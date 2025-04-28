В Керчи на день закроют часть Митридатской лестницы
В Керчи во вторник закроют часть Большой Митридатской лестницы
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаБлагоустройство Митридатской лестницы в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Пролет Большой Митридатской лестницы перекроют во вторник, 29 апреля. Об этом предупредили администрации Керчи.
"В рамках выполнения работ по очистке Большой и Малой Митридатских лестниц завтра, 29 апреля, с 9:00 до 17:00 будет перекрыт пролет Большой Митридатской лестницы от улицы 23 Мая 1919 года до подножия горы Митридат", - говорится в сообщении.
Ранее зампредседателя Совета министров РК Николай Воробьев сообщал, что Большую и Малую Митридатские лестницы в Керчи очистят от плесени и приведут в порядок к годовщине Великой Победы, еще через время будут заменены поврежденные ступени и облицовочные плиты.
Работы по очистке достопримечательности от плесени закончат до 7 мая. Затем, согласно плану, будет проведена дополнительная работа по сохранению объекта культурного наследия. В целях безопасности на время работ проход к лестницам оградят сигнальной лентой.
Как заявлял руководитель подведомственной крымскому минкульту организации – дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Максим Сорока, Митридатской лестнице нужен текущий ремонт некоторых очень малых участков.
О разрушении Митридатской лестницы ранее сообщал глава керченской администрации Олег Каторгин. В 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей. В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок, решили его заменить. В декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила ряд недочетов и приняла объекты. Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года.
В феврале 2025 года прокуратура Крыма сообщила, что на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц инженер крымской дирекции по культуре обманула бюджет на 211 миллионов рублей. Уголовное дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.
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