https://crimea.ria.ru/20250418/advokat-iz-sevastopolya-zarabotala-11-millionov-na-zemelnykh-uchastkakh-1145777792.html

Адвокат из Севастополя "заработала" 11 миллионов на земельных участках

Адвокат из Севастополя "заработала" 11 миллионов на земельных участках - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Адвокат из Севастополя "заработала" 11 миллионов на земельных участках

В Севастополе будут судить бывшего адвоката, женщину обвиняют в хищении 11,6 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T10:11

2025-04-18T10:11

2025-04-18T10:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить бывшего адвоката, женщину обвиняют в хищении 11,6 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.По данным следствия, адвокат убеждала клиентов в том, что может помочь изменить назначение земельных участков, получить разрешения на строительство и оформить недвижимость.Под этим предлогом она получила деньги у двух женщин — из Москвы и Анапы. Одна из них купила пять участков в Севастополе, вторая — один. Земля предназначалась для жилого или дачного строительства, но адвокат обещала изменить назначение на строительство многоквартирных домов, гостиниц или магазинов.Так, с июня 2021 по август 2022 мошенница "заработала" 11,6 миллионов рублей."Клиенты, заподозрив адвоката, в апреле 2024 года обратились в правоохранительные органы, после чего ее противозаконная деятельность была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России", – дополняют в крымском главке Следкома России.Женщину обвиняют в двух преступлениях по статье "мошенничество в особо крупном размере". В СК отмечают, что она признала свою вину и возместила потерпевшим весь ущерб. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерала Шамарина приговорили к 7 годам колонии и лишили званияЭкс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 годам заключенияВ Севастополе пенсионера обманом лишили участка земли на 3 млн рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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