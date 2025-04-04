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Потери Киева за неделю: уничтожены почти 10 тысяч боевиков

Потери Киева за неделю: уничтожены почти 10 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 04.04.2025

Потери Киева за неделю: уничтожены почти 10 тысяч боевиков

Армия России за неделю уничтожила почти 10 тысяч солдат противника, сотни единиц военной техники и нанесла семь групповых ударов по инфраструктуре Украины,... РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T14:57

2025-04-04T14:57

2025-04-04T14:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. Армия России за неделю уничтожила почти 10 тысяч солдат противника, сотни единиц военной техники и нанесла семь групповых ударов по инфраструктуре Украины, сообщается в пятницу в недельной сводке Минобороны РФ.Подразделения войск "Север" ведут непрерывную работу на территории Курской области. Поражена техника механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны. С 29 марта по 4 апреля российские военные уничтожили больше 1900 боевиков ВСУ, четыре танка, 34 боевые бронированные машины и 72 автомобиля. Также ликвидированы 18 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ и два склада боеприпасов.Войска группировки войск "Запад" смогли улучшить свое тактическое положение. Они уничтожили больше 1,5 тысяч бойцов ВСУ и 18 боевых бронированных машин. Кроме того, противник лишился 36 орудий полевой артиллерии и 12 полевых складов боеприпасов.Подразделениям "Южной" группировки удалось освободить населенные пункты Пантелеймоновка и Розовка Донецкой Народной Республики. За неделю на этом направлении противник потерял до 1975 военнослужащих, семь танков, 21 бронированную машину и 11 орудий полевой артиллерии.В результате решительный действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Запорожье и Успеновка Донецкой Народной Республики. Убиты свыше 3150 военнослужащих, уничтожены семь танков, 19 бронированных машин, 39 автомобилей и 27 артиллерийский орудий."Восток" продолжил продвижение вглубь обороны противника и освободил Разлив и Веселое Донецкой Народной Республики. На этом направлении ВСУ потеряли больше 945 военных, три танка, 16 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ.Группировка войск "Днепр" также освободила населенные пункты Щербаки и Лобковое Запорожской области. Ликвидировали почти 500 боевиков, танк, четыре бронированные машины, автомобили и полевую артиллерию. Противник лишился и десяти складов боеприпасов и горючего.За неделю средства противовоздушной обороны сбили 15 американских управляемых авиационных бомб JDAM, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, реактивный снаряд системы залпового огня "Ураган", а также 895 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.Кроме того, армия России за неделю нанесла семь групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами и поразила военные аэродромы, предприятие ракетно-космической промышленности Украины, пункты управления, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.Также наши военные смогли уничтожить склады боеприпасов, места производства взрывчатых веществ, а также пункты временной дислокации подразделений СБУ, украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России нанесла семь групповых ударов по военным объектам на УкраинеВСУ нанесли шесть ударов по объектам энергетики РоссииВС РФ поразили предприятие ракетно-космического комплекса Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу