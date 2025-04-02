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В Таганроге ввели режим ЧС

В Таганроге ввели режим ЧС - РИА Новости Крым, 02.04.2025

В Таганроге ввели режим ЧС

В Таганроге ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T07:02

2025-04-02T07:02

2025-04-02T07:11

таганрог

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

юрий слюсарь

происшествия

режим чс

ростовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В Таганроге ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.Ночью 1 апреля два многоквартирных дома получили повреждения из-за удара беспилотников.Он добавил, что дом от коммуникаций не отключен, по оценке специалистов, несущие конструкции дома не пострадали. После обследования саперами жильцам разрешат вернуться в квартиры.2 апреля стало известно, что обломки сбитого украинского дрона упали на жилой дом в центре Курска, 60 человек отселили. После проверки дома специалистами жильцам разрешили вернуться в свои квартиры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетикеИнцидент на ЗАЭС – на станции опровергли фейкРоссия не слышала от Трампа сигнала Киеву о прекращении войны – МИД

таганрог

ростовская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

таганрог, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), юрий слюсарь, происшествия, режим чс, ростовская область