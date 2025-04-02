https://crimea.ria.ru/20250402/v-anape-seriynyy-moshennik-iz-moskvy-vymanil-u-gorozhan-126-millionov-1145392751.html

В Анапе серийный мошенник из Москвы выманил у горожан 126 миллионов

В Анапе серийный мошенник из Москвы выманил у горожан 126 миллионов - РИА Новости Крым, 02.04.2025

В Анапе серийный мошенник из Москвы выманил у горожан 126 миллионов

В Анапе задержали мошенника, обманувшего местных жителей на 126 миллионов рублей. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T16:43

2025-04-02T16:43

2025-04-02T16:52

анапа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Анапе задержали мошенника, обманувшего местных жителей на 126 миллионов рублей. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Краснодарскому краю.По информации полиции, жители Анапы хотели заработать на инвестировании в бизнес по добыче криптовалюты. Россияне перевели деньги своему знакомому, но дохода так и не увидели. "Инвестор", с которым они подписали договоры займа, постоянно откладывал срок возврата средств.Полицейские установили причастность злоумышленников к восьми подобным эпизодам. Общая сумма ущерба превысила 126 миллионов рублей.Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Сообщникам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. В стране будет создана государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Профиль на Госуслугах при подозрительной активности могут заблокироватьИнсценировали ДТП: мошенники похитили у страховой компании 5,5 млн рублейВ Крыму мошенники обокрали 11 человек на 2,6 млн рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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