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Киевский режим не имеет полного влияния на свою армию – Кремль - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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Киевский режим не имеет полного влияния на свою армию – Кремль
Киевский режим не имеет полного влияния на свою армию – Кремль - РИА Новости Крым, 28.04.2025
Киевский режим не имеет полного влияния на свою армию – Кремль
Киев с трудом может гарантировать соблюдение перемирия в дни празднования Великой Победы в Великой Отечественной войне, поскольку не имеет влияния на часть... РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T21:53
2025-04-28T21:53
кремль
дмитрий песков
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
перемирие
украина
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Киев с трудом может гарантировать соблюдение перемирия в дни празднования Великой Победы в Великой Отечественной войне, поскольку не имеет влияния на часть своих войск. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В понедельник президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру, отметили в Кремле. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ.Ранее Владимир Путин объявлял Пасхальное перемирие, оно действовало с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 21 апреля. По данным Минобороны, ВСУ 4900 раз нарушили объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. При этом все группировки войск ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.Президент РФ заявил, что Киев пытается перехватить инициативу о перемирии и говорить о расширении рамок по объектам поражения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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кремль, дмитрий песков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), перемирие, украина, политика, новости
Киевский режим не имеет полного влияния на свою армию – Кремль

Киевский режим с трудом может гарантировать соблюдение перемирия ко Дню Победы – Песков

21:53 28.04.2025
 
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Солдаты ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Киев с трудом может гарантировать соблюдение перемирия в дни празднования Великой Победы в Великой Отечественной войне, поскольку не имеет влияния на часть своих войск. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видели сами неоднократно, что киевский режим не имеет полного влияния на все свои подразделения. И поэтому, конечно же, киевский режим с трудом сможет гарантировать, что ВСУ будут придерживаться такого временного перемирия. Тем не менее глава нашего государства исходит из гуманитарных соображений и им было принято такое решение. Это действительно жест доброй воли со стороны России", — отметил он в эфире телеканала "Россия 1".
В понедельник президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру, отметили в Кремле. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ.
Ранее Владимир Путин объявлял Пасхальное перемирие, оно действовало с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 21 апреля. По данным Минобороны, ВСУ 4900 раз нарушили объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. При этом все группировки войск ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
Президент РФ заявил, что Киев пытается перехватить инициативу о перемирии и говорить о расширении рамок по объектам поражения.
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КремльДмитрий ПесковОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПеремириеУкраинаПолитикаНовости
 
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