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Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристов - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристов
Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристов - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025. РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T12:11
2025-04-18T12:37
крым
севастополь
анна попова
роспотребнадзор
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025. 15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор.Владельцы затонувших судов предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму начали утилизацию мазута после ЧС в Черном мореМазута нет: в Севастополе водолазы обследовали берег и морское дноВ Анапе туристам предложат альтернативу отдыху на пляжах
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Крым и Севастополь свободны от мазута и готовы встречать туристов

Пляжи Крыма и Севастополя свободны от мазута и безопасны для летнего сезона - Попова

12:11 18.04.2025 (обновлено: 12:37 18.04.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШезлонги и зонтики на пляже в Алуште
Шезлонги и зонтики на пляже в Алуште - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи Крыма и Севастополя полностью свободны от мазута и пригодны для отдыха туристов в курортом сезоне-2025.

"Зона Крыма и Севастополя также остается свободной от загрязнения воды и песка. Небольшие выбросы, которые наблюдались, но достаточно быстро локализуются и не влияют на общее состояние побережья, также позволяют сделать вывод о том, что эта территория пригодна на сегодняшний день для организации летнего курортного сезона", - сказала Попова журналистам.

15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Единичные выбросы фиксировали в Крыму и Севастополе, но больше всего пострадало побережье Краснодарского края. В Анапе загрязненный грунт убирают до сих пор.
Владельцы затонувших судов предложили создать два фонда на общую сумму свыше 1 миллиарда рублей для компенсации ущерба.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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