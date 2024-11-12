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Яблоки нового урожая в Крыму: где их будут продавать

Яблоки нового урожая в Крыму: где их будут продавать - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Яблоки нового урожая в Крыму: где их будут продавать

В Крыму заканчивается сбор яблок, урожай полностью закрывает потребности республики, часть его поставляется на материк. Где можно приобрести еще свежие, не... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T21:56

2024-11-12T21:56

2024-11-12T21:56

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму заканчивается сбор яблок, урожай полностью закрывает потребности республики, часть его поставляется на материк. Где можно приобрести еще свежие, не попавшие на хранение яблоки, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр сельского хозяйства РК Денис Кратюк.Министр также сообщил, что каждую субботу в Симферополе будет проводиться сельскохозяйственная ярмарка. Одну большую ярмарку проведут под Новый год на улице Куйбышева."Ярмарка – это самый простой путь для нашего фермера непосредственно попасть к потребителю. Есть уже постоянные фермеры, к которым идут", – отметил министр сельского хозяйства.Он также обратил внимание, что крымское яблоко пользуется спросом не только на местных прилавках, но и на материке, ведь его отличает набор сахара и окрашивание благодаря уникальным климатическим условиям на полуострове.Однако в Крыму есть недостаток влаги, а яблоки требуют интенсивного полива. Поэтому республика не является лидером по их количеству, но качество фруктов позволяет им попасть на самые дорогие и выгодные прилавки. Более 60% яблок Крым вывозит на крупные торговые площадки, в том числе в Москву, Санкт-Петербург."Наша ежегодная закладка более 700 га садовых культур должна соответствовать трендам. Нужно понять, что самое важное в сельском хозяйстве – не вырастить, продать продукцию, которая конкурирует на рынке с другими производителями", – считает министр.Кроме того, по мнению Дениса Кратюка, в Крыму нужно делать акцент прежде всего на переработку яблок, чтобы аграрии не страдали от последствий погодных условий.От заморозков, которые произошли минувшей весной, по словам Дениса Кратюка, пострадали до 400 га яблоневых садов. Однако он заверил, что это не отразится на внутренней цене на них: на прилавках будут как недорогие яблоки, так и элитные.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ароматные и румяные: в Крыму начали сбор яблокЯблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухиЯблоки для всей России: в Крыму заложат новые фруктовые сады

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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