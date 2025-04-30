https://crimea.ria.ru/20250430/v-sevastopole-glava-snt-ogranichil-200-m-sosedyam-dostup-k-skvazhine-s-vodoy-1146125122.html
В Севастополе глава СНТ ограничил 200-м соседям доступ к скважине с водой
В Севастополе глава СНТ ограничил 200-м соседям доступ к скважине с водой - РИА Новости Крым, 30.04.2025
В Севастополе глава СНТ ограничил 200-м соседям доступ к скважине с водой
В Севастополе начата процессуальная проверка после обращения жителей СНТ "Муссон" о нарушении их прав. Об этом сообщили в СК России. РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T19:55
2025-04-30T19:55
2025-04-30T19:55
новости
новости крыма
новости севастополя
севастополь
происшествия
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_7151ea2fdc9bdb6c930b253d9b3535f4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе начата процессуальная проверка после обращения жителей СНТ "Муссон" о нарушении их прав. Об этом сообщили в СК России.Поводом для проверки стало видеообращение граждан, размещенное в комментариях к публикации Информационного центра СК России. По словам заявителей, четыре года назад председатель соседнего садового товарищества "Маяк-2" самовольно ограничил доступ более 200 человек к единственной водозаборной скважине.По данному факту Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю начало процессуальную проверку.Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о промежуточных результатах и принятом решении. Ход исполнения поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт против силовика предотвратили в Ханты-МансийскеВиновному в смертельном ДТП с подростками в Крыму вынесли приговорНашли останки в огороде - крымчанина подозревают в убийстве знакомого
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/15/1122442155_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_aee31aa1d40795ff6c740f5c108a6cde.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, новости крыма, новости севастополя, севастополь, происшествия, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации)
В Севастополе глава СНТ ограничил 200-м соседям доступ к скважине с водой
Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту нарушения прав жителей СНТ в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе начата процессуальная проверка после обращения жителей СНТ "Муссон" о нарушении их прав. Об этом сообщили в СК России.
Поводом для проверки стало видеообращение граждан, размещенное в комментариях к публикации Информационного центра СК России. По словам заявителей, четыре года назад председатель соседнего садового товарищества "Маяк-2" самовольно ограничил доступ более 200 человек к единственной водозаборной скважине.
"Несмотря на вынесенное в пользу заявителей судебное решение, фигурант право пользования инженерным объектом не предоставил. В результате граждане лишены возможности обеспечивать свои бытовые нужды. При этом подвоз питьевого ресурса на безвозмездной основе также не организован", – уточняют в ведомстве.
По данному факту Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю начало процессуальную проверку.
Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о промежуточных результатах и принятом решении. Ход исполнения поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: