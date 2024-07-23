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В Крыму открыли шахматный клуб гроссмейстера Сергея Карякина

В Крыму открыли шахматный клуб гроссмейстера Сергея Карякина - РИА Новости Крым, 23.07.2024

В Крыму открыли шахматный клуб гроссмейстера Сергея Карякина

В Симферополе торжественно открыли шахматный клуб чемпиона мира по блицу и быстрым шахматам, президента Федерации шахмат Московской области, крымчанина Сергея... РИА Новости Крым, 23.07.2024

2024-07-23T11:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе торжественно открыли шахматный клуб чемпиона мира по блицу и быстрым шахматам, президента Федерации шахмат Московской области, крымчанина Сергея Карякина.В церемонии, которая состоялась во вторник в центре крымской столицы, приняли участие сам Карякин, глава республики Сергей Аксенов, депутаты крымского парламента, представители общественности, воспитанники спортивной школы по шахматам и шашкам.По его словам, очень важно, что крымская молодежь будет заниматься под руководством талантливого гроссмейстера и патриота России. Глава РК выразил уверенность, что открытие нового клуба придаст новый импульс развитию шахматного спорта в Крыму.Как отметил Сергей Карякин, клуб начнет работать с 1 сентября. За две недели до этой даты будет опубликована информация о режиме работы, а также расписание занятий. Работать в клубе на постоянной основе будут тренеры симферопольской спортивной школы по шахматам и шашкам.В завершении церемонии открытия гроссмейстер провел сеанс одновременной игры с активистами крымского шахматного движения, молодежью и ветеранами специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в Совфеде будут представлять шахматист Карякин и герой РФ Нимченко С сентября в двух городах Крыма детсадовцев будут учить шахматамСергей Карякин откроет шахматные школы в новых регионах России

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сергей карякин, сергей аксенов, крым, новости крыма, шахматы, симферополь, спорт