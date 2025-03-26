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В Крыму мошенники обокрали 11 человек на 2,6 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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В Крыму мошенники обокрали 11 человек на 2,6 млн рублей
В Крыму мошенники обокрали 11 человек на 2,6 млн рублей - РИА Новости Крым, 26.03.2025
В Крыму мошенники обокрали 11 человек на 2,6 млн рублей
Введенные в заблуждение крымчане перевели мошенникам свыше 2,6 млн рублей за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T07:07
2025-03-26T07:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Введенные в заблуждение крымчане перевели мошенникам свыше 2,6 млн рублей за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, чаще всего люди переводили деньги на так называемые "безопасные" счета, таких случаев зафиксировано семь. В двух случаях крымчане переводили средства, полагая, что покупают товары и услуги через Интернет. Также в одном из случаев обманутый человек думал, что отправляет деньги "родственнику".Сотрудники правоохранительных органов и финансовых учреждений не используют мессенджеры для звонков. Если такой звонок случился, и неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов или банка, нужно срочно положить трубку, напомнили в прокуратуре Крыма."Помните: никаких "безопасных счетов" не существует", – подытожили в ведомстве.Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредили, что теперь аферисты умеют получать доступ к личным данным россиян при помощи поддельных QR-кодов, которые маскируют под видом аренды самокатов и велосипедов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани врачи-аферисты "заработали" 152 млн на псевдолечении сосудовКрымчанка продала чужую квартиру за 4,5 миллиона рублейБанки предупреждают: осторожно, мошенники!
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РИА Новости Крым
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новости крыма, прокуратура республики крым, деньги, интернет, мессенджеры, кибербезопасность, киберпреступность
В Крыму мошенники обокрали 11 человек на 2,6 млн рублей

Крымчане перевели мошенникам свыше 2,6 млн рублей за неделю

07:07 26.03.2025
 
© КрымэнергоинформКиберпреступность
Киберпреступность
© Крымэнергоинформ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым. Введенные в заблуждение крымчане перевели мошенникам свыше 2,6 млн рублей за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

"За минувшую неделю на территории Республики Крым зарегистрировано 11 дистанционных мошенничеств, по которым сумма причиненного потерпевшим ущерба составила 2,6 млн рублей", – сказано в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе надзорного ведомства, чаще всего люди переводили деньги на так называемые "безопасные" счета, таких случаев зафиксировано семь. В двух случаях крымчане переводили средства, полагая, что покупают товары и услуги через Интернет. Также в одном из случаев обманутый человек думал, что отправляет деньги "родственнику".
Сотрудники правоохранительных органов и финансовых учреждений не используют мессенджеры для звонков. Если такой звонок случился, и неизвестный представился сотрудником правоохранительных органов или банка, нужно срочно положить трубку, напомнили в прокуратуре Крыма.
"Помните: никаких "безопасных счетов" не существует", – подытожили в ведомстве.
Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредили, что теперь аферисты умеют получать доступ к личным данным россиян при помощи поддельных QR-кодов, которые маскируют под видом аренды самокатов и велосипедов.
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