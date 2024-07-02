https://crimea.ria.ru/20240702/smert-na-dorogakh-v-krymu-poschitali-kolichestvo-pogibshikh-v-dtp-1138489798.html

Смерть на дорогах: в Крыму посчитали количество погибших в ДТП

Смерть на дорогах: в Крыму посчитали количество погибших в ДТП - РИА Новости Крым, 02.07.2024

Смерть на дорогах: в Крыму посчитали количество погибших в ДТП

За полгода на дорогах Крыма в ДТП погибли 72 человека и 729 получили различные травмы. Такие данные по состоянию на начало июля привел в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 02.07.2024

2024-07-02T08:05

2024-07-02T08:05

2024-07-02T08:05

ситуация на дорогах крыма

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

дтп в крыму и севастополе

анатолий борисенко

новости крыма

происшествия

пдд (правила дорожного движения)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. За полгода на дорогах Крыма в ДТП погибли 72 человека и 729 получили различные травмы. Такие данные по состоянию на начало июля привел в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.Сравнивая эти цифры с аналогичным прошлогодним периодом, Борисенко отметил, что число ДТП снизилось на 6,9%, число погибших в ДТП уменьшилось на 27%, а получивших травмы стало меньше на 12%.Если бы все водители и пассажиры, которые попали в ДТП, были пристегнуты ремнями безопасности, то количество погибших и пострадавших было бы еще ниже, уверен начальник управления.Также он отметил, что еще одной из причин ДТП также является нарушение правил дорожного движения пешеходами.Кроме того, за указанный период на полуострове зафиксировано 3434 случая управления транспортом в состоянии опьянения – как алкогольного, так и наркотического. Из них 484 случая – повторно, за что уже предусмотрена уголовная ответственность, сказал Борисенко.Ранее сообщалось, что в Симферополе выросло число аварий по вине водителей автобусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подсчитали число жертв аварий с грузовиками: погибли 15 человекВ Севастополе водителя автобуса наказали за небезопасную перевозку детейУчасток трассы М-4 закроют для проезда грузовиков до сентября

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, анатолий борисенко, новости крыма, происшествия, пдд (правила дорожного движения)