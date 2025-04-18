https://crimea.ria.ru/20250418/rubio-sdelal-zayavlenie-o-pomoschi-ukraine-1145781487.html

Рубио сделал заявление о помощи Украине

Рубио сделал заявление о помощи Украине - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Рубио сделал заявление о помощи Украине

Вашингтон в течение трех лет поставлял деньги и оружие Киеву, но теперь настало время сместить фокус внимания на другие вопросы. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T11:21

2025-04-18T11:21

2025-04-18T11:23

сша

марко рубио

украина

россия

политика

внешняя политика

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/12/1145781371_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a2b64cf79a76a118e41360b833f942b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Вашингтон в течение трех лет поставлял деньги и оружие Киеву, но теперь настало время сместить фокус внимания на другие вопросы. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.Рубио подчеркнул, что искать решение по украинскому вопросу невозможно вечно. США готовы помочь Украине и России, если они серьезно настроены на мир, в противном случае Вашингтон "займется чем-то еще". Поэтому он поставил жесткие рамки: в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь урегулирования в скором времени. Вашингтон ожидает ответа от Киева уже на следующей неделе, но при этом США сейчас не готовы публично обсуждать гарантии безопасности для украинской стороны, сказал Рубио, назвав вчерашние переговоры с делегатами с Украины в Париже позитивным.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, украинская делегация на встрече с представителями США и "коалицией желающих" в Париже, очевидно, обсуждала различные аспекты урегулирования. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что Россия и Америка в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине находятся "на грани чего-то важного для мира в глобальном смысле".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина выпала из поля зрения Трампа: к чему его ведет "перемирие"Трамп ждет ответа от России по прекращению огня на УкраинеУиткофф обсуждал с Путиным "вопрос территорий" - WSJ

сша

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, марко рубио, украина, россия, политика, внешняя политика, новости, в мире