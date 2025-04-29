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Проехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры - РИА Новости Крым, 29.04.2025
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Проехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры
Проехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры - РИА Новости Крым, 29.04.2025
Проехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры
Благодаря установке новых современных портативных сканеров для досмотра легковых автомобилей время проезда через пункты пропуска Джанкой и Армянск теперь... РИА Новости Крым, 29.04.2025
2025-04-29T20:24
2025-04-29T20:24
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ростовская область
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CИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Благодаря установке новых современных портативных сканеров для досмотра легковых автомобилей время проезда через пункты пропуска Джанкой и Армянск теперь сократится в пять раз. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РоссииНовые сканеры могут непрерывно сканировать транспортный поток на предмет выявления опасных грузов. Процедура безопасна, выходить их машины водителю и не потребуется."Сейчас Джанкой пропускает до 5500 машин в день, Армянск – 1500. Позже такие же комплексы могут появиться в пунктах пропуска на границе Ростовской области и ДНР", – добавили в пресс-службе.Ранее в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым предупредили, что в преддверии майских праздников транспортный поток со стороны сухопутного коридора в Крым может увеличиться, по этой причине введены дополнительные меры для комфортного досмотра в пункте пропуска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым: безопасность, АЗС и связьРекордные ремонты: на Херсонщине восстанавливают сотни километров дорогПутин открыл важный участок сухопутного коридора в Крым
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РИА Новости Крым
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96
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новости крыма, крым, новости, минтранс россии, джанкой, армянск, ростовская область, донецкая народная республика (днр)
Проехать в пять раз быстрее: в Крыму на пунктах пропуска новые сканеры

В Крым можно будет проехать в пять раз быстрее через пункты пропуска Джанкой и Армянск

20:24 29.04.2025
 
© Минтранс РоссииПроехать через пункты пропуска Джанкой и Армянск можно будет в 5 раз быстрее
Проехать через пункты пропуска Джанкой и Армянск можно будет в 5 раз быстрее
© Минтранс России
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CИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Благодаря установке новых современных портативных сканеров для досмотра легковых автомобилей время проезда через пункты пропуска Джанкой и Армянск теперь сократится в пять раз. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России

"Проехать через пункты пропуска Джанкой и Армянск можно будет в пять раз быстрее. Для досмотра легковых авто здесь установили современные инспекционно-досмотровые комплексы портального типа. Это позволит оперативно проверять машины, следующие в Крым и из него, что особенно важно в пиковый туристический сезон", – сказано в сообщении.

Новые сканеры могут непрерывно сканировать транспортный поток на предмет выявления опасных грузов. Процедура безопасна, выходить их машины водителю и не потребуется.
"Сейчас Джанкой пропускает до 5500 машин в день, Армянск – 1500. Позже такие же комплексы могут появиться в пунктах пропуска на границе Ростовской области и ДНР", – добавили в пресс-службе.
Ранее в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Крым предупредили, что в преддверии майских праздников транспортный поток со стороны сухопутного коридора в Крым может увеличиться, по этой причине введены дополнительные меры для комфортного досмотра в пункте пропуска.
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Новости КрымаКрымНовостиМинтранс РоссииДжанкойАрмянскРостовская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)
 
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