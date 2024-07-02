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Смерть на дорогах: в Крыму посчитали количество погибших в ДТП - РИА Новости Крым, 02.07.2024
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Смерть на дорогах: в Крыму посчитали количество погибших в ДТП
Смерть на дорогах: в Крыму посчитали количество погибших в ДТП - РИА Новости Крым, 02.07.2024
Смерть на дорогах: в Крыму посчитали количество погибших в ДТП
За полгода на дорогах Крыма в ДТП погибли 72 человека и 729 получили различные травмы. Такие данные по состоянию на начало июля привел в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 02.07.2024
2024-07-02T08:05
2024-07-02T08:05
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анатолий борисенко
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. За полгода на дорогах Крыма в ДТП погибли 72 человека и 729 получили различные травмы. Такие данные по состоянию на начало июля привел в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.Сравнивая эти цифры с аналогичным прошлогодним периодом, Борисенко отметил, что число ДТП снизилось на 6,9%, число погибших в ДТП уменьшилось на 27%, а получивших травмы стало меньше на 12%.Если бы все водители и пассажиры, которые попали в ДТП, были пристегнуты ремнями безопасности, то количество погибших и пострадавших было бы еще ниже, уверен начальник управления.Также он отметил, что еще одной из причин ДТП также является нарушение правил дорожного движения пешеходами.Кроме того, за указанный период на полуострове зафиксировано 3434 случая управления транспортом в состоянии опьянения – как алкогольного, так и наркотического. Из них 484 случая – повторно, за что уже предусмотрена уголовная ответственность, сказал Борисенко.Ранее сообщалось, что в Симферополе выросло число аварий по вине водителей автобусов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подсчитали число жертв аварий с грузовиками: погибли 15 человекВ Севастополе водителя автобуса наказали за небезопасную перевозку детейУчасток трассы М-4 закроют для проезда грузовиков до сентября
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Смерть на дорогах: в Крыму посчитали количество погибших в ДТП

На дорогах Крыма погибли в ДТП 72 человека за полгода

08:05 02.07.2024
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл - РИА Новости Крым. За полгода на дорогах Крыма в ДТП погибли 72 человека и 729 получили различные травмы. Такие данные по состоянию на начало июля привел в пресс-центре РИА Новости Крым начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
"За шесть месяцев текущего года на территории Республике Крым зарегистрировано 583 ДТП, в которых 72 человека погибли и 729 ранены", – сказал он.
Сравнивая эти цифры с аналогичным прошлогодним периодом, Борисенко отметил, что число ДТП снизилось на 6,9%, число погибших в ДТП уменьшилось на 27%, а получивших травмы стало меньше на 12%.
Если бы все водители и пассажиры, которые попали в ДТП, были пристегнуты ремнями безопасности, то количество погибших и пострадавших было бы еще ниже, уверен начальник управления.
"Основные причины ДТП – это, во-первых, выезд на встречную полосу, во-вторых, проезд пешеходных переходов, третье – это управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, четвертое – это проезд перекрестков и пятое – это наезд на препятствие", – перечислил Борисенко.
Также он отметил, что еще одной из причин ДТП также является нарушение правил дорожного движения пешеходами.
Кроме того, за указанный период на полуострове зафиксировано 3434 случая управления транспортом в состоянии опьянения – как алкогольного, так и наркотического. Из них 484 случая – повторно, за что уже предусмотрена уголовная ответственность, сказал Борисенко.
Ранее сообщалось, что в Симферополе выросло число аварий по вине водителей автобусов.
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