https://crimea.ria.ru/20250401/rossiyan-zaschityat-ot-kiber-aferistov--putin-podpisal-ukaz-1145366020.html

Россиян защитят от кибер-аферистов – Путин подписал указ

Россиян защитят от кибер-аферистов – Путин подписал указ - РИА Новости Крым, 01.04.2025

Россиян защитят от кибер-аферистов – Путин подписал указ

Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Соответствующий документ размещен во вторник на портале... РИА Новости Крым, 01.04.2025

2025-04-01T16:53

2025-04-01T16:53

2025-04-01T16:53

новости

киберпреступность

кибербезопасность

мошенничество

интернет

владимир путин (политик)

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Соответствующий документ размещен во вторник на портале официальной правовой информации.В соответствии с документом, в стране будет создана государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. Оператором системы станет Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Система будет хранить информацию о лицах, совершивших противоправные действияКроме того, на "Госуслугах" появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, их нельзя будет передать третьим лицам, но можно — близким родственникам. Через операторов связи граждане смогут устанавливать самозапрет на международные звонки, спам-обзвоны и СМС-рассылки.При смене пароля на "Госуслугах" теперь будут приходить два сообщения: первое — предупреждение, второе — код подтверждения. При том сообщения от "Госуслуг", в том числе код подтверждения, не будут приходить во время телефонного разговора.Также антимошеннический комплекс мер предполагает маркировку вызовов: абонент будет видеть наименование звонящей организации.Государственным органам, банкам, операторам связи, цифровым платформам и владельцам агрегаторов с ежедневной посещаемостью более 500 тысяч пользователей запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами.Новые нормы также обязывают банки ограничивать выдачу наличных в банкоматах на 48 часов при обнаружении признаков их выдачи без добровольного согласия клиента. Кроме того, россияне смогут использовать биометрию при получении микрозаймов.Закон вступает в силу с 1 июня за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.Жители России за минувший год потеряли более 168 миллиардов рублей, поверив дистанционным мошенникам, увеличилось и число IT-преступлений, сообщал ранее официальный Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники обокрали 11 человек на 2,6 млн рублейПенсионерка из Севастополя продала квартиры и отдала аферистам 13 млнФСБ накрыла мошенническую сеть колл-центров с доходом $1 млн в день

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, киберпреступность, кибербезопасность, мошенничество, интернет, владимир путин (политик), закон и право