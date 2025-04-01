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Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетике - РИА Новости Крым, 01.04.2025
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Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетике
Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетике - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетике
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с министром обороны РФ Андреем Белоусовым рассказал президенту России Владимиру Путину о несоблюдении... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T18:02
2025-04-01T18:02
сергей лавров
андрей белоусов
владимир путин (политик)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с министром обороны РФ Андреем Белоусовым рассказал президенту России Владимиру Путину о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергоинфраструктуре.По его словам, "Андрей Белоусов рассказал как раз о том, как соблюдается мораторий, согласованный по предложению президента (Дональда - ред.) Трампа еще 18 марта в ходе телефонного разговора наших президентов - России и США".Президент России Владимир Путин ранее дал команду ВС РФ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мораторий на удары на 30 дней – Россия и США согласовали список объектовАтаку ВСУ на станцию "Суджа" координировали из Британии – МИД РФКиев готов к прекращению огня - Зеленский после разговора с Трампом
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сергей лавров, андрей белоусов, владимир путин (политик), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), украина, новости
Лавров сообщил Путину о продолжающихся ударах ВСУ по энергетике

Лавров рассказал Путину о несоблюдении Киевом моратория на удары по энергоинфраструктуре

18:02 01.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с министром обороны РФ Андреем Белоусовым рассказал президенту России Владимиру Путину о несоблюдении Украиной моратория на удары по энергоинфраструктуре.
"В самом начале сегодняшнего заседания Совета безопасности президент, перед тем как перейти к основному вопросу о борьбе с террористическими угрозами, попросил министра обороны Андрея Белоусова и меня рассказать о том, как у нас развиваются отношения с американцами по украинскому досье", - сказал глава МИД РФ журналистам.
По его словам, "Андрей Белоусов рассказал как раз о том, как соблюдается мораторий, согласованный по предложению президента (Дональда - ред.) Трампа еще 18 марта в ходе телефонного разговора наших президентов - России и США".
"Белоусов рассказал, что мораторий не соблюдается, энергетические объекты Российской Федерации подвергаются атакам все это время, может быть, с перерывом на один-два дня, и перечислил все объекты, которые были целями украинских беспилотников, за прошедший период, включая вчерашнюю ночь. И я продолжил в том же русле", - добавил Лавров.
Президент России Владимир Путин ранее дал команду ВС РФ прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины на 30 дней. Такое решение российский лидер принял по итогам телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом, который состоялся 18 марта.
19 марта в разговоре с Трампом глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины прекратить удары по энергетической и другой гражданской инфраструктуре.
После этого Киев не раз нарушал договоренности, пытаясь атаковать объекты энергетики на территории РФ, в том числе и в Крыму.
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