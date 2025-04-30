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Жертвы аферистов в Крыму лишились 17 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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Жертвы аферистов в Крыму лишились 17 млн рублей за неделю
Жертвы аферистов в Крыму лишились 17 млн рублей за неделю - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Жертвы аферистов в Крыму лишились 17 млн рублей за неделю
Почти 17 миллионов рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за неделю. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, чаще всего аферисты... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T21:47
2025-04-30T21:47
мошенничество
новости
происшествия
прокуратура республики крым
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Почти 17 миллионов рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за неделю. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, чаще всего аферисты представлялись сотрудниками банков и правоохранителями.По данным надзорного ведомства, из 49 случаев обмана, 31 раз злоумышленники звонили своим жертвам, в том числе в соцсетях и мессенджерах, под видом сотрудников банков, операторов связи, правоохранительных органов, адвокатов. Доверчивых граждан убеждали перевести деньги на "безопасный" счет, передать "курьерам" для помощи родственникам, якобы ставших виновниками ДТП.Кроме того, отмечено 18 случаев мошенничества, связанных покупкой и продажей товаров на бесплатных сервисах объявлений.С 14 по 20 апреля на территории Крыма зарегистрировано 65 случаев дистанционного мошенничества. Общий ущерб, нанесенный киберпреступниками за этот период, составил свыше 32,4 миллиона рублей, сообщали ранее в республиканском МВД.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе пенсионерка сбросила с балкона $25 тысяч лжесотруднику ФСБРекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млнХамон недорого: москвич в Крыму обманывал любителей деликатесов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мошенничество, новости, происшествия, прокуратура республики крым, крым, новости крыма
Жертвы аферистов в Крыму лишились 17 млн рублей за неделю

Крымчане отдали мошенникам 17 миллионов рублей за неделю

21:47 30.04.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Почти 17 миллионов рублей отдали жители Крыма дистанционным мошенникам за неделю. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, чаще всего аферисты представлялись сотрудниками банков и правоохранителями.
"По фактам совершенных дистанционных мошенничеств за минувшую неделю на территории Республики Крым зарегистрировано 49 сообщений, по которым сумма причиненного потерпевшим ущерба составила 16,8 млн рублей", - сказано в сообщении.
По данным надзорного ведомства, из 49 случаев обмана, 31 раз злоумышленники звонили своим жертвам, в том числе в соцсетях и мессенджерах, под видом сотрудников банков, операторов связи, правоохранительных органов, адвокатов. Доверчивых граждан убеждали перевести деньги на "безопасный" счет, передать "курьерам" для помощи родственникам, якобы ставших виновниками ДТП.
Кроме того, отмечено 18 случаев мошенничества, связанных покупкой и продажей товаров на бесплатных сервисах объявлений.
С 14 по 20 апреля на территории Крыма зарегистрировано 65 случаев дистанционного мошенничества. Общий ущерб, нанесенный киберпреступниками за этот период, составил свыше 32,4 миллиона рублей, сообщали ранее в республиканском МВД.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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