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В Крыму открыли шахматный клуб гроссмейстера Сергея Карякина
В Крыму открыли шахматный клуб гроссмейстера Сергея Карякина - РИА Новости Крым, 23.07.2024
В Крыму открыли шахматный клуб гроссмейстера Сергея Карякина
В Симферополе торжественно открыли шахматный клуб чемпиона мира по блицу и быстрым шахматам, президента Федерации шахмат Московской области, крымчанина Сергея... РИА Новости Крым, 23.07.2024
2024-07-23T11:17
2024-07-23T11:17
2024-07-23T11:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе торжественно открыли шахматный клуб чемпиона мира по блицу и быстрым шахматам, президента Федерации шахмат Московской области, крымчанина Сергея Карякина.В церемонии, которая состоялась во вторник в центре крымской столицы, приняли участие сам Карякин, глава республики Сергей Аксенов, депутаты крымского парламента, представители общественности, воспитанники спортивной школы по шахматам и шашкам.По его словам, очень важно, что крымская молодежь будет заниматься под руководством талантливого гроссмейстера и патриота России. Глава РК выразил уверенность, что открытие нового клуба придаст новый импульс развитию шахматного спорта в Крыму.Как отметил Сергей Карякин, клуб начнет работать с 1 сентября. За две недели до этой даты будет опубликована информация о режиме работы, а также расписание занятий. Работать в клубе на постоянной основе будут тренеры симферопольской спортивной школы по шахматам и шашкам.В завершении церемонии открытия гроссмейстер провел сеанс одновременной игры с активистами крымского шахматного движения, молодежью и ветеранами специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в Совфеде будут представлять шахматист Карякин и герой РФ Нимченко С сентября в двух городах Крыма детсадовцев будут учить шахматамСергей Карякин откроет шахматные школы в новых регионах России
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сергей карякин, сергей аксенов, крым, новости крыма, шахматы, симферополь, спорт
В Крыму открыли шахматный клуб гроссмейстера Сергея Карякина
В Крыму открыли шахматный клуб многократного чемпиона мира Сергея Карякина
11:17 23.07.2024 (обновлено: 11:18 23.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе торжественно открыли шахматный клуб чемпиона мира по блицу и быстрым шахматам, президента Федерации шахмат Московской области, крымчанина Сергея Карякина.
В церемонии, которая состоялась во вторник в центре крымской столицы, приняли участие сам Карякин, глава республики Сергей Аксенов, депутаты крымского парламента, представители общественности, воспитанники спортивной школы по шахматам и шашкам.
"Открытие шахматного клуба – важное и знаковое событие как спортивной, так и общественной жизни Крыма. Шахматы развивают стратегическое и критическое мышление, умение продумывать и взвешивать ходы, учиться на собственных ошибках. Это качества, которые необходимы и в учебе, и в работе, во всех сферах жизни", - сказал Аксенов.
По его словам, очень важно, что крымская молодежь будет заниматься под руководством талантливого гроссмейстера и патриота России. Глава РК выразил уверенность, что открытие нового клуба придаст новый импульс развитию шахматного спорта в Крыму.
Как отметил Сергей Карякин, клуб начнет работать с 1 сентября. За две недели до этой даты будет опубликована информация о режиме работы, а также расписание занятий. Работать в клубе на постоянной основе будут тренеры симферопольской спортивной школы по шахматам и шашкам.
"Клуб будет открыт для всех желающих. Занятия здесь будут абсолютно бесплатными, любой человек может прийти сюда поиграть. Также планируем проводить здесь тренировки и шахматные турниры. Сам я планирую периодически давать здесь мастер-классы. Все расписание будем согласовывать с шахматной общественностью, чтобы всем было удобно", - сказал Карякин.
В завершении церемонии открытия гроссмейстер провел сеанс одновременной игры с активистами крымского шахматного движения, молодежью и ветеранами специальной военной операции.
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