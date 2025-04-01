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Самая военно-историческая игра: шахматную школу открыли в Севастополе

Самая военно-историческая игра: шахматную школу открыли в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Самая военно-историческая игра: шахматную школу открыли в Севастополе

В Севастополе во вторник состоялось торжественное открытие шахматной школы Российского военно-исторического общества имени Сергея Урусова - защитника... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T21:45

2025-04-01T21:45

2025-04-01T21:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник состоялось торжественное открытие шахматной школы Российского военно-исторического общества имени Сергея Урусова - защитника Севастополя 1854-55 годов, выдающегося шахматиста России XIX столетия, передает корреспондент РИА Новости Крым."Спасибо Вам за то, что так оперативно откликаетесь на наши скромные московские инициативы. Я сам не ожидал такого темпа, но благодаря нашему сотрудничеству с Федерацией шахмат России, мы стараемся популяризировать самую что ни на есть военно-историческую игру. С удовольствием вместе с вами открываем шахматную школу и готовимся вам помогать", - обратился к присутствующим в ходе церемонии открытия председатель российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский.В рамках мероприятия состоялась презентация ключевых этапов реализации проекта и перспектив расширения сети шахматных школ. Организаторы проекта отметили его роль в патриотическом воспитании молодежи. Также в день открытия в новой школе состоялся мастер-класс российского гроссмейстера Валентины Гуниной для учащихся шахматных школ с трансляцией в регионы.Новая школа открыта в здании по адресу Маршала Блюхера, 9-А. Проект реализован Региональным отделением Российского военно-исторического общества в Севастополе с участием местной Федерации шахмат и при поддержке Исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества. Это первый этап открытия шахматных школ РВИО. Такие же проекты реализуют в Калининградской, Тамбовской, Ярославской областях.Ранее сенатор от Крыма, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин открыл шахматные клубы в Донецке и Луганске, аналогичные заведения появятся в Херсонской и Запорожской областях, а также в Мариуполе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах РоссииВ Крыму открыли шахматный клуб гроссмейстера Сергея КарякинаКак возникли шахматы - инфографика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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