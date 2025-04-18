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В Воронежской области сбили 17 БПЛА - обломки упали на дома и машины - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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В Воронежской области сбили 17 БПЛА - обломки упали на дома и машины
В Воронежской области сбили 17 БПЛА - обломки упали на дома и машины - РИА Новости Крым, 18.04.2025
В Воронежской области сбили 17 БПЛА - обломки упали на дома и машины
Утром в пятницу Воронежскую область атаковали украинские беспилотники. В результате падения обломков повреждены жилые дома, машины и коммуникации. Об этом... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T06:29
2025-04-18T06:37
воронежская область
происшествия
александр гусев
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
пво
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Утром в пятницу Воронежскую область атаковали украинские беспилотники. В результате падения обломков повреждены жилые дома, машины и коммуникации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Над областью уже уничтожены 17 БПЛА. Предварительно, пострадавших и жертв нет.Он подчеркнул, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Накануне ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотник над Курской, Орловской, Рязанской, Брянской, Владимирской и Тульской областями. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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воронежская область, происшествия, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), пво, безопасность, новости
В Воронежской области сбили 17 БПЛА - обломки упали на дома и машины

В Воронежской области обломки беспилотников упали на жилые дома и повредили газопровод

06:29 18.04.2025 (обновлено: 06:37 18.04.2025)
 
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Атака ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Утром в пятницу Воронежскую область атаковали украинские беспилотники. В результате падения обломков повреждены жилые дома, машины и коммуникации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Над областью уже уничтожены 17 БПЛА. Предварительно, пострадавших и жертв нет.
"В результате падения обломков повреждены окна в двух частных домах, два автомобиля и газовая труба, а также посечен фасад одного дома. К настоящему моменту повреждение газопровода устранено", - написал Гусев в Telegram.
Он подчеркнул, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Накануне ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотник над Курской, Орловской, Рязанской, Брянской, Владимирской и Тульской областями.
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Воронежская областьПроисшествияАлександр ГусевБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)ПВОБезопасностьНовости
 
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