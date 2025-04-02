Рейтинг@Mail.ru
"Артист - это натура" – к годовщине ухода великой Татьяны Конюховой - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250402/artist---eto-natura--k-godovschine-ukhoda-velikoy-tatyany-konyukhovoy-1145367932.html
"Артист - это натура" – к годовщине ухода великой Татьяны Конюховой
"Артист - это натура" – к годовщине ухода великой Татьяны Конюховой - РИА Новости Крым, 02.04.2025
"Артист - это натура" – к годовщине ухода великой Татьяны Конюховой
С самого детства она мечтала быть артисткой, еще после выхода фильма "Цирк" с легендарной Любовью Орловой. Несмотря на сопротивление родителей, в 1949 году,... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T08:55
2025-04-02T08:55
татьяна конюхова
кино
ссср
память
искусство
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136234107_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_d119ac4a0a76634d6cbb9c2f6ba3b47f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. С самого детства она мечтала быть артисткой, еще после выхода фильма "Цирк" с легендарной Любовью Орловой. Несмотря на сопротивление родителей, в 1949 году, сразу после школы, она приехала в Москву и влет поступила во ВГИК при бешенном конкурсе - 800 человек на место!Дальше будут блестящие роли в кинокартинах "Майская ночь, или Утопленница", "Разные судьбы", "Над Тиссой", "Карьера Димы Горина", "На златом крыльце сидели" и десятки других театральных и киноролей. И она скажет: "Артист – это не профессия. Это натура".Татьяна Конюхова чувствовала себя артисткой от природы и несомненно, ею была. Ровно год назад - 2 апреля 2024-го - на 93-м году Конюхова ушла из жизни. К годовщине ухода великой актрисы – РИА Новости Крым предлагает пять малоизвестных фактов ее кино-биографии."Майская ночь, или Второгодница"Популярность начинающей актрисе принесла роль в фильме "Майская ночь, или Утопленница" (1952) Александра Роу. Татьяна Георгиевна вспоминала, что тогда ей не хватило опыта самой озвучить свою героиню Ганну. Это ее чрезвычайно расстроило и заставило обратиться к ректору ВГИКа с просьбой оставить ее на второй год. Эта просьба была удовлетворена."Карнавальная ночь" для ГурченкоЭльдар Рязанов видел белокурую голубоглазую красавицу в образе Лены Крыловой в культовой "Карнавальной ночи". Но Конюхова отвергла предложение, поскольку драматическое амплуа ценила выше комедийного жанра. Именно она посоветовала попробовать Людмилу Гурченко."Летят журавли" В начале 1957 года Михаил Калатозов предложил Конюховой главную роль в картине "Летят журавли". Но к этому времени актриса уже дала слово режиссеру Григорию Рошалю сыграть Дашу в экранизации "Хождение по мукам". В итоге с этой ролью не сложилось."Хождение по мукам"Сняться в трилогии "Хождение по мукам" – об этом Конюхова мечтала. Однако режиссер заболел, а после передал роль Нине Веселовской. Позднее выяснилось: супруга Рошаля приревновала его к Конюховой и вынудила отказать почти утвержденной актрисе. От депрессии Конюхову спасла работа в советско-югославской картине "Олеко Дундич" (1958), где роль написали специально для нее."Москва слезам не верит"В оскароносной ленте "Москва слезам не верит" есть памятный многим момент, когда героиня Ирины Муравьевой восторгается гостями кинофестиваля, с восторгом крича: "Обожаю! Конюхова!!!" - и актриса, которая в легендарной ленте играет саму себя, восходит по лестнице в компании других кинозвезд...Татьяна Конюхова спустя почти четверть века сыграла там саму себя в молодости - на 25 лет моложе - ведь действие сцены происходит в 50-е годы. Этот интересный факт биографии до сих пор вызывает восхищение у профессионалов киноискусства и большой армии ее поклонников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Татьяна Конюхова - биографияЛариса Голубкина - биографияСветлана Светличная – биография
ссср
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/02/1136234107_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_0582a8ea0c145355fd1b2decc267112f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татьяна конюхова, кино, ссср, память, искусство , россия
"Артист - это натура" – к годовщине ухода великой Татьяны Конюховой

