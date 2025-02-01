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Почки и цветы: как уберечь сады Крыма от возвратных заморозков
Почки и цветы: как уберечь сады Крыма от возвратных заморозков - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Почки и цветы: как уберечь сады Крыма от возвратных заморозков
От возвратных заморозков сады в Крыму, где на многих деревьях уже появились почки, можно уберечь мульчированием. Также надо позаботиться о сохранении влаги и... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T20:25
2025-02-01T20:25
2025-02-01T20:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. От возвратных заморозков сады в Крыму, где на многих деревьях уже появились почки, можно уберечь мульчированием. Также надо позаботиться о сохранении влаги и уничтожении вредителей до установления возможных холодов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" в РК Татьяна Олейник.По словам Олейник, как и все живое, плодовые деревья в Крыму реагируют на необыкновенно теплую зиму."В наших садах абрикосы, черешни и вишни – с набухшими почками. Кизил даже цветет", – сказала она.Некоторые садоводы звонят – беспокоятся, говорит Олейник, но люди с опытом спокойны, потому что знают: природа мудра.Но меры по сохранению садов предпринять все же следует, учитывая, что риск возвращения морозов сохраняется, добавила она.Это поможет сохранить плоды капризных деревьев, каким является, например, абрикос: часть урожая его цветущих деревьев рискует быть потеряна при возвратных заморозках, отметила Олейник.Она не исключила, что если сильных морозов все же не будет, то урожай плодовых в Крыму можно ждать раньше срока.А чтобы деревьям на весь период развития хватило влаги, которой на полуострове в этом году крайне мало, тем, кто не побелил их осенью, следует сделать это сейчас.Также она рекомендует начать обрабатывать плодовые и деревья от вредителей и болезней."Многие насекомые-вредители зимуют в наших плодовых садах и на этапе набухания почек и цветения начинают свою "работу". Это тля, пилильщики разнообразные. Поэтому сейчас самое время обработать", – советует Олейник.А вот от вредителей-грызунов, в особенности мышей, которые способны вредить саду круглый год, размножаясь по 5-7 раз за сезон, лучше всего помогут кошки, считает она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яблоко от яблони: в Крыму высаживают молодые сады Такого не было 125 лет: Крым побьет температурный рекорд 1900 года Как теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимых
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Почки и цветы: как уберечь сады Крыма от возвратных заморозков
Сады в Крыму от возвратных заморозков убережет мульчирование – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым.
От возвратных заморозков сады в Крыму, где на многих деревьях уже появились почки, можно уберечь мульчированием. Также надо позаботиться о сохранении влаги и уничтожении вредителей до установления возможных холодов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" в РК Татьяна Олейник.
По словам Олейник, как и все живое, плодовые деревья в Крыму реагируют на необыкновенно теплую зиму.
"В наших садах абрикосы, черешни и вишни – с набухшими почками. Кизил даже цветет", – сказала она.
Некоторые садоводы звонят – беспокоятся, говорит Олейник, но люди с опытом спокойны, потому что знают: природа мудра.
"Это не страшно, если почки какое-то время в таком состоянии побудут, самое главное, чтобы не было цветения. Но даже если они расцветут, то есть резервные почки, которые потом могут возобновиться. Поэтому, я считаю, что волноваться сильно не стоит", – сказала Олейник.
Но меры по сохранению садов предпринять все же следует, учитывая, что риск возвращения морозов сохраняется, добавила она.
"А если начнется цветение и будут морозы 10… -15, то нужно защитить плодовые деревья и кустарники, декоративные растения и цветы мульчированием. Это самый простой способ", – добавила она.
Это поможет сохранить плоды капризных деревьев, каким является, например, абрикос: часть урожая его цветущих деревьев рискует быть потеряна при возвратных заморозках, отметила Олейник.
Она не исключила, что если сильных морозов все же не будет, то урожай плодовых в Крыму можно ждать раньше срока.
А чтобы деревьям на весь период развития хватило влаги, которой на полуострове в этом году крайне мало, тем, кто не побелил их осенью, следует сделать это сейчас.
"Белый цвет отражает солнечные лучи, и будет меньше потеря влаги", – сказала Олейник.
Также она рекомендует начать обрабатывать плодовые и деревья от вредителей и болезней.
"Многие насекомые-вредители зимуют в наших плодовых садах и на этапе набухания почек и цветения начинают свою "работу". Это тля, пилильщики разнообразные. Поэтому сейчас самое время обработать", – советует Олейник.
А вот от вредителей-грызунов, в особенности мышей, которые способны вредить саду круглый год, размножаясь по 5-7 раз за сезон, лучше всего помогут кошки, считает она.
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