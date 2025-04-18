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Адвокат из Севастополя "заработала" 11 миллионов на земельных участках - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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Адвокат из Севастополя "заработала" 11 миллионов на земельных участках
Адвокат из Севастополя "заработала" 11 миллионов на земельных участках - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Адвокат из Севастополя "заработала" 11 миллионов на земельных участках
В Севастополе будут судить бывшего адвоката, женщину обвиняют в хищении 11,6 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T10:11
2025-04-18T10:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить бывшего адвоката, женщину обвиняют в хищении 11,6 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.По данным следствия, адвокат убеждала клиентов в том, что может помочь изменить назначение земельных участков, получить разрешения на строительство и оформить недвижимость.Под этим предлогом она получила деньги у двух женщин — из Москвы и Анапы. Одна из них купила пять участков в Севастополе, вторая — один. Земля предназначалась для жилого или дачного строительства, но адвокат обещала изменить назначение на строительство многоквартирных домов, гостиниц или магазинов.Так, с июня 2021 по август 2022 мошенница "заработала" 11,6 миллионов рублей."Клиенты, заподозрив адвоката, в апреле 2024 года обратились в правоохранительные органы, после чего ее противозаконная деятельность была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России", – дополняют в крымском главке Следкома России.Женщину обвиняют в двух преступлениях по статье "мошенничество в особо крупном размере". В СК отмечают, что она признала свою вину и возместила потерпевшим весь ущерб. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генерала Шамарина приговорили к 7 годам колонии и лишили званияЭкс-главу МЧС Крыма приговорили к 5,5 годам заключенияВ Севастополе пенсионера обманом лишили участка земли на 3 млн рублей
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, гсу ск россии по крыму и севастополю, закон и право, правосудие, мошенничество
Адвокат из Севастополя "заработала" 11 миллионов на земельных участках

В Севастополе бывшего адвоката обвиняют в хищении 11,6 миллионов

10:11 18.04.2025 (обновлено: 10:16 18.04.2025)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе будут судить бывшего адвоката, женщину обвиняют в хищении 11,6 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
По данным следствия, адвокат убеждала клиентов в том, что может помочь изменить назначение земельных участков, получить разрешения на строительство и оформить недвижимость.
Под этим предлогом она получила деньги у двух женщин — из Москвы и Анапы. Одна из них купила пять участков в Севастополе, вторая — один. Земля предназначалась для жилого или дачного строительства, но адвокат обещала изменить назначение на строительство многоквартирных домов, гостиниц или магазинов.
"В действительности исполнять взятые на себя обязательства женщина не могла и не намеревалась, письменные договоры об оказании данных услуг с потерпевшими не заключала", – уточняют в прокуратуре.
Так, с июня 2021 по август 2022 мошенница "заработала" 11,6 миллионов рублей.
"Клиенты, заподозрив адвоката, в апреле 2024 года обратились в правоохранительные органы, после чего ее противозаконная деятельность была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России", – дополняют в крымском главке Следкома России.
Женщину обвиняют в двух преступлениях по статье "мошенничество в особо крупном размере". В СК отмечают, что она признала свою вину и возместила потерпевшим весь ущерб. Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Севастополя.
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