Факты кино-биографии народной артистки РСФСР Татьяны Конюховой

08:55 02.04.2025
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из кинофильма "Карьера Димы Горина". В главной роли - Татьяна Конюхова.
Кадр из кинофильма Карьера Димы Горина. В главной роли - Татьяна Конюхова. - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. С самого детства она мечтала быть артисткой, еще после выхода фильма "Цирк" с легендарной Любовью Орловой. Несмотря на сопротивление родителей, в 1949 году, сразу после школы, она приехала в Москву и влет поступила во ВГИК при бешенном конкурсе - 800 человек на место!
Дальше будут блестящие роли в кинокартинах "Майская ночь, или Утопленница", "Разные судьбы", "Над Тиссой", "Карьера Димы Горина", "На златом крыльце сидели" и десятки других театральных и киноролей. И она скажет: "Артист – это не профессия. Это натура".
Татьяна Конюхова чувствовала себя артисткой от природы и несомненно, ею была. Ровно год назад - 2 апреля 2024-го - на 93-м году Конюхова ушла из жизни. К годовщине ухода великой актрисы – РИА Новости Крым предлагает пять малоизвестных фактов ее кино-биографии.

"Майская ночь, или Второгодница"

Популярность начинающей актрисе принесла роль в фильме "Майская ночь, или Утопленница" (1952) Александра Роу. Татьяна Георгиевна вспоминала, что тогда ей не хватило опыта самой озвучить свою героиню Ганну. Это ее чрезвычайно расстроило и заставило обратиться к ректору ВГИКа с просьбой оставить ее на второй год. Эта просьба была удовлетворена.

"Карнавальная ночь" для Гурченко

Эльдар Рязанов видел белокурую голубоглазую красавицу в образе Лены Крыловой в культовой "Карнавальной ночи". Но Конюхова отвергла предложение, поскольку драматическое амплуа ценила выше комедийного жанра. Именно она посоветовала попробовать Людмилу Гурченко.

"Летят журавли"

В начале 1957 года Михаил Калатозов предложил Конюховой главную роль в картине "Летят журавли". Но к этому времени актриса уже дала слово режиссеру Григорию Рошалю сыграть Дашу в экранизации "Хождение по мукам". В итоге с этой ролью не сложилось.

"Хождение по мукам"

Сняться в трилогии "Хождение по мукам" – об этом Конюхова мечтала. Однако режиссер заболел, а после передал роль Нине Веселовской. Позднее выяснилось: супруга Рошаля приревновала его к Конюховой и вынудила отказать почти утвержденной актрисе. От депрессии Конюхову спасла работа в советско-югославской картине "Олеко Дундич" (1958), где роль написали специально для нее.

"Москва слезам не верит"

В оскароносной ленте "Москва слезам не верит" есть памятный многим момент, когда героиня Ирины Муравьевой восторгается гостями кинофестиваля, с восторгом крича: "Обожаю! Конюхова!!!" - и актриса, которая в легендарной ленте играет саму себя, восходит по лестнице в компании других кинозвезд...
Татьяна Конюхова спустя почти четверть века сыграла там саму себя в молодости - на 25 лет моложе - ведь действие сцены происходит в 50-е годы. Этот интересный факт биографии до сих пор вызывает восхищение у профессионалов киноискусства и большой армии ее поклонников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Татьяна Конюхова - биография
Лариса Голубкина - биография
Светлана Светличная – биография
 
Татьяна КонюховаКиноСССРПамятьИскусствоРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:35В России создают Службу по вопросам гражданства
11:26В Алуште подрядчик обманул администрацию на 2,5 млн рублей
11:14Очередь на Крымском мосту: сколько ждать проезда
11:09В Симферополе увеличили число дорог для ремонта в 2025 году
10:56Волонтеры первыми начали устранять последствия ЧП в Черном море - Краснов
10:49Под Евпаторией в среду будут стрелять
10:30Директор похоронного бюро в Ялте украл у фирмы 1,7 млн
10:21Креветок в Азовском море стало больше в 30 раз
09:54"Севастополь - Город Героев": почти тысяча участников СВО подали заявки
09:04В России детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка
08:55"Артист - это натура" – к годовщине ухода великой Татьяны Конюховой
08:51Жертвами разрушительного землетрясения в Мьянме стали 2886 человек
08:41Гросси может стать следующим генсеком ООН
08:25До железнодорожного вокзала Симферополя будет ходить еще один автобус
08:12У Крыма и Белоруссии огромный потенциал сотрудничества - Аксенов
07:50Умер актер Вэл Килмер
07:36Лукашенко: только сообща россияне и белорусы смогут противостоять вызовам
07:1593 украинских беспилотника атаковали регионы России
07:02В Таганроге ввели режим ЧС
06:47Семь сел Симферопольского района в среду останутся без света
Лента новостейМолния