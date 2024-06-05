https://crimea.ria.ru/20240605/razmer-imeet-znachenie-kak-v-krymu-kalibruyut-chereshnyu-1137877174.html

Размер имеет значение: как в Крыму калибруют черешню

Размер имеет значение: как в Крыму калибруют черешню - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Размер имеет значение: как в Крыму калибруют черешню

Калибратор черешни – это такая пластинка с дырками в два ряда. А бывает ручной, который раздвигается, как веер, объясняет нам бронзовая от загара сборщица... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T15:42

2024-06-05T15:42

2024-06-05T15:46

урожай в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Калибратор черешни – это такая пластинка с дырками в два ряда. А бывает ручной, который раздвигается, как веер, объясняет нам бронзовая от загара сборщица Наталья. Возле каждой дырочки числами обозначен диаметр. Крупной считается черешня диаметром 22 миллиметра – это примерно монетка в десять рублей. Все, что, крупнее, откладывают в один ящик, мельче – в другой.– А вот самый крупный диаметр – 35, у вас реально бывают такие ягоды? – показываю на отверстие размером с маленькое яблочко.– Бывает, но редко. В основном 27, 28.Сейчас такие калибраторы заработали уже в четырех районах Крыма, где выращивают черешню, – Красногвардейском, Нижнегорском, Черноморском, Бахчисарайском. Сейчас собирают ранние сорта, а в целом уборочная кампания продлится до конца июля.Сколько черешни планируют собратьВ этом году уборке подлежит порядка 530 гектаров. Это в основном сорта отечественной селекции: "Валерий Чкалов", "Мелитопольская ранняя", "Крупноплодная".По его словам, сейчас идет начальная стадия работ, в республике собрано немногим более 100 гектаров. Валовой сбор при этом уже превысил 200 тонн.Производители подбирают сорта так, чтобы максимально растянуть продажи по времени, от самых ранних до самых поздних. В этом году, например, из-за аномальной жары черешня поспела на две недели раньше, а завершится сбор в конце июля.Сейчас килограмм черешни на крымских рынках стоит около 400 рублей, но цены скоро снизятся, уверяет представитель минсельхоза. Надо подождать массового сбора.Чем отличается "интенсивный" садБольшая часть черешневых садов на полуострове выращивается по так называемой "интенсивной" технологии. Здесь нет традиционных ягодных деревьев, какими мы их привыкли видеть: высокие, с густой раскидистой кроной. Невысокие черешенки густо посажены в ряд с опорой на шпалеру. Они стоят, как солдатики – почти плоские, потому что боковые ветки обрезают. Это дает возможность прохода специальной техники. Кроме того, технология позволяет сохранить урожай во время засухи – под каждое деревце подведено капельное орошение.В этом году площадь таких зеленых фруктовых "войск" увеличится еще на 700 гектаров.Срывать надо нежноСамый крупный в Крыму производитель черешни находится в селе Петровка Красногвардейского района. У компании 42 гектара черешневых садов итальянской селекции, высаженных в 2016 году. Срок службы "интенсивных" садов – до 15 лет.На время сбора компания приглашает сезонных работников, которые живут здесь же, в специально установленных для этого "модулях", оборудованных всем необходимым. Прямо в сад им привозят обеды в специальных боксах.– У нас примерно 50 на 50%, половина наших штатных сотрудников на уборке задействованы, половина приглашенных, – рассказывает управляющий отделенем Алексей Антоненко.Уже знакомая нам Наталья объясняет нам правила сборки: брать только спелую, обязательно с черенком, не обрывая листьев.– Вот так аккуратненько, нежненько относимся к ягоде, – показывает она. – Если мы будем не так срывать, то при транспортировке будет каша. Мы ее выкладываем в ящики, сортируем, потом звеньевая проходит с калибратором, проверяет.В одном и том же звене люди работают годами. Как только начинается уборка – они собираются и выезжают. Наталья местная, а рядом работает звено из Дагестана, говорит она. С постоянными командами предприятию работать проще, потому что никого не надо учить.– Мы начинаем работать с шести утра и где-то 15:00. Вот сейчас у нас обед, перерыв делаем обычно небольшой, потому что зарплата у нас от выработки зависит. Чем больше собрал, тем больше получил.– А сколько выходит, если не секрет?– Ну примерно от двух до двух с половиной тысяч за день.Важно, чтобы ягода из сада быстро поступала в холодильник – перед транспортировкой она должна охладиться при специальной температуре не меньше суток. Иначе из нее тоже получится каша. А уже после холодильника товар грузят в фуры и отправляют во все концы России, как маленькую частичку жаркого крымского солнца.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стало причиной раннего старта уборочной кампании в КрымуПочему в Крыму черешня в этом году пропадет с прилавков раньше обычногоЯблоки для всей России: в Крыму заложат новые фруктовые сады

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

урожай в крыму