https://crimea.ria.ru/20250418/byl-perevodchikom-i-palachom-v-krymu-rassekretili-dopros-perebezhchika-1145775634.html

Был переводчиком и палачом: в Крыму рассекретили допрос перебежчика

Был переводчиком и палачом: в Крыму рассекретили допрос перебежчика - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Был переводчиком и палачом: в Крыму рассекретили допрос перебежчика

Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило протокол допроса одного из сотрудников полиции безопасности фашистов, который расстреливал крымчан в... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T08:44

2025-04-18T08:44

2025-04-18T10:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило протокол допроса одного из сотрудников полиции безопасности фашистов, который расстреливал крымчан в Ялте и Алуште за связь с партизанами и по признакам национальности. Как отмечается в документе, датированном 25 августа 1947 года, мужчина являлся бывшим советским гражданином, но поступил на службу в карательные органы нацистской Германии. Местное руководство полиции безопасности привлекало его в качестве переводчика, охранника и исполнителя расстрелов советских граждан.По словам обвиняемого в связях с фашистами, на Южном берегу Крыма для казни мирных жителей выезжали около 10 немцев и местных коллаборационистов из вспомогательной полиции. "Эти группы палачей возглавляли местные руководители полиции безопасности и СД собственной персоной. В Симферополе же для таких акций уничтожения существовали специальные команды из предварительно отобранных лиц. Основной формой уничтожения советских граждан являлся расстрел, после которого казненных закапывали", - уточняется в документах ФСБ.Со слов преступника, участие в акциях уничтожения советских граждан было для предателей прибыльным делом. Расстрелы в Алуште и Ялте, в которых участвовал обвиняемый, продолжались с конца февраля 1943 по 9 апреля 1944 года, когда части Красной армии уже начали операцию по освобождению Крыма. Впоследствии он был разоблачен, арестован и через три месяца после даты проведения допроса – 26 ноября 1947 года – приговорен к 25 годам лишения свободы.В целом за сотрудничество - действительное или предполагаемое - с партизанами нацисты и их пособники казнили примерно две трети от общего количества расстрелянных в Алуште и Ялте. Под казнь попали и мужчины, и женщины, и дети, иногда - целые семьи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Особые условия для русских: в Крыму рассекретили директиву нацистовПоказания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ КрымаРассекречены документы о преступлениях фашистов и их пособников в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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