https://crimea.ria.ru/20250402/u-kryma-i-belorussii-ogromnyy-potentsial-sotrudnichestva---aksenov-1145376845.html

У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества - Аксенов

У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества - Аксенов - РИА Новости Крым, 02.04.2025

У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества - Аксенов

Для Крыма важным приоритетом остается укрепление связей между республикой и регионами Белоруссии. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в поздравлении с Днем... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T08:12

2025-04-02T08:12

2025-04-02T08:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Для Крыма важным приоритетом остается укрепление связей между республикой и регионами Белоруссии. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в поздравлении с Днем единения народов России и Белоруссии.По словам Аксенова, на сегодняшний день реализуются три полноформатных соглашения с Витебской областью, в Белоруссию активно поставляется продукция крымских экспортеров. Он также отметил огромный потенциал сотрудничества Крыма и Белоруссии в промышленности и сельском хозяйстве, сфере курортов и туризма. "Хочу особо отметить деятельность белорусской общины Крыма, которая вносит существенный вклад в развитие нашего региона, - добавил Аксенов. - В 2014 году белорусы вместе с представителями всех народов полуострова выступили против государственного переворота в Киеве, за воссоединение с Россией. И сегодня мы вместе строим наш российский Крым".2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, белоруссия, крым, новости крыма, россия, экономика крыма