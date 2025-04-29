Проехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры
В Крым можно будет проехать в пять раз быстрее через пункты пропуска Джанкой и Армянск
© Минтранс РоссииПроехать через пункты пропуска Джанкой и Армянск можно будет в 5 раз быстрее
© Минтранс России
CИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Благодаря установке новых современных портативных сканеров для досмотра легковых автомобилей время проезда через пункты пропуска Джанкой и Армянск теперь сократится в пять раз. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России
"Проехать через пункты пропуска Джанкой и Армянск можно будет в пять раз быстрее. Для досмотра легковых авто здесь установили современные инспекционно-досмотровые комплексы портального типа. Это позволит оперативно проверять машины, следующие в Крым и из него, что особенно важно в пиковый туристический сезон", – сказано в сообщении.
Новые сканеры могут непрерывно сканировать транспортный поток на предмет выявления опасных грузов. Процедура безопасна, выходить их машины водителю и не потребуется.
"Сейчас Джанкой пропускает до 5500 машин в день, Армянск – 1500. Позже такие же комплексы могут появиться в пунктах пропуска на границе Ростовской области и ДНР", – добавили в пресс-службе.
Ранее в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым предупредили, что в преддверии майских праздников транспортный поток со стороны сухопутного коридора в Крым может увеличиться, по этой причине введены дополнительные меры для комфортного досмотра в пункте пропуска.
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