https://crimea.ria.ru/20250418/v-krymu-avtobus-sbil-podrostka-na-mopede-1145777272.html

В Крыму автобус сбил подростка на мопеде

В Крыму автобус сбил подростка на мопеде - РИА Новости Крым, 18.04.2025

В Крыму автобус сбил подростка на мопеде

16-летний водитель мопеда пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службы республиканской ГАИ. РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T09:57

2025-04-18T09:57

2025-04-18T10:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. 16-летний водитель мопеда пострадал в ДТП с рейсовым автобусом в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службы республиканской ГАИ.Как рассказали в Госавтоинспекции, авария произошла накануне вечером.В результате столкновения подросток получил различные травмы и был доставлен в больницу.Обстоятельства ДТП выясняются.Кроме того, прокуратура Крыма взяла на контроль проведение проверки обстоятельств аварии с участием ребенка-водителя.Также в пресс-службе прокуратуры уточнили, что никто из пассажиров общественного транспорта не пострадал, – в автобусе в момент столкновения находились 15 человек.Ранее в Симферополе автомобиль сбил мужчину на мопеде, он получил травмы. А в Севастополе в столкновении мопеда с иномаркой пострадали двое подростков 14 и 15 лет. На перекрестке при повороте налево водитель мопеда не уступил дорогу встречному автомобилю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Бахчисарайском районе сбили ребенка на "зебре"В Симферополе сбили мужчину на мопедеВодителю иномарки грозит 6 лет за ДТП с четырьмя погибшими детьми в Крыму

красногвардейский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, происшествия, красногвардейский район, автобус, новости крыма, крым, госавтоинспекция крыма, прокуратура республики крым