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Балаклава отмечает 81-ю годовщину освобождения от фашистов
Балаклава отмечает 81-ю годовщину освобождения от фашистов - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Балаклава отмечает 81-ю годовщину освобождения от фашистов
В Балаклаве 18 апреля проходят торжественные мероприятия в честь Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T11:53
2025-04-18T11:53
2025-04-18T11:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Балаклаве 18 апреля проходят торжественные мероприятия в честь Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Представители власти и Черноморского Флота возложили цветы к памятнику генерал-майору Петру Новикову, к Обелиску защитникам и освободителям Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков. В торжественном мероприятии также участвовали жители Балаклавы."Наш президент Владимир Владимирович Путин говорит, что одной из наших главных базовых духовно-нравственных, традиционных ценностей является историческая память. И пока эта память, пока эта цепочка от отца к сыну не прервется, наша страна всегда будет великой!" - убежден Развожаев.16 апреля в Ялте прошли торжественные мероприятия в честь Дня освобождения города от немецких захватчиков. Днем ранее в Алуште прошли торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. 14 апреля торжественные мероприятия в честь освобождения прошли в Бахчисарае, Судаке и Черноморском районе. В городах возложили цветы к мемориалам героев войны и жертв оккупации. 13 апреля праздник прошел в Симферополе. В Крымской наступательной операции, начавшейся 8 апреля 1944 года, приняли участие до 700 тысяч человек с обеих сторон, использовались десятки тысяч орудий и минометов, сотни танков, самолетов и боевых кораблей различных классов. Военным понадобилось всего 35 суток, чтобы очистить от врага весь полуостров. Советские войска и силы флота в ходе операции потеряли около 18 тысяч человек, еще 67 тысяч получили ранения.18 апреля 1944 года соединения 16-го стрелкового корпуса Приморской армии начали стремительное наступление на немецкие войска, располагавшиеся в районе Балаклавских высот. В сводке за тот день было сказано так: "На Севастопольском направлении наши войска, сломив сопротивление противника, овладели районным центром Крыма городом Балаклава, а также с боями заняли населенные пункты Алсу (Морозовка), Камары (Оборонное), Кадыковка (ныне район Балаклавы), Кучук-Мускомья (Резервное), Батилиман.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:80-летие освобождения Севастополя: как это былоАксенов назвал сохранение мемориалов вопросом национальной безопасностиДядя Володя по имени Абдулла: патриот и подпольщик Дагджи
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РИА Новости Крым
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севастополь, балаклава, 80 лет победы, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, память, история, михаил развожаев, общество, новости севастополя
Балаклава отмечает 81-ю годовщину освобождения от фашистов
В Балаклаве проходят торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины освобождения города
11:53 18.04.2025 (обновлено: 11:54 18.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Балаклаве 18 апреля проходят торжественные мероприятия в честь Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"18 апреля 1944 года — священная дата для всех балаклавцев, для всех севастопольцев. Это великая дата в летописи Крымской наступательной операции", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Представители власти и Черноморского Флота возложили цветы к памятнику генерал-майору Петру Новикову, к Обелиску защитникам и освободителям Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков. В торжественном мероприятии также участвовали жители Балаклавы.
"Наш президент Владимир Владимирович Путин говорит, что одной из наших главных базовых духовно-нравственных, традиционных ценностей является историческая память. И пока эта память, пока эта цепочка от отца к сыну не прервется, наша страна всегда будет великой!" - убежден Развожаев.
16 апреля в Ялте прошли
торжественные мероприятия в честь Дня освобождения города от немецких захватчиков. Днем ранее в Алуште прошли торжественные мероприятия в честь 81-й годовщины освобождения
города от немецко-фашистских захватчиков. 14 апреля
торжественные мероприятия в честь освобождения прошли в Бахчисарае, Судаке и Черноморском районе. В городах возложили цветы к мемориалам героев войны и жертв оккупации. 13 апреля праздник прошел в Симферополе
.
В Крымской наступательной операции, начавшейся 8 апреля 1944 года, приняли участие до 700 тысяч человек с обеих сторон, использовались десятки тысяч орудий и минометов, сотни танков, самолетов и боевых кораблей различных классов. Военным понадобилось всего 35 суток, чтобы очистить от врага весь полуостров. Советские войска и силы флота в ходе операции потеряли около 18 тысяч человек, еще 67 тысяч получили ранения.
18 апреля 1944 года соединения 16-го стрелкового корпуса Приморской армии начали стремительное наступление на немецкие войска, располагавшиеся в районе Балаклавских высот. В сводке за тот день было сказано так: "На Севастопольском направлении наши войска, сломив сопротивление противника, овладели районным центром Крыма городом Балаклава, а также с боями заняли населенные пункты Алсу (Морозовка), Камары (Оборонное), Кадыковка (ныне район Балаклавы), Кучук-Мускомья (Резервное), Батилиман.
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