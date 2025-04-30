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В Севастополе глава СНТ ограничил 200-м соседям доступ к скважине с водой - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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В Севастополе глава СНТ ограничил 200-м соседям доступ к скважине с водой
В Севастополе глава СНТ ограничил 200-м соседям доступ к скважине с водой - РИА Новости Крым, 30.04.2025
В Севастополе глава СНТ ограничил 200-м соседям доступ к скважине с водой
В Севастополе начата процессуальная проверка после обращения жителей СНТ "Муссон" о нарушении их прав. Об этом сообщили в СК России. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T19:55
2025-04-30T19:55
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александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе начата процессуальная проверка после обращения жителей СНТ "Муссон" о нарушении их прав. Об этом сообщили в СК России.Поводом для проверки стало видеообращение граждан, размещенное в комментариях к публикации Информационного центра СК России. По словам заявителей, четыре года назад председатель соседнего садового товарищества "Маяк-2" самовольно ограничил доступ более 200 человек к единственной водозаборной скважине.По данному факту Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю начало процессуальную проверку.Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о промежуточных результатах и принятом решении. Ход исполнения поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт против силовика предотвратили в Ханты-МансийскеВиновному в смертельном ДТП с подростками в Крыму вынесли приговорНашли останки в огороде - крымчанина подозревают в убийстве знакомого
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
новости, новости крыма, новости севастополя, севастополь, происшествия, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Севастополе глава СНТ ограничил 200-м соседям доступ к скважине с водой

Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту нарушения прав жителей СНТ в Севастополе

19:55 30.04.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе начата процессуальная проверка после обращения жителей СНТ "Муссон" о нарушении их прав. Об этом сообщили в СК России.
Поводом для проверки стало видеообращение граждан, размещенное в комментариях к публикации Информационного центра СК России. По словам заявителей, четыре года назад председатель соседнего садового товарищества "Маяк-2" самовольно ограничил доступ более 200 человек к единственной водозаборной скважине.
"Несмотря на вынесенное в пользу заявителей судебное решение, фигурант право пользования инженерным объектом не предоставил. В результате граждане лишены возможности обеспечивать свои бытовые нужды. При этом подвоз питьевого ресурса на безвозмездной основе также не организован", – уточняют в ведомстве.
По данному факту Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю начало процессуальную проверку.
Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о промежуточных результатах и принятом решении. Ход исполнения поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.
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НовостиНовости КрымаНовости СевастополяСевастопольПроисшествияАлександр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
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