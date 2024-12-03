https://crimea.ria.ru/20241203/yabloko-ot-yabloni-v-krymu-vysazhivayut-molodye-sady-1142342250.html

Яблоко от яблони: в Крыму высаживают молодые сады

Яблоко от яблони: в Крыму высаживают молодые сады - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Яблоко от яблони: в Крыму высаживают молодые сады

В Крыму увеличивают площади плодово-ягодных культур за счет высадки молодых садов. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства республики Николай РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T15:56

2024-12-03T15:56

2024-12-03T15:59

сады крыма

новости крыма

крым

фрукты

урожай в крыму

николай тютюник

сельское хозяйство

минсельхоз крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/03/1142342571_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e71184331bb98464b89fdcceb7832d22.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. В Крыму увеличивают площади плодово-ягодных культур за счет высадки молодых садов. Об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства республики Николай Тютюник.По его словам, до конца года площадь посадки в Крыму должна превысить 700 гектаров.Такую господдержку получило хозяйство в селе Косточковка Нижнегорского района. Благодаря обеспечению затрат на приобретение саженцев и материалов здесь появился молодой яблоневый сад. На восьми гектарах высадили яблоки сортов "Айдаред" и "Ред Чиф".Сорт "Айдаред" выбрали по принципу "все новое – хорошо забытое старое". Не имеет периодичности созревания, обладает ярким красным окрасом – как раз то, что требуется на рынке, отметил Соломко. "Ред Чиф" – более новый сорт, его высадили "на пробу", – добавил агроном.Урожайность этих сортов будет составлять 40 тонн с гектара."С улучшением агротехники будем доводить до 50-60 тонн с гектара", – отметил Соломко.И рассказал, что особой технологии высаживания нет. Принцип такой же, как во многих хозяйствах."Сначала устанавливаем шпалеру, роем траншею под посадку, сбрасываем удобрения, дальше высадка. Но пока у нас еще остается полив из бочек. Дальше заложим капельную линию, и будет капельное орошение", – отметил он.Соломко добавил, что площади под посадку начали готовить еще с прошлого года –сначала разработали плантаж и с августа начали устанавливать шпалеру. Затем приобрели саженцы в Краснодарском крае.Поставлять яблоки будут как на внутренние рынки, та и на материковую часть страны, отметил агроном.Общая площадь яблоневых садов в этом хозяйстве – 325 гектаров. Здесь также выращивают яблоки сортов "Фуджи", "Гала", "Гольден" и "Ренет Симиренко".По словам замминистра, Крым обеспечивает себя яблоками более чем на 100% несмотря на сложные агроклиматические условия в этом году.По его словам, на эти цели было выделено более 80 миллионов рублей."Необходимый ресурс у нас есть, и недостатка в плодово-ягодной продукции, в яблоках мы не предвидим", – подытожил замминистра.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Яблоки нового урожая в Крыму: где их будут продаватьКак растут "новогодние" помидоры: в Крыму собирают урожай томатов Крымский экспорт: что и куда везут из республики

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сады крыма, видео, новости крыма, крым, фрукты, урожай в крыму, николай тютюник, сельское хозяйство, минсельхоз крыма