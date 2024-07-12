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Яблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухи

Яблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухи - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Яблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухи

Урожай яблок в Крыму в текущем году может быть еще больше, чем в прошлом сезоне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замминистра сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T22:39

2024-07-12T22:39

2024-07-12T22:39

радио "спутник в крыму"

сельское хозяйство

крым

урожай

урожай в крыму

николай тютюник

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Урожай яблок в Крыму в текущем году может быть еще больше, чем в прошлом сезоне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замминистра сельского хозяйства Николай Тютюник.По его словам, прошлогодний урожай яблок был довольно неплохой – более 168 тысяч тонн, и существенного снижения в этом году из-за жаркого лета не предвидится.Он отметил, что первые крымские яблоки, плоды летнего срока созревания, уже в продаже. И работы в садах республики активно продолжаются."Сейчас убрали ранние фрукты, землянику садовую, черешню и идет активная фаза уборки сочного крымского персика, а за ним пойдут яблони осеннего и зимнего сортов. В прошлом году мы превысили отметку в 200 тысяч тонн по всей плодово-ягодной продукции, и рассчитываем, что в этом году урожай тоже будет достойный", – поделился Тютюник.Он также отметил, что практически все сады Республики Крым находятся на капельном орошении, из них 15 тысяч гектаров – под многолетними плодово-ягодными насаждениями.В июле в Крыму приступили к сбору к сбору малины и ежевики. Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой для виноградников и фруктовых полей в КрымуКупить арбуз без опаски: массовый сбор бахчевых в Крыму начнется раньшеРазмер имеет значение: как в Крыму калибруют черешню

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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