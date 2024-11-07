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В Севастополе в двух ДТП на одном перекрестке пострадали дети

В Севастополе в двух ДТП на одном перекрестке пострадали дети - РИА Новости Крым, 07.11.2024

В Севастополе в двух ДТП на одном перекрестке пострадали дети

Два подростка – 13-ти и 14-лет получили травмы, попав в ДТП на Фиолентовском шоссе с интервалом в час. Об этом сообщили в управлении МВД России по Севастополю. РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T22:40

2024-11-07T22:40

2024-11-07T22:40

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Два подростка – 13-ти и 14-лет получили травмы, попав в ДТП на Фиолентовском шоссе с интервалом в час. Об этом сообщили в управлении МВД России по Севастополю.По информации пресс-службы, оба ДТП произошли на 0 км + 530 автодороги "Севастополь-порт - Камышовая бухта - Фиолентовское шоссе", несовершеннолетние управляли двухколесными транспортными средствами.Первое ДТП произошло около 16 часов: 47-летняя женщина-водитель, управляя своим BUICK ENCORE, при повороте направо не уступила дорогу и сбила 13-летнего мальчика, который ехал на самокате по тротуару в попутном направлении.Оба подростка с различными травмами были госпитализированы в больницу.Ранее в Нижнегорском районе Крыма водитель автомобиля Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние 2006, 2007 и 2008 годов рождения. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемого в ДТП с погибшими подростками в Крыму взяли под стражу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Водители-нарушители будут получать мгновенный сигнал: проект внесут в ГДСмерть на дорогах: в Крыму посчитали количество погибших в ДТПНазваны самые частые нарушения ПДД в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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