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Россиян защитят от кибер-аферистов – Путин подписал указ - РИА Новости Крым, 01.04.2025
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Россиян защитят от кибер-аферистов – Путин подписал указ
Россиян защитят от кибер-аферистов – Путин подписал указ - РИА Новости Крым, 01.04.2025
Россиян защитят от кибер-аферистов – Путин подписал указ
Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Соответствующий документ размещен во вторник на портале... РИА Новости Крым, 01.04.2025
2025-04-01T16:53
2025-04-01T16:53
новости
киберпреступность
кибербезопасность
мошенничество
интернет
владимир путин (политик)
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Соответствующий документ размещен во вторник на портале официальной правовой информации.В соответствии с документом, в стране будет создана государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. Оператором системы станет Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Система будет хранить информацию о лицах, совершивших противоправные действияКроме того, на "Госуслугах" появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, их нельзя будет передать третьим лицам, но можно — близким родственникам. Через операторов связи граждане смогут устанавливать самозапрет на международные звонки, спам-обзвоны и СМС-рассылки.При смене пароля на "Госуслугах" теперь будут приходить два сообщения: первое — предупреждение, второе — код подтверждения. При том сообщения от "Госуслуг", в том числе код подтверждения, не будут приходить во время телефонного разговора.Также антимошеннический комплекс мер предполагает маркировку вызовов: абонент будет видеть наименование звонящей организации.Государственным органам, банкам, операторам связи, цифровым платформам и владельцам агрегаторов с ежедневной посещаемостью более 500 тысяч пользователей запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами.Новые нормы также обязывают банки ограничивать выдачу наличных в банкоматах на 48 часов при обнаружении признаков их выдачи без добровольного согласия клиента. Кроме того, россияне смогут использовать биометрию при получении микрозаймов.Закон вступает в силу с 1 июня за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.Жители России за минувший год потеряли более 168 миллиардов рублей, поверив дистанционным мошенникам, увеличилось и число IT-преступлений, сообщал ранее официальный Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники обокрали 11 человек на 2,6 млн рублейПенсионерка из Севастополя продала квартиры и отдала аферистам 13 млнФСБ накрыла мошенническую сеть колл-центров с доходом $1 млн в день
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, киберпреступность, кибербезопасность, мошенничество, интернет, владимир путин (политик), закон и право
Россиян защитят от кибер-аферистов – Путин подписал указ

Путин подписал закон о противодействии кибермошенничеству

16:53 01.04.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр – РИА новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Соответствующий документ размещен во вторник на портале официальной правовой информации.
В соответствии с документом, в стране будет создана государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий. Оператором системы станет Министерство связи и массовых коммуникаций РФ. Система будет хранить информацию о лицах, совершивших противоправные действия
Кроме того, на "Госуслугах" появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, их нельзя будет передать третьим лицам, но можно — близким родственникам. Через операторов связи граждане смогут устанавливать самозапрет на международные звонки, спам-обзвоны и СМС-рассылки.
При смене пароля на "Госуслугах" теперь будут приходить два сообщения: первое — предупреждение, второе — код подтверждения. При том сообщения от "Госуслуг", в том числе код подтверждения, не будут приходить во время телефонного разговора.
Также антимошеннический комплекс мер предполагает маркировку вызовов: абонент будет видеть наименование звонящей организации.
Государственным органам, банкам, операторам связи, цифровым платформам и владельцам агрегаторов с ежедневной посещаемостью более 500 тысяч пользователей запретят использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами.
Новые нормы также обязывают банки ограничивать выдачу наличных в банкоматах на 48 часов при обнаружении признаков их выдачи без добровольного согласия клиента. Кроме того, россияне смогут использовать биометрию при получении микрозаймов.
Закон вступает в силу с 1 июня за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки.
Жители России за минувший год потеряли более 168 миллиардов рублей, поверив дистанционным мошенникам, увеличилось и число IT-преступлений, сообщал ранее официальный Telegram-канал Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
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