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Самая военно-историческая игра: шахматную школу открыли в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.04.2025
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Самая военно-историческая игра: шахматную школу открыли в Севастополе
Самая военно-историческая игра: шахматную школу открыли в Севастополе - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Самая военно-историческая игра: шахматную школу открыли в Севастополе
В Севастополе во вторник состоялось торжественное открытие шахматной школы Российского военно-исторического общества имени Сергея Урусова - защитника... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T21:45
2025-04-01T21:45
владимир мединский
шахматы
севастополь
спорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник состоялось торжественное открытие шахматной школы Российского военно-исторического общества имени Сергея Урусова - защитника Севастополя 1854-55 годов, выдающегося шахматиста России XIX столетия, передает корреспондент РИА Новости Крым."Спасибо Вам за то, что так оперативно откликаетесь на наши скромные московские инициативы. Я сам не ожидал такого темпа, но благодаря нашему сотрудничеству с Федерацией шахмат России, мы стараемся популяризировать самую что ни на есть военно-историческую игру. С удовольствием вместе с вами открываем шахматную школу и готовимся вам помогать", - обратился к присутствующим в ходе церемонии открытия председатель российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский.В рамках мероприятия состоялась презентация ключевых этапов реализации проекта и перспектив расширения сети шахматных школ. Организаторы проекта отметили его роль в патриотическом воспитании молодежи. Также в день открытия в новой школе состоялся мастер-класс российского гроссмейстера Валентины Гуниной для учащихся шахматных школ с трансляцией в регионы.Новая школа открыта в здании по адресу Маршала Блюхера, 9-А. Проект реализован Региональным отделением Российского военно-исторического общества в Севастополе с участием местной Федерации шахмат и при поддержке Исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества. Это первый этап открытия шахматных школ РВИО. Такие же проекты реализуют в Калининградской, Тамбовской, Ярославской областях.Ранее сенатор от Крыма, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин открыл шахматные клубы в Донецке и Луганске, аналогичные заведения появятся в Херсонской и Запорожской областях, а также в Мариуполе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах РоссииВ Крыму открыли шахматный клуб гроссмейстера Сергея КарякинаКак возникли шахматы - инфографика
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РИА Новости Крым
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владимир мединский, шахматы, севастополь, спорт, новости севастополя, крым, новости крыма
Самая военно-историческая игра: шахматную школу открыли в Севастополе

Шахматная школа Российского военно-исторического общества открыта в Севастополе

21:45 01.04.2025
 
Шахматная школа Российского военно-исторического общества открыта в Севастополе
Шахматная школа Российского военно-исторического общества открыта в Севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник состоялось торжественное открытие шахматной школы Российского военно-исторического общества имени Сергея Урусова - защитника Севастополя 1854-55 годов, выдающегося шахматиста России XIX столетия, передает корреспондент РИА Новости Крым.
"Спасибо Вам за то, что так оперативно откликаетесь на наши скромные московские инициативы. Я сам не ожидал такого темпа, но благодаря нашему сотрудничеству с Федерацией шахмат России, мы стараемся популяризировать самую что ни на есть военно-историческую игру. С удовольствием вместе с вами открываем шахматную школу и готовимся вам помогать", - обратился к присутствующим в ходе церемонии открытия председатель российского военно-исторического общества, помощник президента России Владимир Мединский.
В рамках мероприятия состоялась презентация ключевых этапов реализации проекта и перспектив расширения сети шахматных школ. Организаторы проекта отметили его роль в патриотическом воспитании молодежи.
Также в день открытия в новой школе состоялся мастер-класс российского гроссмейстера Валентины Гуниной для учащихся шахматных школ с трансляцией в регионы.
Новая школа открыта в здании по адресу Маршала Блюхера, 9-А. Проект реализован Региональным отделением Российского военно-исторического общества в Севастополе с участием местной Федерации шахмат и при поддержке Исполнительной дирекции Российского военно-исторического общества. Это первый этап открытия шахматных школ РВИО. Такие же проекты реализуют в Калининградской, Тамбовской, Ярославской областях.
Ранее сенатор от Крыма, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин открыл шахматные клубы в Донецке и Луганске, аналогичные заведения появятся в Херсонской и Запорожской областях, а также в Мариуполе.
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Заголовок открываемого материала
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