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В Симферополе открылась новая выставка к 80-летию Победы - фотофакт - РИА Новости Крым, 28.04.2025
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В Симферополе открылась новая выставка к 80-летию Победы - фотофакт
В Симферополе открылась новая выставка к 80-летию Победы - фотофакт - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В Симферополе открылась новая выставка к 80-летию Победы - фотофакт
В центре Симферополя в понедельник открылась фотовыставка "Крымская промышленность: связь поколений". РИА Новости Крым, 28.04.2025
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2025-04-28T18:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В центре Симферополя в понедельник открылась фотовыставка "Крымская промышленность: связь поколений". На стендах, выставленных по улице Пушкинская, рассказывается о работе 14 промышленных предприятий Крыма в годы Великой Отечественной войны и сегодня. Узнать историю может любой желающий – доступ к выставке свободный.В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250317/kak-krym-otmetit-den-pobedy-1144990472.html
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крым, симферополь, промышленность в крыму, общество, выставка, новости крыма, александр баталин
В Симферополе открылась новая выставка к 80-летию Победы - фотофакт

В Симферополе открылась выставка о работе промышленных предприятий Крыма в годы войны

18:02 28.04.2025 (обновлено: 18:03 28.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе открылась выставка "Крымская промышленность: связь поколений"
В Симферополе открылась выставка Крымская промышленность: связь поколений - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В центре Симферополя в понедельник открылась фотовыставка "Крымская промышленность: связь поколений".
На стендах, выставленных по улице Пушкинская, рассказывается о работе 14 промышленных предприятий Крыма в годы Великой Отечественной войны и сегодня.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе открылась выставка "Крымская промышленность: связь поколений"
В Симферополе открылась выставка Крымская промышленность: связь поколений - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В Симферополе открылась выставка "Крымская промышленность: связь поколений"
Узнать историю может любой желающий – доступ к выставке свободный.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ Симферополе открылась выставка "Крымская промышленность: связь поколений"
В Симферополе открылась выставка Крымская промышленность: связь поколений - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В Симферополе открылась выставка "Крымская промышленность: связь поколений"
В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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