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В Севастополе глава СНТ ограничил 200-м соседям доступ к скважине с водой

В Севастополе глава СНТ ограничил 200-м соседям доступ к скважине с водой - РИА Новости Крым, 30.04.2025

В Севастополе глава СНТ ограничил 200-м соседям доступ к скважине с водой

В Севастополе начата процессуальная проверка после обращения жителей СНТ "Муссон" о нарушении их прав. Об этом сообщили в СК России. РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T19:55

2025-04-30T19:55

2025-04-30T19:55

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ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе начата процессуальная проверка после обращения жителей СНТ "Муссон" о нарушении их прав. Об этом сообщили в СК России.Поводом для проверки стало видеообращение граждан, размещенное в комментариях к публикации Информационного центра СК России. По словам заявителей, четыре года назад председатель соседнего садового товарищества "Маяк-2" самовольно ограничил доступ более 200 человек к единственной водозаборной скважине.По данному факту Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю начало процессуальную проверку.Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о промежуточных результатах и принятом решении. Ход исполнения поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт против силовика предотвратили в Ханты-МансийскеВиновному в смертельном ДТП с подростками в Крыму вынесли приговорНашли останки в огороде - крымчанина подозревают в убийстве знакомого

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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