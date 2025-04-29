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Проехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры

Проехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры - РИА Новости Крым, 29.04.2025

Проехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры

Благодаря установке новых современных портативных сканеров для досмотра легковых автомобилей время проезда через пункты пропуска Джанкой и Армянск теперь... РИА Новости Крым, 29.04.2025

2025-04-29T20:24

2025-04-29T20:24

2025-04-29T20:24

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минтранс россии

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армянск

ростовская область

донецкая народная республика (днр)

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CИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Благодаря установке новых современных портативных сканеров для досмотра легковых автомобилей время проезда через пункты пропуска Джанкой и Армянск теперь сократится в пять раз. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РоссииНовые сканеры могут непрерывно сканировать транспортный поток на предмет выявления опасных грузов. Процедура безопасна, выходить их машины водителю и не потребуется."Сейчас Джанкой пропускает до 5500 машин в день, Армянск – 1500. Позже такие же комплексы могут появиться в пунктах пропуска на границе Ростовской области и ДНР", – добавили в пресс-службе.Ранее в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым предупредили, что в преддверии майских праздников транспортный поток со стороны сухопутного коридора в Крым может увеличиться, по этой причине введены дополнительные меры для комфортного досмотра в пункте пропуска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связьРекордные ремонты: на Херсонщине восстанавливают сотни километров дорогПутин открыл важный участок сухопутного коридора в Крым

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армянск

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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