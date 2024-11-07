https://crimea.ria.ru/20241107/v-sevastopole-v-dvukh-dtp-na-odnom-perekrestke-postradali-deti-1141696391.html
В Севастополе в двух ДТП на одном перекрестке пострадали дети
В Севастополе в двух ДТП на одном перекрестке пострадали дети - РИА Новости Крым, 07.11.2024
В Севастополе в двух ДТП на одном перекрестке пострадали дети
Два подростка – 13-ти и 14-лет получили травмы, попав в ДТП на Фиолентовском шоссе с интервалом в час. Об этом сообщили в управлении МВД России по Севастополю. РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T22:40
2024-11-07T22:40
2024-11-07T22:40
севастополь
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
новости крыма
умвд россии по севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141695840_0:1:1236:696_1920x0_80_0_0_5fc0216ff833c20d36062325ec7536e9.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Два подростка – 13-ти и 14-лет получили травмы, попав в ДТП на Фиолентовском шоссе с интервалом в час. Об этом сообщили в управлении МВД России по Севастополю.По информации пресс-службы, оба ДТП произошли на 0 км + 530 автодороги "Севастополь-порт - Камышовая бухта - Фиолентовское шоссе", несовершеннолетние управляли двухколесными транспортными средствами.Первое ДТП произошло около 16 часов: 47-летняя женщина-водитель, управляя своим BUICK ENCORE, при повороте направо не уступила дорогу и сбила 13-летнего мальчика, который ехал на самокате по тротуару в попутном направлении.Оба подростка с различными травмами были госпитализированы в больницу.Ранее в Нижнегорском районе Крыма водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние 2006, 2007 и 2008 годов рождения. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемого в ДТП с погибшими подростками в Крыму взяли под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водители-нарушители будут получать мгновенный сигнал: проект внесут в ГДСмерть на дорогах: в Крыму посчитали количество погибших в ДТПНазваны самые частые нарушения ПДД в Крыму
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141695840_154:0:1083:697_1920x0_80_0_0_afdc8a8656448ab5b6f95de71dd8ed3a.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, умвд россии по севастополю
В Севастополе в двух ДТП на одном перекрестке пострадали дети
В Севастополе водители с интервалом в час сбили двоих детей – на самокате и элетробайке
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Два подростка – 13-ти и 14-лет получили травмы, попав в ДТП на Фиолентовском шоссе с интервалом в час. Об этом сообщили в управлении МВД России по Севастополю.
По информации пресс-службы, оба ДТП произошли на 0 км + 530 автодороги "Севастополь-порт - Камышовая бухта - Фиолентовское шоссе", несовершеннолетние управляли двухколесными транспортными средствами.
Первое ДТП произошло около 16 часов: 47-летняя женщина-водитель, управляя своим BUICK ENCORE, при повороте направо не уступила дорогу и сбила 13-летнего мальчика, который ехал на самокате по тротуару в попутном направлении.
"Во время оформления первого ДТП, на противоположной стороне дороги по вышеуказанному адресу спустя 1 час произошла аналогичная дорожная авария. В данном ДТП 55-летний водитель автомобиля NISSAN QASHQAI при повороте направо произвел наезд на 14-летнего мальчика, который передвигался на электробайке "TALARIA" по тротуару в попутном направлении", - уточнили в ведомстве.
Оба подростка с различными травмами были госпитализированы в больницу.
Ранее в Нижнегорском районе Крыма водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние 2006, 2007 и 2008 годов рождения. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли
, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемого в ДТП с погибшими подростками в Крыму взяли под стражу
.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: