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У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества - Аксенов - РИА Новости Крым, 02.04.2025
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У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества - Аксенов
У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества - Аксенов - РИА Новости Крым, 02.04.2025
У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества - Аксенов
Для Крыма важным приоритетом остается укрепление связей между республикой и регионами Белоруссии. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в поздравлении с Днем... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T08:12
2025-04-02T08:14
сергей аксенов
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новости крыма
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Для Крыма важным приоритетом остается укрепление связей между республикой и регионами Белоруссии. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в поздравлении с Днем единения народов России и Белоруссии.По словам Аксенова, на сегодняшний день реализуются три полноформатных соглашения с Витебской областью, в Белоруссию активно поставляется продукция крымских экспортеров. Он также отметил огромный потенциал сотрудничества Крыма и Белоруссии в промышленности и сельском хозяйстве, сфере курортов и туризма. "Хочу особо отметить деятельность белорусской общины Крыма, которая вносит существенный вклад в развитие нашего региона, - добавил Аксенов. - В 2014 году белорусы вместе с представителями всех народов полуострова выступили против государственного переворота в Киеве, за воссоединение с Россией. И сегодня мы вместе строим наш российский Крым".2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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сергей аксенов, белоруссия, крым, новости крыма, россия, экономика крыма
У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества - Аксенов

У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества в разных сферах - Аксенов

08:12 02.04.2025 (обновлено: 08:14 02.04.2025)
 
© РИА Новости КрымГлава Крыма Сергей Аксенов в пресс-центре РИА Новости Крым
Глава Крыма Сергей Аксенов в пресс-центре РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. Для Крыма важным приоритетом остается укрепление связей между республикой и регионами Белоруссии. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов в поздравлении с Днем единения народов России и Белоруссии.
"Сегодня наши страны развивают сотрудничество и углубляют интеграцию в рамках Союзного государства по всем направлениям, включая оборону, безопасность, миграционную политику. Для Крыма важным приоритетом остается дальнейшее укрепление связей, в том числе экономических, между нашей республикой и регионами Белоруссии", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Аксенова, на сегодняшний день реализуются три полноформатных соглашения с Витебской областью, в Белоруссию активно поставляется продукция крымских экспортеров.
Он также отметил огромный потенциал сотрудничества Крыма и Белоруссии в промышленности и сельском хозяйстве, сфере курортов и туризма.
"Хочу особо отметить деятельность белорусской общины Крыма, которая вносит существенный вклад в развитие нашего региона, - добавил Аксенов. - В 2014 году белорусы вместе с представителями всех народов полуострова выступили против государственного переворота в Киеве, за воссоединение с Россией. И сегодня мы вместе строим наш российский Крым".
2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. В этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии".
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