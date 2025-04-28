https://crimea.ria.ru/20250428/v-simferopole-otkrylas-novaya-vystavka-k-80-letiyu-pobedy---fotofakt-1146049076.html

В Симферополе открылась новая выставка к 80-летию Победы - фотофакт

В Симферополе открылась новая выставка к 80-летию Победы - фотофакт - РИА Новости Крым, 28.04.2025

В Симферополе открылась новая выставка к 80-летию Победы - фотофакт

В центре Симферополя в понедельник открылась фотовыставка "Крымская промышленность: связь поколений". РИА Новости Крым, 28.04.2025

2025-04-28T18:02

2025-04-28T18:02

2025-04-28T18:03

крым

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александр баталин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В центре Симферополя в понедельник открылась фотовыставка "Крымская промышленность: связь поколений". На стендах, выставленных по улице Пушкинская, рассказывается о работе 14 промышленных предприятий Крыма в годы Великой Отечественной войны и сегодня. Узнать историю может любой желающий – доступ к выставке свободный.В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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