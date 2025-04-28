https://crimea.ria.ru/20250428/v-simferopole-otkrylas-novaya-vystavka-k-80-letiyu-pobedy---fotofakt-1146049076.html
В Симферополе открылась новая выставка к 80-летию Победы - фотофакт
В Симферополе открылась новая выставка к 80-летию Победы - фотофакт - РИА Новости Крым, 28.04.2025
В Симферополе открылась новая выставка к 80-летию Победы - фотофакт
В центре Симферополя в понедельник открылась фотовыставка "Крымская промышленность: связь поколений". РИА Новости Крым, 28.04.2025
2025-04-28T18:02
2025-04-28T18:02
2025-04-28T18:03
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александр баталин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В центре Симферополя в понедельник открылась фотовыставка "Крымская промышленность: связь поколений". На стендах, выставленных по улице Пушкинская, рассказывается о работе 14 промышленных предприятий Крыма в годы Великой Отечественной войны и сегодня. Узнать историю может любой желающий – доступ к выставке свободный.В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, симферополь, промышленность в крыму, общество, выставка, новости крыма, александр баталин
В Симферополе открылась новая выставка к 80-летию Победы - фотофакт
В Симферополе открылась выставка о работе промышленных предприятий Крыма в годы войны
18:02 28.04.2025 (обновлено: 18:03 28.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. В центре Симферополя в понедельник открылась фотовыставка "Крымская промышленность: связь поколений".
На стендах, выставленных по улице Пушкинская, рассказывается о работе 14 промышленных предприятий Крыма в годы Великой Отечественной войны и сегодня.
Узнать историю может любой желающий – доступ к выставке свободный.
В 2025 году Россия будет отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. План основных мероприятий празднования включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, общественные организации и движения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.