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Остатки ВСУ в Курской области сидят "по щелям" и просят эвакуацию – Путин

Остатки ВСУ в Курской области сидят "по щелям" и просят эвакуацию – Путин - РИА Новости Крым, 30.04.2025

Остатки ВСУ в Курской области сидят "по щелям" и просят эвакуацию – Путин

Российские войска вышибли ВСУ из Курской области, но там остаются немногочисленные разрозненные группы боевиков, которые прячутся "в норах и подвалах" и просят... РИА Новости Крым, 30.04.2025

2025-04-30T19:30

2025-04-30T19:30

2025-04-30T19:33

владимир путин (политик)

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Российские войска вышибли ВСУ из Курской области, но там остаются немногочисленные разрозненные группы боевиков, которые прячутся "в норах и подвалах" и просят об эвакуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".Путин добавил, что некоторых взятых в плен военнослужащих ВСУ отправили назад к их сослуживцам с предложением сложить оружие.26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Он уточнил, что последний населенный пункт, откуда выбили врага, - село Горналь. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный союз РФ и КНДР прошел проверку в Курской области: что дальше Названо число погибших от действий ВСУ жителей Курской областиПутин поручил поддержать жителей Курской области

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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