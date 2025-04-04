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"Ждун" и наркоторговец: в Крыму задержали мужчину за сотрудничество с СБУ

"Ждун" и наркоторговец: в Крыму задержали мужчину за сотрудничество с СБУ - РИА Новости Крым, 04.04.2025

"Ждун" и наркоторговец: в Крыму задержали мужчину за сотрудничество с СБУ

В Крыму задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков и сотрудничестве со спецслужбами Украины, сообщают в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости Крым, 04.04.2025

2025-04-04T15:31

2025-04-04T15:31

2025-04-04T15:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Крыму задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков и сотрудничестве со спецслужбами Украины, сообщают в пресс-службе МВД Крыма.Жителя Армянска задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий в городе. При осмотре документов сотрудники центра по противодействию экстремизму и полиции изъяли у мужчины 4 свертка с порошкообразным веществом белого цвета. Со слов подозреваемого, это было наркотическое средство "Соль". Он приобрел наркотик через интернет для дальнейшего распространения.В пресс-службе также рассказали, что кроме отправки информации о закладках у мужчины нашли переписки со спецслужбами Украины. По их указанию житель Армянска передал сведения о расположении военных России и маршруты их передвижения. Мужчина согласился, что осознавал опасность передачи таких данных, но денежное вознаграждение оказалось заманчивее. В его телефоне также нашли фото дискредитирующих надписей, которые мужчина делал по просьбе своих кураторов.На ждуна-наркоторговца возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальное наказание по ней – лишений свободы на срок от 10 до 20 лет, уточняют в МВД Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт в общежитии курсантов военных вузов предотвратили в ПодмосковьеЖитель Ялты получил срок за работу против безопасности РоссииВ Крыму совершен теракт на железной дороге – исполнители задержаны

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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