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14-летнюю актрису Темнову из "Миротворца" пригласили в "Артек" - РИА Новости Крым, 29.03.2025
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14-летнюю актрису Темнову из "Миротворца" пригласили в "Артек"
14-летнюю актрису Темнову из "Миротворца" пригласили в "Артек" - РИА Новости Крым, 29.03.2025
14-летнюю актрису Темнову из "Миротворца" пригласили в "Артек"
Директор международного детского центра "Артек" пригласил 14-летнюю российскую актрису Екатерину Темнову, которая попала в базу "Миротворца" за съемки фильма в... РИА Новости Крым, 29.03.2025
2025-03-29T10:46
2025-03-29T10:46
мдц "артек"
крым
константин федоренко
кино
дети
"миротворец"
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Директор международного детского центра "Артек" пригласил 14-летнюю российскую актрису Екатерину Темнову, которая попала в базу "Миротворца" за съемки фильма в Крыму, в "Артек".Ранее сообщалось, что 14-летняя российская актриса Екатерина Темнова, сыгравшая в сериале "Манюня" и фильме "Огонь", попала в базу данных обновленного украинского сайта "Миротворец" за съемки в Крыму и за участие в проекте "Разговоры о важном", который был посвящен воссоединению Крыма с Россией и 100-летию "Артека".Ребенка обвинили в "поддержке агрессии" и "антиукраинской пропаганде". Среди причин внесения в список перечислены также "поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины", "сознательное нарушение госграницы Украины", "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях".Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, установление личностей и публикация персональных данных всех, кто угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе или по иной причине вызвал негативную оценку авторов сайта. Отмечается, что ресурс не значится официальным. Однако на практике тех людей, которые состоят в списках "Миротворца", украинские пограничник отказываются пускать в страну.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трампа убрали из базы "Миротворца"Журналист из США попал в украинский "список смерти" из-за Крыма"Открыл для себя Америку": в Крыму ответили сотруднику NBC
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мдц "артек", крым, константин федоренко, кино, дети, "миротворец", новости крыма, общество
14-летнюю актрису Темнову из "Миротворца" пригласили в "Артек"

14-летняя актриса Екатерина Темнова из базы "Миротворца" стала почетным артековцем

10:46 29.03.2025
 
© Telegram директора МДЦ "Артек" Константина ФедоренкоРоссийская актриса Екатерина Темнова в "Артеке"
Российская актриса Екатерина Темнова в Артеке
© Telegram директора МДЦ "Артек" Константина Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Директор международного детского центра "Артек" пригласил 14-летнюю российскую актрису Екатерину Темнову, которая попала в базу "Миротворца" за съемки фильма в Крыму, в "Артек".
"Объявляю Екатерину почетным артековцем и приглашаю ее в детский центр", - написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что 14-летняя российская актриса Екатерина Темнова, сыгравшая в сериале "Манюня" и фильме "Огонь", попала в базу данных обновленного украинского сайта "Миротворец" за съемки в Крыму и за участие в проекте "Разговоры о важном", который был посвящен воссоединению Крыма с Россией и 100-летию "Артека".
Ребенка обвинили в "поддержке агрессии" и "антиукраинской пропаганде". Среди причин внесения в список перечислены также "поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины", "сознательное нарушение госграницы Украины", "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях".
Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Его цель, как указывают авторы, установление личностей и публикация персональных данных всех, кто угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые были в Крыму, на Донбассе или по иной причине вызвал негативную оценку авторов сайта. Отмечается, что ресурс не значится официальным. Однако на практике тех людей, которые состоят в списках "Миротворца", украинские пограничник отказываются пускать в страну.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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