https://crimea.ria.ru/20250430/zhertvy-aferistov-v-krymu-lishilis-17-mln-rubley-za-nedelyu-1146102550.html

Жертвы аферистов в Крыму лишились 17 млн рублей за неделю

Жертвы аферистов в Крыму лишились 17 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Жертвы аферистов в Крыму лишились 17 млн рублей за неделю

Почти 17 миллионов рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за неделю. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, чаще всего аферисты... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T21:47

2025-04-30T21:47

2025-04-30T21:47

мошенничество

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Почти 17 миллионов рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за неделю. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, чаще всего аферисты представлялись сотрудниками банков и правоохранителями.По данным надзорного ведомства, из 49 случаев обмана, 31 раз злоумышленники звонили своим жертвам, в том числе в соцсетях и мессенджерах, под видом сотрудников банков, операторов связи, правоохранительных органов, адвокатов. Доверчивых граждан убеждали перевести деньги на "безопасный" счет, передать "курьерам" для помощи родственникам, якобы ставших виновниками ДТП.Кроме того, отмечено 18 случаев мошенничества, связанных покупкой и продажей товаров на бесплатных сервисах объявлений.С 14 по 20 апреля на территории Крыма зарегистрировано 65 случаев дистанционного мошенничества. Общий ущерб, нанесенный киберпреступниками за этот период, составил свыше 32,4 миллиона рублей, сообщали ранее в республиканском МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пенсионерка сбросила с балкона $25 тысяч лжесотруднику ФСБРекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млнХамон недорого: москвич в Крыму обманывал любителей деликатесов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, новости, происшествия, прокуратура республики крым, крым, новости крыма