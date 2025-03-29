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Армия России уничтожила еще 1395 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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Армия России уничтожила еще 1395 боевиков ВСУ
Армия России уничтожила еще 1395 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 29.03.2025
Армия России уничтожила еще 1395 боевиков ВСУ
Армия Украины за сутки боев потеряла еще 1395 солдат и десятки единиц военной техники, в том числе поставленной западом. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T13:28
2025-03-29T13:28
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Армия Украины за сутки боев потеряла еще 1395 солдат и десятки единиц военной техники, в том числе поставленной западом. Об этом сообщает Минобороны России.Наибольший урон противнику нанесли бойцы группировки "Центр". В районах населенных пунктов Зеленое, Котлино, Елизаветовка, Новоалександровка, Красноармейск, Котляровка, Петровское и Новосергеевка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 480 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и три орудия полевой артиллерии, в том числе 105 мм гаубица М101 производства США.Подразделения "Южной" группировки войск разбили формирования противника в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка и Северск Донецкой Народной Республики. ВСУ лишились до 300 военнослужащих, танка, боевой бронированной машины HMMWV производства США и склада боеприпасов.Подразделения войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив врага в районе сел Новое, Ямполь ДНР, Надия ЛНР и Кринички Харьковской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.На Белгородском направлении подразделениями "Севера" в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы и Миропольское Харьковской области разбиты 185 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, три орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция RADA производства Израиля и станция радиоэлектронной борьбы "Нота".Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противник и разбила ВСУ в районах населенных пунктов Ялта, Отрадное, Воскресенка, Новополь ДНР и Гуляйполе Запорожской области. Враг потерял до 150 солдат и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.Войска "Днепра" в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области, Днепровское и Никольское Херсонской области ликвидировали свыше 70 военнослужащих и станцию радиоэлектронной борьбы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250329/armiya-rossii-osvobodila-dva-sela-v-dnr-i-zaporozhskoy-oblasti-1145311043.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Армия России уничтожила еще 1395 боевиков ВСУ

Украина потеряла еще 1395 боевиков в зоне спецоперации

13:28 29.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Армия Украины за сутки боев потеряла еще 1395 солдат и десятки единиц военной техники, в том числе поставленной западом. Об этом сообщает Минобороны России.
Наибольший урон противнику нанесли бойцы группировки "Центр". В районах населенных пунктов Зеленое, Котлино, Елизаветовка, Новоалександровка, Красноармейск, Котляровка, Петровское и Новосергеевка Донецкой Народной Республики уничтожено свыше 480 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин и три орудия полевой артиллерии, в том числе 105 мм гаубица М101 производства США.
Подразделения "Южной" группировки войск разбили формирования противника в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка и Северск Донецкой Народной Республики. ВСУ лишились до 300 военнослужащих, танка, боевой бронированной машины HMMWV производства США и склада боеприпасов.
Подразделения войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, разгромив врага в районе сел Новое, Ямполь ДНР, Надия ЛНР и Кринички Харьковской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
На Белгородском направлении подразделениями "Севера" в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы и Миропольское Харьковской области разбиты 185 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, три орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция RADA производства Израиля и станция радиоэлектронной борьбы "Нота".
Группировка войск "Восток" продвинулась в глубину обороны противник и разбила ВСУ в районах населенных пунктов Ялта, Отрадное, Воскресенка, Новополь ДНР и Гуляйполе Запорожской области. Враг потерял до 150 солдат и три орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов.
Войска "Днепра" в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Степногорск Запорожской области, Днепровское и Никольское Херсонской области ликвидировали свыше 70 военнослужащих и станцию радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 73 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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Боевая работа артрасчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
12:43
Армия России освободила два села в ДНР и Запорожской области
 
Новости СВОМинистерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"Группировка войск "Север"Группировка войск "Восток"Группировка войск "Запад"Группировка войск "Центр"Вооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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