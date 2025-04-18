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Рубио сделал заявление о помощи Украине - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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Рубио сделал заявление о помощи Украине
Рубио сделал заявление о помощи Украине - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Рубио сделал заявление о помощи Украине
Вашингтон в течение трех лет поставлял деньги и оружие Киеву, но теперь настало время сместить фокус внимания на другие вопросы. Такое заявление сделал... РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T11:21
2025-04-18T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Вашингтон в течение трех лет поставлял деньги и оружие Киеву, но теперь настало время сместить фокус внимания на другие вопросы. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.Рубио подчеркнул, что искать решение по украинскому вопросу невозможно вечно. США готовы помочь Украине и России, если они серьезно настроены на мир, в противном случае Вашингтон "займется чем-то еще". Поэтому он поставил жесткие рамки: в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь урегулирования в скором времени. Вашингтон ожидает ответа от Киева уже на следующей неделе, но при этом США сейчас не готовы публично обсуждать гарантии безопасности для украинской стороны, сказал Рубио, назвав вчерашние переговоры с делегатами с Украины в Париже позитивным.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, украинская делегация на встрече с представителями США и "коалицией желающих" в Париже, очевидно, обсуждала различные аспекты урегулирования. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что Россия и Америка в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине находятся "на грани чего-то важного для мира в глобальном смысле".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина выпала из поля зрения Трампа: к чему его ведет "перемирие"Трамп ждет ответа от России по прекращению огня на УкраинеУиткофф обсуждал с Путиным "вопрос территорий" - WSJ
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сша, марко рубио, украина, россия, политика, внешняя политика, новости, в мире
Рубио сделал заявление о помощи Украине

США три года помогали Украине и теперь пришло время для других задач – Рубио

11:21 18.04.2025 (обновлено: 11:23 18.04.2025)
 
© AP Photo Julien de RosaГосударственный секретарь США Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© AP Photo Julien de Rosa
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Вашингтон в течение трех лет поставлял деньги и оружие Киеву, но теперь настало время сместить фокус внимания на другие вопросы. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.
"Мы потратили три года, миллиарды долларов на поддержку украинской стороны, но теперь мы достигли той точки, когда у нас есть другие задачи, на которых мы должны сфокусироваться", — цитирует его РИА Новости.
Рубио подчеркнул, что искать решение по украинскому вопросу невозможно вечно. США готовы помочь Украине и России, если они серьезно настроены на мир, в противном случае Вашингтон "займется чем-то еще". Поэтому он поставил жесткие рамки: в течение нескольких дней понять, возможно ли достичь урегулирования в скором времени.
Вашингтон ожидает ответа от Киева уже на следующей неделе, но при этом США сейчас не готовы публично обсуждать гарантии безопасности для украинской стороны, сказал Рубио, назвав вчерашние переговоры с делегатами с Украины в Париже позитивным.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, украинская делегация на встрече с представителями США и "коалицией желающих" в Париже, очевидно, обсуждала различные аспекты урегулирования.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что Россия и Америка в рамках переговоров по урегулированию ситуации на Украине находятся "на грани чего-то важного для мира в глобальном смысле".
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