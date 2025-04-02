https://crimea.ria.ru/20250402/artist---eto-natura--k-godovschine-ukhoda-velikoy-tatyany-konyukhovoy-1145367932.html

"Артист - это натура" – к годовщине ухода великой Татьяны Конюховой

"Артист - это натура" – к годовщине ухода великой Татьяны Конюховой - РИА Новости Крым, 02.04.2025

"Артист - это натура" – к годовщине ухода великой Татьяны Конюховой

С самого детства она мечтала быть артисткой, еще после выхода фильма "Цирк" с легендарной Любовью Орловой. Несмотря на сопротивление родителей, в 1949 году,... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T08:55

2025-04-02T08:55

2025-04-02T08:55

татьяна конюхова

кино

ссср

память

искусство

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. С самого детства она мечтала быть артисткой, еще после выхода фильма "Цирк" с легендарной Любовью Орловой. Несмотря на сопротивление родителей, в 1949 году, сразу после школы, она приехала в Москву и влет поступила во ВГИК при бешенном конкурсе - 800 человек на место!Дальше будут блестящие роли в кинокартинах "Майская ночь, или Утопленница", "Разные судьбы", "Над Тиссой", "Карьера Димы Горина", "На златом крыльце сидели" и десятки других театральных и киноролей. И она скажет: "Артист – это не профессия. Это натура".Татьяна Конюхова чувствовала себя артисткой от природы и несомненно, ею была. Ровно год назад - 2 апреля 2024-го - на 93-м году Конюхова ушла из жизни. К годовщине ухода великой актрисы – РИА Новости Крым предлагает пять малоизвестных фактов ее кино-биографии."Майская ночь, или Второгодница"Популярность начинающей актрисе принесла роль в фильме "Майская ночь, или Утопленница" (1952) Александра Роу. Татьяна Георгиевна вспоминала, что тогда ей не хватило опыта самой озвучить свою героиню Ганну. Это ее чрезвычайно расстроило и заставило обратиться к ректору ВГИКа с просьбой оставить ее на второй год. Эта просьба была удовлетворена."Карнавальная ночь" для ГурченкоЭльдар Рязанов видел белокурую голубоглазую красавицу в образе Лены Крыловой в культовой "Карнавальной ночи". Но Конюхова отвергла предложение, поскольку драматическое амплуа ценила выше комедийного жанра. Именно она посоветовала попробовать Людмилу Гурченко."Летят журавли" В начале 1957 года Михаил Калатозов предложил Конюховой главную роль в картине "Летят журавли". Но к этому времени актриса уже дала слово режиссеру Григорию Рошалю сыграть Дашу в экранизации "Хождение по мукам". В итоге с этой ролью не сложилось."Хождение по мукам"Сняться в трилогии "Хождение по мукам" – об этом Конюхова мечтала. Однако режиссер заболел, а после передал роль Нине Веселовской. Позднее выяснилось: супруга Рошаля приревновала его к Конюховой и вынудила отказать почти утвержденной актрисе. От депрессии Конюхову спасла работа в советско-югославской картине "Олеко Дундич" (1958), где роль написали специально для нее."Москва слезам не верит"В оскароносной ленте "Москва слезам не верит" есть памятный многим момент, когда героиня Ирины Муравьевой восторгается гостями кинофестиваля, с восторгом крича: "Обожаю! Конюхова!!!" - и актриса, которая в легендарной ленте играет саму себя, восходит по лестнице в компании других кинозвезд...Татьяна Конюхова спустя почти четверть века сыграла там саму себя в молодости - на 25 лет моложе - ведь действие сцены происходит в 50-е годы. Этот интересный факт биографии до сих пор вызывает восхищение у профессионалов киноискусства и большой армии ее поклонников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Татьяна Конюхова - биографияЛариса Голубкина - биографияСветлана Светличная – биография

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна конюхова, кино, ссср, память, искусство , россия