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Яблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухи - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Яблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухи
Яблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухи - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Яблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухи
Урожай яблок в Крыму в текущем году может быть еще больше, чем в прошлом сезоне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замминистра сельского хозяйства... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T22:39
2024-07-12T22:39
радио "спутник в крыму"
сельское хозяйство
крым
урожай
урожай в крыму
николай тютюник
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Урожай яблок в Крыму в текущем году может быть еще больше, чем в прошлом сезоне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замминистра сельского хозяйства Николай Тютюник.По его словам, прошлогодний урожай яблок был довольно неплохой – более 168 тысяч тонн, и существенного снижения в этом году из-за жаркого лета не предвидится.Он отметил, что первые крымские яблоки, плоды летнего срока созревания, уже в продаже. И работы в садах республики активно продолжаются."Сейчас убрали ранние фрукты, землянику садовую, черешню и идет активная фаза уборки сочного крымского персика, а за ним пойдут яблони осеннего и зимнего сортов. В прошлом году мы превысили отметку в 200 тысяч тонн по всей плодово-ягодной продукции, и рассчитываем, что в этом году урожай тоже будет достойный", – поделился Тютюник.Он также отметил, что практически все сады Республики Крым находятся на капельном орошении, из них 15 тысяч гектаров – под многолетними плодово-ягодными насаждениями.В июле в Крыму приступили к сбору к сбору малины и ежевики. Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой для виноградников и фруктовых полей в КрымуКупить арбуз без опаски: массовый сбор бахчевых в Крыму начнется раньшеРазмер имеет значение: как в Крыму калибруют черешню
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сельское хозяйство, крым, урожай, урожай в крыму, николай тютюник, новости крыма
Яблони в стрессе: что будет с урожаем в Крыму из-за засухи

Снижения урожая яблок в Крыму не предвидится – замминистра сельского хозяйства Тютюник

22:39 12.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДикая яблоня
Дикая яблоня - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Урожай яблок в Крыму в текущем году может быть еще больше, чем в прошлом сезоне. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил замминистра сельского хозяйства Николай Тютюник.
По его словам, прошлогодний урожай яблок был довольно неплохой – более 168 тысяч тонн, и существенного снижения в этом году из-за жаркого лета не предвидится.
"Яблони находятся в некотором стрессе, но говорить о каком-то снижении валовых сборов не приходится. Рассчитываем на сохранение прошлогодних показателей, а может даже и на их увеличение", – сказал Тютюник.
Он отметил, что первые крымские яблоки, плоды летнего срока созревания, уже в продаже. И работы в садах республики активно продолжаются.
"Сейчас убрали ранние фрукты, землянику садовую, черешню и идет активная фаза уборки сочного крымского персика, а за ним пойдут яблони осеннего и зимнего сортов. В прошлом году мы превысили отметку в 200 тысяч тонн по всей плодово-ягодной продукции, и рассчитываем, что в этом году урожай тоже будет достойный", – поделился Тютюник.
Он также отметил, что практически все сады Республики Крым находятся на капельном орошении, из них 15 тысяч гектаров – под многолетними плодово-ягодными насаждениями.
В июле в Крыму приступили к сбору к сбору малины и ежевики.
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Радио "Спутник в Крыму"Сельское хозяйствоКрымУрожайУрожай в КрымуНиколай ТютюникНовости Крыма
 
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