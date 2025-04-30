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Конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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Конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября
Конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября
Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене, сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения"... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T21:13
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"интервидение"
конкурс
россия
общество
культура
новости
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СИФМЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене, сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева."Да, 20 сентября на Live Арене", - подтвердила собеседница агентства, отвечая на вопрос о дате и месте проведения конкурса.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщил ранее, что конкурс пройдет на Live Арене в Подмосковье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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"интервидение", конкурс, россия, общество, культура, новости
Конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября

Конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене

21:13 30.04.2025
 
© Фото: pixabay.comРадио
Радио
© Фото: pixabay.com
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СИФМЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене, сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева.
"Да, 20 сентября на Live Арене", - подтвердила собеседница агентства, отвечая на вопрос о дате и месте проведения конкурса.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.
Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщил ранее, что конкурс пройдет на Live Арене в Подмосковье.
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