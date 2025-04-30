https://crimea.ria.ru/20250430/konkurs-intervidenie-proydet-20-sentyabrya-1146127614.html

Конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября

Конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября

Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене, сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения"... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T21:13

2025-04-30T21:13

2025-04-30T20:59

"интервидение"

конкурс

россия

общество

культура

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СИФМЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября на Live Арене, сообщила РИА Новости директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева."Да, 20 сентября на Live Арене", - подтвердила собеседница агентства, отвечая на вопрос о дате и месте проведения конкурса.Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья.Директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов сообщил ранее, что конкурс пройдет на Live Арене в Подмосковье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250203/v-moskve-provedut-intervidenie--putin-podpisal-ukaz-1143880898.html

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2025

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"интервидение", конкурс, россия, общество, культура, новости