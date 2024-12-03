https://crimea.ria.ru/20241203/yabloko-ot-yabloni-v-krymu-vysazhivayut-molodye-sady-1142342250.html
Яблоко от яблони: в Крыму высаживают молодые сады
Яблоко от яблони: в Крыму высаживают молодые сады - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Яблоко от яблони: в Крыму высаживают молодые сады
В Крыму увеличивают площади плодово-ягодных культур за счет высадки молодых садов. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства республики Николай РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T15:56
2024-12-03T15:56
2024-12-03T15:59
сады крыма
новости крыма
крым
фрукты
урожай в крыму
николай тютюник
сельское хозяйство
минсельхоз крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/03/1142342571_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e71184331bb98464b89fdcceb7832d22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Крыму увеличивают площади плодово-ягодных культур за счет высадки молодых садов. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства республики Николай Тютюник.По его словам, до конца года площадь посадки в Крыму должна превысить 700 гектаров.Такую господдержку получило хозяйство в селе Косточковка Нижнегорского района. Благодаря обеспечению затрат на приобретение саженцев и материалов здесь появился молодой яблоневый сад. На восьми гектарах высадили яблоки сортов "Айдаред" и "Ред Чиф".Сорт "Айдаред" выбрали по принципу "все новое – хорошо забытое старое". Не имеет периодичности созревания, обладает ярким красным окрасом – как раз то, что требуется на рынке, отметил Соломко. "Ред Чиф" – более новый сорт, его высадили "на пробу", – добавил агроном.Урожайность этих сортов будет составлять 40 тонн с гектара."С улучшением агротехники будем доводить до 50-60 тонн с гектара", – отметил Соломко.И рассказал, что особой технологии высаживания нет. Принцип такой же, как во многих хозяйствах."Сначала устанавливаем шпалеру, роем траншею под посадку, сбрасываем удобрения, дальше высадка. Но пока у нас еще остается полив из бочек. Дальше заложим капельную линию, и будет капельное орошение", – отметил он.Соломко добавил, что площади под посадку начали готовить еще с прошлого года –сначала разработали плантаж и с августа начали устанавливать шпалеру. Затем приобрели саженцы в Краснодарском крае.Поставлять яблоки будут как на внутренние рынки, та и на материковую часть страны, отметил агроном.Общая площадь яблоневых садов в этом хозяйстве – 325 гектаров. Здесь также выращивают яблоки сортов "Фуджи", "Гала", "Гольден" и "Ренет Симиренко".По словам замминистра, Крым обеспечивает себя яблоками более чем на 100% несмотря на сложные агроклиматические условия в этом году.По его словам, на эти цели было выделено более 80 миллионов рублей."Необходимый ресурс у нас есть, и недостатка в плодово-ягодной продукции, в яблоках мы не предвидим", – подытожил замминистра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яблоки нового урожая в Крыму: где их будут продаватьКак растут "новогодние" помидоры: в Крыму собирают урожай томатов Крымский экспорт: что и куда везут из республики
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/03/1142342571_166:0:1606:1080_1920x0_80_0_0_49af65195a78afc5f21592a47d08d820.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сады крыма, видео, новости крыма, крым, фрукты, урожай в крыму, николай тютюник, сельское хозяйство, минсельхоз крыма
Яблоко от яблони: в Крыму высаживают молодые сады
В Крыму увеличивают площади плодово-ягодных культур за счет высадки молодых садов
15:56 03.12.2024 (обновлено: 15:59 03.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Крыму увеличивают площади плодово-ягодных культур за счет высадки молодых садов. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства республики Николай Тютюник.
По его словам, до конца года площадь посадки в Крыму должна превысить 700 гектаров.
"На закладку молодых садов из бюджета республики в этом году было выделено более 430 миллионов рублей. За счет этих денег мы смогли компенсировать часть стоимости шпалерных конструкций, а также стоимость посадочного материала", – сказал Тютюник.
Такую господдержку получило хозяйство в селе Косточковка Нижнегорского района. Благодаря обеспечению затрат на приобретение саженцев и материалов здесь появился молодой яблоневый сад. На восьми гектарах высадили яблоки сортов "Айдаред" и "Ред Чиф".
"Мы брали двухлетний разветвленный саженец, уже с плодовой почкой. Так что уже частично так называемый дегустационный урожай будет на следующий год", – рассказал главный аграрном предприятия Сергей Соломко.
Сорт "Айдаред" выбрали по принципу "все новое – хорошо забытое старое". Не имеет периодичности созревания, обладает ярким красным окрасом – как раз то, что требуется на рынке, отметил Соломко. "Ред Чиф" – более новый сорт, его высадили "на пробу", – добавил агроном.
Урожайность этих сортов будет составлять 40 тонн с гектара.
"С улучшением агротехники будем доводить до 50-60 тонн с гектара", – отметил Соломко.
И рассказал, что особой технологии высаживания нет. Принцип такой же, как во многих хозяйствах.
"Сначала устанавливаем шпалеру, роем траншею под посадку, сбрасываем удобрения, дальше высадка. Но пока у нас еще остается полив из бочек. Дальше заложим капельную линию, и будет капельное орошение", – отметил он.
Соломко добавил, что площади под посадку начали готовить еще с прошлого года –сначала разработали плантаж и с августа начали устанавливать шпалеру. Затем приобрели саженцы в Краснодарском крае.
Поставлять яблоки будут как на внутренние рынки, та и на материковую часть страны, отметил агроном.
Общая площадь яблоневых садов в этом хозяйстве – 325 гектаров. Здесь также выращивают яблоки сортов "Фуджи", "Гала", "Гольден" и "Ренет Симиренко".
По словам замминистра, Крым обеспечивает себя яблоками более чем на 100% несмотря на сложные агроклиматические условия в этом году.
"Были у нас и возвратные заморозки, пострадало более 400 гектаров садов в Белогорском районе. Правительством было принято решение поддержать эти предприятия и компенсировать стоимость заработных плат сотрудников, средств защиты, горюче-смазочных материалов", – сказал Тютюник.
По его словам, на эти цели было выделено более 80 миллионов рублей.
"Необходимый ресурс у нас есть, и недостатка в плодово-ягодной продукции, в яблоках мы не предвидим", – подытожил замминистра.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: