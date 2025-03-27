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14-летнюю актрису из России внесли в "Миротворец" за съемки в Крыму - РИА Новости Крым, 27.03.2025
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14-летнюю актрису из России внесли в "Миротворец" за съемки в Крыму
14-летнюю актрису из России внесли в "Миротворец" за съемки в Крыму - РИА Новости Крым, 27.03.2025
14-летнюю актрису из России внесли в "Миротворец" за съемки в Крыму
14-летняя российская актриса Екатерина Темнова, сыгравшая в сериале "Манюня" и фильме "Огонь", внесена в базу данных обновленного украинского сайта "Миротворец" РИА Новости Крым, 27.03.2025
2025-03-27T22:12
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новости
мдц "артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. 14-летняя российская актриса Екатерина Темнова, сыгравшая в сериале "Манюня" и фильме "Огонь", внесена в базу данных обновленного украинского сайта "Миротворец" за съемки в Крыму в лагере "Артек", сообщает РИА Новости.В базе данных "Миротворец", где представлены люди, "представляющие угрозу национальной безопасности Украины", опубликована личная информация о юной актрисе, в том числе ее домашний адрес и паспортные данные.Среди причин внесения в список перечислены: "поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины", "сознательное нарушение госграницы Украины", "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "участия в антиукраинских пропагандистских мероприятиях".В частности, сообщается, что Екатерина Темнова снималась в образовательных роликах, посвященных лагерю "Артек" в Крыму. Об этом свидетельствуют размещенные в базе ссылки, ведущие на сообщение о мероприятии в рамках всероссийского проекта "Разговоры о важном" к 100-летию международного детского центра на российском полуострове.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки представителей СМИ, в том числе иностранных, получавших аккредитацию ДНР и ЛНР. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала это тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.Действия владельцев сайта "Миротворец" ранее критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отмечала, что это прямой призыв к расправе над журналистами.В базу данных "Миротворца" внесены сведения о некоторых российских деятелях культуры и иностранных гражданах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, мдц "артек", крым, новости крыма, кино, дети, "миротворец"
14-летнюю актрису из России внесли в "Миротворец" за съемки в Крыму

В базу "Миротворца" за съемки в "Артеке" внесли 14-летнюю актрису Екатерину Темнову

22:12 27.03.2025 (обновлено: 22:30 27.03.2025)
 
© РИА НовостиЕкатерина Темнова
Екатерина Темнова - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. 14-летняя российская актриса Екатерина Темнова, сыгравшая в сериале "Манюня" и фильме "Огонь", внесена в базу данных обновленного украинского сайта "Миротворец" за съемки в Крыму в лагере "Артек", сообщает РИА Новости.
В базе данных "Миротворец", где представлены люди, "представляющие угрозу национальной безопасности Украины", опубликована личная информация о юной актрисе, в том числе ее домашний адрес и паспортные данные.
Среди причин внесения в список перечислены: "поддержка российской агрессии и убийств граждан Украины", "сознательное нарушение госграницы Украины", "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "участия в антиукраинских пропагандистских мероприятиях".
В частности, сообщается, что Екатерина Темнова снималась в образовательных роликах, посвященных лагерю "Артек" в Крыму. Об этом свидетельствуют размещенные в базе ссылки, ведущие на сообщение о мероприятии в рамках всероссийского проекта "Разговоры о важном" к 100-летию международного детского центра на российском полуострове.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки представителей СМИ, в том числе иностранных, получавших аккредитацию ДНР и ЛНР. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала это тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" ранее критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отмечала, что это прямой призыв к расправе над журналистами.
В базу данных "Миротворца" внесены сведения о некоторых российских деятелях культуры и иностранных гражданах.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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