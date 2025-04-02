Рейтинг@Mail.ru
В Таганроге ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250402/v-taganroge-vveli-rezhim-chs-1145375464.html
В Таганроге ввели режим ЧС
В Таганроге ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 02.04.2025
В Таганроге ввели режим ЧС
В Таганроге ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T07:02
2025-04-02T07:11
таганрог
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
юрий слюсарь
происшествия
режим чс
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437354_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cd814f6aadf20a74de5f986d8cd828f7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В Таганроге ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Ночью 1 апреля два многоквартирных дома получили повреждения из-за удара беспилотников.Он добавил, что дом от коммуникаций не отключен, по оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали. После обследования саперами жильцам разрешат вернуться в квартиры.2 апреля стало известно, что обломки сбитого украинского дрона упали на жилой дом в центре Курска, 60 человек отселили. После проверки дома специалистами жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетикеИнцидент на ЗАЭС – на станции опровергли фейкРоссия не слышала от Трампа сигнала Киеву о прекращении войны – МИД
таганрог
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/11/1143437354_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e9215881e5246ffba98ec242eeaedac5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
таганрог, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), юрий слюсарь, происшествия, режим чс, ростовская область
В Таганроге ввели режим ЧС

В Таганроге ввели режим ЧС после атаки беспилотников

07:02 02.04.2025 (обновлено: 07:11 02.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПатруль ДПС
Патруль ДПС - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В Таганроге ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ночью 1 апреля два многоквартирных дома получили повреждения из-за удара беспилотников.
"С 23:15 в Таганроге введен режим ЧС. Утром муниципальная комиссия приступит к обследованию и установлению ущерба. На данный момент из многоэтажного дома по улице Л.Чайкиной, 57, эвакуировано 85 жителей", – написал в Telegram-канале Слюсарь.
Он добавил, что дом от коммуникаций не отключен, по оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали. После обследования саперами жильцам разрешат вернуться в квартиры.
2 апреля стало известно, что обломки сбитого украинского дрона упали на жилой дом в центре Курска, 60 человек отселили. После проверки дома специалистами жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетике
Инцидент на ЗАЭС – на станции опровергли фейк
Россия не слышала от Трампа сигнала Киеву о прекращении войны – МИД
 
ТаганрогОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Юрий СлюсарьПроисшествияРежим ЧСРостовская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:25До железнодорожного вокзала Симферополя будет ходить еще один автобус
08:12У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества - Аксенов
07:50Умер актер Вэл Килмер
07:36Лукашенко: только сообща россияне и белорусы смогут противостоять вызовам
07:1593 украинских беспилотника атаковали регионы России
07:02В Таганроге ввели режим ЧС
06:47Семь сел Симферопольского района в среду останутся без света
06:13Обломки БПЛА упали на многоэтажку в Курске - жильцов отселили
06:02Стать виноделом в Крыму и Севастополе: сколько стоит начать бизнес
00:01Циклон принесет обложные дожди: прогноз погоды в Крыму на 2 апреля
00:00Какой сегодня праздник: 2 апреля
23:09Две многоэтажки повреждены из-за атаки ВСУ на Таганрог - что известно
22:33Путин в Совбезе и изменения в ПДД – главное за день
21:45Самая военно-историческая игра: шахматную школу открыли в Севастополе
21:31Масштабная авария: 70 улиц в Симферополе и 15 сел - на сутки без воды
20:57Инцидент на ЗАЭС – на станции опровергли фейк
20:44Длительное отключение воды в Симферополе – адреса и сроки
20:02Россиян защитят от навязанных услуг и товаров
19:58Трамп в мае отправится в Саудовскую Аравию
19:45В одном из парков Симферополя установят плавающий фонтан
Лента новостейМолния