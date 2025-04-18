https://crimea.ria.ru/20250418/uitkoff-obsuzhdal-s-putinym-vopros-territoriy---wsj-1145779118.html

Уиткофф обсуждал с Путиным "вопрос территорий" - WSJ

Уиткофф обсуждал с Путиным "вопрос территорий" - WSJ - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Уиткофф обсуждал с Путиным "вопрос территорий" - WSJ

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил в интервью Wall Street Journal, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в контексте... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T10:35

2025-04-18T10:35

2025-04-18T10:36

стивен уиткофф

владимир путин (политик)

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сша

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украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил в интервью Wall Street Journal, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в контексте урегулирования украинского конфликта был сделан акцент на территориальном вопросе. Об этом пишет РИА Новости.По словам Уиткоффа, в ходе встречи с российским лидером "вопрос территорий" был не просто затронут, именно на этом вопросе беседа и была сфокусирована. Россия сможет сохранить за собой "некоторые регионы, но не все", считает американский спецпосланник. При 'этом он не исключил, что для украинской стороны регионы, население которых является русскоязычным, не представляют особой важности.Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что Москва и Вашингтон в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине находятся на грани чего-то важного для всего мира. Также он не исключал, что в рамках договоренностей возможно придать новую форму российско-американским отношениям посредством "некоторых убедительных коммерческих возможностей".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что Украина будет обсуждать с США в ПарижеУкраина выпала из поля зрения Трампа: к чему его ведет "перемирие"Трамп рискует проиграть тарифную войну Китаю и Европе – мнение

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен уиткофф, владимир путин (политик), новости, переговоры, сша, россия, украина, политика