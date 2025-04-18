https://crimea.ria.ru/20250418/v-khersonskoy-oblasti-rastet-chislennost-naseleniya---saldo-1145750712.html

В Херсонской области растет численность населения - Сальдо

В Херсонской области растет численность населения - Сальдо - РИА Новости Крым, 18.04.2025

В Херсонской области растет численность населения - Сальдо

Численность населения Херсонской области в последнее время существенно увеличилась, несмотря на усиление атак на регион со стороны киевского режима. Об этом в... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T06:45

2025-04-18T06:45

2025-04-18T06:45

эксклюзивы риа новости крым

владимир сальдо

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

херсонская область

новые регионы россии

украина

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/11/1145763929_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e09c166c8fcff7c2804fed41e6ba24f4.jpg

ГЕНИЧЕСК, 18 апр - РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Численность населения Херсонской области в последнее время существенно увеличилась, несмотря на усиление атак на регион со стороны киевского режима. Об этом в интервью РИА Новости Крым рассказал губернатор региона Владимир Сальдо. "Киев стремится запугать жителей Левобережья, создать такие условия, чтобы жить на этой земле было невозможно, заставляют людей выехать. Но им это не удается, люди возвращаются. Растет численность населения и за счет приезжих из других регионов РФ. Мы это видим по обращениям в школы и детские сады. Их количество увеличилось, уже даже мест не хватает. В некоторых школах приходится организовывать учебный процесс в две смены", - отметил губернатор. По словам Сальдо, за последнее время количество ракетных обстрелов населенных пунктов области уменьшилось, но усилилась интенсивность атак беспилотников, прежде всего, на объекты энергетической инфраструктуры, в нарушение существующих договоренностей. Под ударами в основном оказываются трансформаторные подстанции. "Сейчас предпринимаются меры инженерного направления для того, чтобы больше защитить объекты энергетической инфраструктуры от атак", - добавил руководитель региона. Он также заверил, что киевскому режиму не удастся поставить Херсонщину на колени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250417/v-khersonskoy-oblasti-planiruyut-postroit-ne-menee-5-mln-kvadratov-zhilya-1145769642.html

херсонская область

новые регионы россии

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир сальдо, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, херсонская область, новые регионы россии, украина, видео