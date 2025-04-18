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В Крыму автобус сбил подростка на мопеде
В Крыму автобус сбил подростка на мопеде - РИА Новости Крым, 18.04.2025
В Крыму автобус сбил подростка на мопеде
16-летний водитель мопеда пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службы республиканской ГАИ. РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T09:57
2025-04-18T09:57
2025-04-18T10:18
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. 16-летний водитель мопеда пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службы республиканской ГАИ.Как рассказали в Госавтоинспекции, авария произошла накануне вечером.В результате столкновения подросток получил различные травмы и был доставлен в больницу.Обстоятельства ДТП выясняются.Кроме того, прокуратура Крыма взяла на контроль проведение проверки обстоятельств аварии с участием ребенка-водителя.Также в пресс-службе прокуратуры уточнили, что никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал, – в автобусе в момент столкновения находились 15 человек.Ранее в Симферополе автомобиль сбил мужчину на мопеде, он получил травмы. А в Севастополе в столкновении мопеда с иномаркой пострадали двое подростков 14 и 15 лет. На перекрестке при повороте налево водитель мопеда не уступил дорогу встречному автомобилю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе сбили ребенка на "зебре"В Симферополе сбили мужчину на мопедеВодителю иномарки грозит 6 лет за ДТП с четырьмя погибшими детьми в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дтп в крыму и севастополе, происшествия, красногвардейский район, автобус, новости крыма, крым, госавтоинспекция крыма, прокуратура республики крым
В Крыму автобус сбил подростка на мопеде
В Крыму автобус сбил 16-летнего подростка на мопеде
09:57 18.04.2025 (обновлено: 10:18 18.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. 16-летний водитель мопеда пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службы республиканской ГАИ.
Как рассказали в Госавтоинспекции, авария произошла накануне вечером.
"На пересечении улиц Советской и Б. Хмельницкого водитель 1981 года рождения, управляя автобусом "ПАЗ", при осуществлении маневра поворота налево не уступил дорогу мопеду под управлением несовершеннолетнего 2009 года рождения, который двигался во встречном направлении", - сказано в сообщении.
В результате столкновения подросток получил различные травмы и был доставлен в больницу.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Кроме того, прокуратура Крыма взяла на контроль проведение проверки обстоятельств аварии с участием ребенка-водителя.
Также в пресс-службе прокуратуры уточнили, что никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал, – в автобусе в момент столкновения находились 15 человек.
Ранее в Симферополе автомобиль сбил мужчину на мопеде, он получил
травмы. А в Севастополе в столкновении мопеда с иномаркой пострадали двое подростков
14 и 15 лет. На перекрестке при повороте налево водитель мопеда не уступил дорогу встречному автомобилю.
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