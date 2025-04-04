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"Ждун" и наркоторговец: в Крыму задержали мужчину за сотрудничество с СБУ - РИА Новости Крым, 04.04.2025
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"Ждун" и наркоторговец: в Крыму задержали мужчину за сотрудничество с СБУ
"Ждун" и наркоторговец: в Крыму задержали мужчину за сотрудничество с СБУ - РИА Новости Крым, 04.04.2025
"Ждун" и наркоторговец: в Крыму задержали мужчину за сотрудничество с СБУ
В Крыму задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков и сотрудничестве со спецслужбами Украины, сообщают в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости Крым, 04.04.2025
2025-04-04T15:31
2025-04-04T15:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Крыму задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков и сотрудничестве со спецслужбами Украины, сообщают в пресс-службе МВД Крыма.Жителя Армянска задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий в городе. При осмотре документов сотрудники центра по противодействию экстремизму и полиции изъяли у мужчины 4 свертка с порошкообразным веществом белого цвета. Со слов подозреваемого, это было наркотическое средство "Соль". Он приобрел наркотик через интернет для дальнейшего распространения.В пресс-службе также рассказали, что кроме отправки информации о закладках у мужчины нашли переписки со спецслужбами Украины. По их указанию житель Армянска передал сведения о расположении военных России и маршруты их передвижения. Мужчина согласился, что осознавал опасность передачи таких данных, но денежное вознаграждение оказалось заманчивее. В его телефоне также нашли фото дискредитирующих надписей, которые мужчина делал по просьбе своих кураторов.На ждуна-наркоторговца возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальное наказание по ней – лишений свободы на срок от 10 до 20 лет, уточняют в МВД Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт в общежитии курсантов военных вузов предотвратили в ПодмосковьеЖитель Ялты получил срок за работу против безопасности РоссииВ Крыму совершен теракт на железной дороге – исполнители задержаны
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мвд по республике крым, новости крыма, крым, армянск, наркотики, происшествия, сбу (служба безопасности украины)
"Ждун" и наркоторговец: в Крыму задержали мужчину за сотрудничество с СБУ

Задержанный крымчанин-наркоторговец оказался пособником спецслужб Украины – МВД Крыма

15:31 04.04.2025 (обновлено: 15:47 04.04.2025)
 
© МВД по Республике КрымВ Крыму задержали мужчину за сотрудничество с СБУ
В Крыму задержали мужчину за сотрудничество с СБУ
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр – РИА Новости Крым. В Крыму задержали мужчину, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков и сотрудничестве со спецслужбами Украины, сообщают в пресс-службе МВД Крыма.
Жителя Армянска задержали в ходе оперативно-разыскных мероприятий в городе. При осмотре документов сотрудники центра по противодействию экстремизму и полиции изъяли у мужчины 4 свертка с порошкообразным веществом белого цвета. Со слов подозреваемого, это было наркотическое средство "Соль". Он приобрел наркотик через интернет для дальнейшего распространения.
"В результате осмотра содержимого мобильного телефона задержанного сотрудники полиции выявили фотоснимки с указанием координат тайников "закладок" для последующей отправки покупателям. Следуя геоданным, оперативники на улице под камнем обнаружили и изъяли еще один сверток с белым веществом весом в 0,5 г. Изъятые вещества направлены на экспертизу", – сообщили в органах правопорядка.
В пресс-службе также рассказали, что кроме отправки информации о закладках у мужчины нашли переписки со спецслужбами Украины. По их указанию житель Армянска передал сведения о расположении военных России и маршруты их передвижения. Мужчина согласился, что осознавал опасность передачи таких данных, но денежное вознаграждение оказалось заманчивее. В его телефоне также нашли фото дискредитирующих надписей, которые мужчина делал по просьбе своих кураторов.
На ждуна-наркоторговца возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Максимальное наказание по ней – лишений свободы на срок от 10 до 20 лет, уточняют в МВД Крыма.

"Собранные сотрудниками полиции материалы по факту установления связи со спецслужбами соседнего государства будут переданы по подследственности", – добавили в МВД.

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