Киевский режим не имеет полного влияния на свою армию – Кремль
Киевский режим с трудом может гарантировать соблюдение перемирия ко Дню Победы – Песков
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Киев с трудом может гарантировать соблюдение перемирия в дни празднования Великой Победы в Великой Отечественной войне, поскольку не имеет влияния на часть своих войск. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видели сами неоднократно, что киевский режим не имеет полного влияния на все свои подразделения. И поэтому, конечно же, киевский режим с трудом сможет гарантировать, что ВСУ будут придерживаться такого временного перемирия. Тем не менее глава нашего государства исходит из гуманитарных соображений и им было принято такое решение. Это действительно жест доброй воли со стороны России", — отметил он в эфире телеканала "Россия 1".
В понедельник президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру, отметили в Кремле. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ.
Ранее Владимир Путин объявлял Пасхальное перемирие, оно действовало с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 21 апреля. По данным Минобороны, ВСУ 4900 раз нарушили объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. При этом все группировки войск ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
Президент РФ заявил, что Киев пытается перехватить инициативу о перемирии и говорить о расширении рамок по объектам поражения.
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