https://crimea.ria.ru/20250418/v-voronezhskoy-oblasti-sbili-17-bpla---oblomki-upali-na-doma-i-mashiny-1145774593.html

В Воронежской области сбили 17 БПЛА - обломки упали на дома и машины

В Воронежской области сбили 17 БПЛА - обломки упали на дома и машины - РИА Новости Крым, 18.04.2025

В Воронежской области сбили 17 БПЛА - обломки упали на дома и машины

Утром в пятницу Воронежскую область атаковали украинские беспилотники. В результате падения обломков повреждены жилые дома, машины и коммуникации. Об этом... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T06:29

2025-04-18T06:29

2025-04-18T06:37

воронежская область

происшествия

александр гусев

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

пво

безопасность

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Утром в пятницу Воронежскую область атаковали украинские беспилотники. В результате падения обломков повреждены жилые дома, машины и коммуникации. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Над областью уже уничтожены 17 БПЛА. Предварительно, пострадавших и жертв нет.Он подчеркнул, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.Накануне ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотник над Курской, Орловской, Рязанской, Брянской, Владимирской и Тульской областями. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронежская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронежская область, происшествия, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), пво, безопасность, новости