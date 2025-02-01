https://crimea.ria.ru/20250201/pochki-i-tsvety-kak-uberech-sady-kryma-ot-vozvratnykh-zamorozkov-1143771111.html

Почки и цветы: как уберечь сады Крыма от возвратных заморозков

Почки и цветы: как уберечь сады Крыма от возвратных заморозков - РИА Новости Крым, 01.02.2025

Почки и цветы: как уберечь сады Крыма от возвратных заморозков

От возвратных заморозков сады в Крыму, где на многих деревьях уже появились почки, можно уберечь мульчированием. Также надо позаботиться о сохранении влаги и... РИА Новости Крым, 01.02.2025

2025-02-01T20:25

2025-02-01T20:25

2025-02-01T20:25

погода в крыму

крымская погода

радио "спутник в крыму"

союз "садоводы крыма"

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136069109_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_7458ac8e79abb07c5a6d35c0edc1a834.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости Крым. От возвратных заморозков сады в Крыму, где на многих деревьях уже появились почки, можно уберечь мульчированием. Также надо позаботиться о сохранении влаги и уничтожении вредителей до установления возможных холодов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз садоводов России" в РК Татьяна Олейник.По словам Олейник, как и все живое, плодовые деревья в Крыму реагируют на необыкновенно теплую зиму."В наших садах абрикосы, черешни и вишни – с набухшими почками. Кизил даже цветет", – сказала она.Некоторые садоводы звонят – беспокоятся, говорит Олейник, но люди с опытом спокойны, потому что знают: природа мудра.Но меры по сохранению садов предпринять все же следует, учитывая, что риск возвращения морозов сохраняется, добавила она.Это поможет сохранить плоды капризных деревьев, каким является, например, абрикос: часть урожая его цветущих деревьев рискует быть потеряна при возвратных заморозках, отметила Олейник.Она не исключила, что если сильных морозов все же не будет, то урожай плодовых в Крыму можно ждать раньше срока.А чтобы деревьям на весь период развития хватило влаги, которой на полуострове в этом году крайне мало, тем, кто не побелил их осенью, следует сделать это сейчас.Также она рекомендует начать обрабатывать плодовые и деревья от вредителей и болезней."Многие насекомые-вредители зимуют в наших плодовых садах и на этапе набухания почек и цветения начинают свою "работу". Это тля, пилильщики разнообразные. Поэтому сейчас самое время обработать", – советует Олейник.А вот от вредителей-грызунов, в особенности мышей, которые способны вредить саду круглый год, размножаясь по 5-7 раз за сезон, лучше всего помогут кошки, считает она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яблоко от яблони: в Крыму высаживают молодые сады Такого не было 125 лет: Крым побьет температурный рекорд 1900 года Как теплый и сухой январь в Крыму скажется на урожае озимых

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крымская погода, союз "садоводы крыма" , крым, новости крыма