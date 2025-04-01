https://crimea.ria.ru/20250401/lavrov-soobschil-putinu-o-prodolzhayuschikhsya-udarakh-vsu-po-energetike-1145367564.html

Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетике

Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетике - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с министром обороны РФ Андреем Белоусовым рассказал президенту России Владимиру Путину о несоблюдении... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T18:02

2025-04-01T18:02

2025-04-01T18:02

сергей лавров

андрей белоусов

владимир путин (политик)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с министром обороны РФ Андреем Белоусовым рассказал президенту России Владимиру Путину о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергоинфраструктуре.По его словам, "Андрей Белоусов рассказал как раз о том, как соблюдается мораторий, согласованный по предложению президента (Дональда - ред.) Трампа еще 18 марта в ходе телефонного разговора наших президентов - России и США".Президент России Владимир Путин ранее дал команду ВС РФ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектовАтаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФКиев готов к прекращению огня - Зеленский после разговора с Трампом

https://crimea.ria.ru/20250401/putin-sobral-sovbez-iz-za-dogovora-ob-otkaze-ot-udarov-po-energoobektam-1145364791.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, андрей белоусов, владимир путин (политик), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, новости