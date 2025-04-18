https://crimea.ria.ru/20250418/krym-i-sevastopol-svobodny-ot-mazuta-i-gotovy-prinyat-turistov-letom-1145782991.html

Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристов

Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристов - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025. РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T12:11

2025-04-18T12:11

2025-04-18T12:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025. 15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор.Владельцы затонувших судов предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали утилизацию мазута после ЧС в Черном мореМазута нет: в Севастополе водолазы обследовали берег и морское дноВ Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжах

крым

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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