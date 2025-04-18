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Был переводчиком и палачом: в Крыму рассекретили допрос перебежчика
Был переводчиком и палачом: в Крыму рассекретили допрос перебежчика - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Был переводчиком и палачом: в Крыму рассекретили допрос перебежчика
Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило протокол допроса одного из сотрудников полиции безопасности фашистов, который расстреливал крымчан в... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T08:44
2025-04-18T08:44
2025-04-18T10:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило протокол допроса одного из сотрудников полиции безопасности фашистов, который расстреливал крымчан в Ялте и Алуште за связь с партизанами и по признакам национальности. Как отмечается в документе, датированном 25 августа 1947 года, мужчина являлся бывшим советским гражданином, но поступил на службу в карательные органы нацистской Германии. Местное руководство полиции безопасности привлекало его в качестве переводчика, охранника и исполнителя расстрелов советских граждан.По словам обвиняемого в связях с фашистами, на Южном берегу Крыма для казни мирных жителей выезжали около 10 немцев и местных коллаборационистов из вспомогательной полиции. "Эти группы палачей возглавляли местные руководители полиции безопасности и СД собственной персоной. В Симферополе же для таких акций уничтожения существовали специальные команды из предварительно отобранных лиц. Основной формой уничтожения советских граждан являлся расстрел, после которого казненных закапывали", - уточняется в документах ФСБ.Со слов преступника, участие в акциях уничтожения советских граждан было для предателей прибыльным делом. Расстрелы в Алуште и Ялте, в которых участвовал обвиняемый, продолжались с конца февраля 1943 по 9 апреля 1944 года, когда части Красной армии уже начали операцию по освобождению Крыма. Впоследствии он был разоблачен, арестован и через три месяца после даты проведения допроса – 26 ноября 1947 года – приговорен к 25 годам лишения свободы.В целом за сотрудничество - действительное или предполагаемое - с партизанами нацисты и их пособники казнили примерно две трети от общего количества расстрелянных в Алуште и Ялте. Под казнь попали и мужчины, и женщины, и дети, иногда - целые семьи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Особые условия для русских: в Крыму рассекретили директиву нацистовПоказания советского разведчика в тылу врага: секретные данные УФСБ КрымаРассекречены документы о преступлениях фашистов и их пособников в Крыму
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уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, история, фашизм, новости крыма, память, крым в истории: секреты, факты, фото
Был переводчиком и палачом: в Крыму рассекретили допрос перебежчика
ФСБ рассекретила новые данные о расстрелах мирных людей в Ялте и Алуште в 1943-1944 годах
08:44 18.04.2025 (обновлено: 10:09 18.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Управление ФСБ России по Крыму и Севастополю рассекретило протокол допроса одного из сотрудников полиции безопасности фашистов, который расстреливал крымчан в Ялте и Алуште за связь с партизанами и по признакам национальности.
Как отмечается в документе, датированном 25 августа 1947 года, мужчина являлся бывшим советским гражданином, но поступил на службу в карательные органы нацистской Германии. Местное руководство полиции безопасности привлекало его в качестве переводчика, охранника и исполнителя расстрелов советских граждан.
"Обвиняемый четырежды участвовал в расстрелах на территории Алушты (казнено 28 человек) и дважды – в Ялте (казнено 40 человек). В ходе каждой из акций уничтожения он лично убивал 2-3 человека. Из протокола допроса видно, что основным мотивом его репрессий являлась принадлежность к еврейскому этносу, советской номенклатуре, а также – связь с партизанами", - сказано в рассекреченном допросе.
По словам обвиняемого в связях с фашистами, на Южном берегу Крыма для казни мирных жителей выезжали около 10 немцев и местных коллаборационистов из вспомогательной полиции.
"Эти группы палачей возглавляли местные руководители полиции безопасности и СД собственной персоной. В Симферополе же для таких акций уничтожения существовали специальные команды из предварительно отобранных лиц. Основной формой уничтожения советских граждан являлся расстрел, после которого казненных закапывали", - уточняется в документах ФСБ.
Со слов преступника, участие в акциях уничтожения советских граждан было для предателей прибыльным делом.
"В ходе допроса обвиняемый рассказал, что одежда и предметы, снятые с арестованных, раздавались сотрудникам полиции безопасности и СД. Так у него были часы, которые, как можно понять, были сняты с казненного человека. Исключение составляли только золото и драгоценности, которые централизованно отправлялись в центральное управление СД в Симферополь", - говорится в протоколе.
Расстрелы в Алуште и Ялте, в которых участвовал обвиняемый, продолжались с конца февраля 1943 по 9 апреля 1944 года, когда части Красной армии уже начали операцию по освобождению Крыма. Впоследствии он был разоблачен, арестован и через три месяца после даты проведения допроса – 26 ноября 1947 года – приговорен к 25 годам лишения свободы.
В целом за сотрудничество - действительное или предполагаемое - с партизанами нацисты и их пособники казнили примерно две трети от общего количества расстрелянных в Алуште и Ялте. Под казнь попали и мужчины, и женщины, и дети, иногда - целые семьи.
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