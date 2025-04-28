https://crimea.ria.ru/20250428/kievskiy-rezhim-ne-imeet-polnogo-vliyaniya-na-armiyu--kreml-1146053405.html

Киевский режим не имеет полного влияния на свою армию – Кремль

Киевский режим не имеет полного влияния на свою армию – Кремль - РИА Новости Крым, 28.04.2025

Киевский режим не имеет полного влияния на свою армию – Кремль

Киев с трудом может гарантировать соблюдение перемирия в дни празднования Великой Победы в Великой Отечественной войне, поскольку не имеет влияния на часть... РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T21:53

2025-04-28T21:53

2025-04-28T21:53

кремль

дмитрий песков

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

перемирие

украина

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Киев с трудом может гарантировать соблюдение перемирия в дни празднования Великой Победы в Великой Отечественной войне, поскольку не имеет влияния на часть своих войск. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В понедельник президент России Владимир Путин объявил перемирие с 8 по 10 мая в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру, отметили в Кремле. В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ.Ранее Владимир Путин объявлял Пасхальное перемирие, оно действовало с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 21 апреля. По данным Минобороны, ВСУ 4900 раз нарушили объявленный режим Пасхального перемирия, продолжая наносить удары по позициям российских войск и гражданским объектам. При этом все группировки войск ВС РФ строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.Президент РФ заявил, что Киев пытается перехватить инициативу о перемирии и говорить о расширении рамок по объектам поражения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кремль, дмитрий песков, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), перемирие, украина, политика, новости