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В Керчи на день закроют часть Митридатской лестницы - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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В Керчи на день закроют часть Митридатской лестницы
В Керчи на день закроют часть Митридатской лестницы - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В Керчи на день закроют часть Митридатской лестницы
Пролет Большой Митридатской лестницы перекроют во вторник, 29 апреля. Об этом предупредили администрации Керчи. РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T18:36
2025-04-28T18:36
крым
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благоустройство
митридат
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Пролет Большой Митридатской лестницы перекроют во вторник, 29 апреля. Об этом предупредили администрации Керчи.Ранее зампредседателя Совета министров РК Николай Воробьев сообщал, что Большую и Малую Митридатские лестницы в Керчи очистят от плесени и приведут в порядок к годовщине Великой Победы, еще через время будут заменены поврежденные ступени и облицовочные плиты.Работы по очистке достопримечательности от плесени закончат до 7 мая. Затем, согласно плану, будет проведена дополнительная работа по сохранению объекта культурного наследия. В целях безопасности на время работ проход к лестницам оградят сигнальной лентой.Как заявлял руководитель подведомственной крымскому минкульту организации – дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Максим Сорока, Митридатской лестнице нужен текущий ремонт некоторых очень малых участков. О разрушении Митридатской лестницы ранее сообщал глава керченской администрации Олег Каторгин. В 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей. В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок, решили его заменить. В декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила ряд недочетов и приняла объекты. Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года.В феврале 2025 года прокуратура Крыма сообщила, что на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц инженер крымской дирекции по культуре обманула бюджет на 211 миллионов рублей. Уголовное дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовься к сезону с апреля – что ждет туристов этим летом в КерчиСохранить эпоху: как идет реконструкция Романовской гимназии в КерчиБольшую и Малую Митридатские лестницы очистят от плесени и отремонтируют
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РИА Новости Крым
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крым, керчь, благоустройство, митридат, новости крыма, городская среда
В Керчи на день закроют часть Митридатской лестницы

В Керчи во вторник закроют часть Большой Митридатской лестницы

18:36 28.04.2025
 
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега КаторгинаБлагоустройство Митридатской лестницы в Керчи
Благоустройство Митридатской лестницы в Керчи
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Пролет Большой Митридатской лестницы перекроют во вторник, 29 апреля. Об этом предупредили администрации Керчи.
"В рамках выполнения работ по очистке Большой и Малой Митридатских лестниц завтра, 29 апреля, с 9:00 до 17:00 будет перекрыт пролет Большой Митридатской лестницы от улицы 23 Мая 1919 года до подножия горы Митридат", - говорится в сообщении.
Ранее зампредседателя Совета министров РК Николай Воробьев сообщал, что Большую и Малую Митридатские лестницы в Керчи очистят от плесени и приведут в порядок к годовщине Великой Победы, еще через время будут заменены поврежденные ступени и облицовочные плиты.
Работы по очистке достопримечательности от плесени закончат до 7 мая. Затем, согласно плану, будет проведена дополнительная работа по сохранению объекта культурного наследия. В целях безопасности на время работ проход к лестницам оградят сигнальной лентой.
Как заявлял руководитель подведомственной крымскому минкульту организации – дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Максим Сорока, Митридатской лестнице нужен текущий ремонт некоторых очень малых участков.
О разрушении Митридатской лестницы ранее сообщал глава керченской администрации Олег Каторгин. В 2016 году на разработку, выполнение проектно-изыскательских, первоочередных противоаварийных и реставрационных работ Большой и Малой Митридатских лестниц было выделено более 15 миллионов рублей. В итоге сметная стоимость проекта превысила 1,1 млрд рублей. Первый подрядчик не выполнил работы в срок, решили его заменить. В декабре 2020 года реставрационные работы были завершены. Их результаты проверяла комиссия, которая не выявила ряд недочетов и приняла объекты. Открыли обновленные исторические лестницы весной 2021 года.
В феврале 2025 года прокуратура Крыма сообщила, что на госконтракте по реставрации Митридатских лестниц инженер крымской дирекции по культуре обманула бюджет на 211 миллионов рублей. Уголовное дело о превышении должностных полномочий направлено в суд.
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