП взят под контроль в прокуратуре республики, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в ведомстве.
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