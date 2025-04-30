https://crimea.ria.ru/20250430/status-kryma-i-mir-pochemu-peregovory-po-ukraine-idut-tak-tyazhelo--mnenie-1146074296.html

Статус Крыма и мир: почему переговоры по Украине идут так тяжело – мнение

Статус Крыма и мир: почему переговоры по Украине идут так тяжело – мнение - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Статус Крыма и мир: почему переговоры по Украине идут так тяжело – мнение

Президента США Дональда Трампа нельзя назвать "другом Крыма", но он реалист и не изменит свою позицию о принадлежности полуострова России. Однако в переговорах... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-30T06:10

2025-04-30T06:10

2025-04-29T21:43

радио "спутник в крыму"

мнения

леонид ивлев

крым

россия

переговоры

сша

европа

украина

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В переговорах по Украине есть сложности – эксперт В переговорах по Украине есть сложности – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Президента США Дональда Трампа нельзя назвать "другом Крыма", но он реалист и не изменит свою позицию о принадлежности полуострова России. Однако в переговорах по Украине есть сложности другого порядка, из-за которых американскому лидеру приходится делать противоречивые заявления. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат Госдумы РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.Накануне президент США Дональд Трамп в Белом доме сообщил журналистам, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. Двумя днями ранее, после беседы с Зеленским во время церемонии похорон папы римского Франциска в Ватикане, американский лидер в очередной раз пригрозил России санкциями, объяснив это тем, что у Москвы якобы нет причин наносить удары по объектам инфраструктуры Украины.Переговоры с участием официальных лиц и экспертов по урегулированию ситуации на Украине, в которых фигурирует и тема принадлежности Крыма России, безусловно ведутся, но процесс это очень сложный, сказал Ивлев.По мнению Ивлева, Трамп – реалист, потому его заявления о том, что Крым не вернется на Украину – стопроцентное попадание. В частности, он хорошо понимает, что означает тот факт, что жители Крыма проголосовали за вхождение в РФ без единого выстрела, и уже на этом основании Крым никогда не войдет в состав Украины, отметил эксперт.Что же касается других заявлений Трампа, в которых ощущается давление на Россию, то они отражают трудности переговоров по другим вопросам, но не означают, что позиция администрации США о принадлежности Крыма изменится, считает Ивлев."Он (Трамп – ред.) отрабатывает обещания, которые давал – я подчеркну – американцам в ходе избирательной кампании и, несмотря ни на что, движется к своей цели. Он понимает ситуацию на линии боевого соприкосновения, где и тактический, и стратегический успех на стороне России. Он реально оценивает ситуацию в мире и в Крыму. И вместе с тем Трамп не хочет потерять свое реноме ведущего политика в мире. В этой связи его заявления объективно отражают сложившуюся картину", – добавил парламентарий.В Крыму дали совет Трампу>>О том, что позиция Трампа относительно принадлежности Крыма России однозначна, свидетельствует уже одно то, что эта весомая на геополитической арене личность публично укоряет Зеленского за то, что тот никак не может признать очевидного, считает Ивлев.И подчеркнул, что то же самое будет касаться и новых российских территорий.Учитывая однозначную позицию и России, и США относительно Крыма и четырех новых регионов РФ, у Киева не остается вариантов, как это признать, считает Ивлев. Однако, по его словам, провокационные заявления на фоне переговоров и обсуждения прочих вопросов, которые стороны считают спорными, продолжатся."Будут идти в любом случае какие-то "утечки информации", которые в том числе могут и не соответствовать действительности", – подытожил эксперт.На днях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не ведет переговоры о целостности территории, следовательно, вопрос Крыма решен и его признание российским – обязательное условие возобновления переговоров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары ВСУ и переговоры по Украине – о чем говорят усиленные атаки на КрымПереговоры России и Украины - в Кремле оценили перспективыКиевский режим не имеет полного влияния на свою армию – Кремль

https://crimea.ria.ru/20250425/sdelka-po-ukraine-i-priznanie-kryma--chto-tramp-khochet-prodat-moskve-1145976147.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, леонид ивлев, крым, россия, переговоры, сша, европа, украина