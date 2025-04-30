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Остатки ВСУ в Курской области сидят "по щелям" и просят эвакуацию – Путин - РИА Новости Крым, 30.04.2025
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Остатки ВСУ в Курской области сидят "по щелям" и просят эвакуацию – Путин
Остатки ВСУ в Курской области сидят "по щелям" и просят эвакуацию – Путин - РИА Новости Крым, 30.04.2025
Остатки ВСУ в Курской области сидят "по щелям" и просят эвакуацию – Путин
Российские войска вышибли ВСУ из Курской области, но там остаются немногочисленные разрозненные группы боевиков, которые прячутся "в норах и подвалах" и просят... РИА Новости Крым, 30.04.2025
2025-04-30T19:30
2025-04-30T19:33
владимир путин (политик)
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Российские войска вышибли ВСУ из Курской области, но там остаются немногочисленные разрозненные группы боевиков, которые прячутся "в норах и подвалах" и просят об эвакуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".Путин добавил, что некоторых взятых в плен военнослужащих ВСУ отправили назад к их сослуживцам с предложением сложить оружие.26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Он уточнил, что последний населенный пункт, откуда выбили врага, - село Горналь. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военный союз РФ и КНДР прошел проверку в Курской области: что дальше Названо число погибших от действий ВСУ жителей Курской областиПутин поручил поддержать жителей Курской области
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), курская область, ситуация в курской области после нападения всу, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво
Остатки ВСУ в Курской области сидят "по щелям" и просят эвакуацию – Путин

Мелкие группы ВСУ в Курской области прячутся "по щелям" и просят об эвакуации – Путин

19:30 30.04.2025 (обновлено: 19:33 30.04.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Российские войска вышибли ВСУ из Курской области, но там остаются немногочисленные разрозненные группы боевиков, которые прячутся "в норах и подвалах" и просят об эвакуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона "Знание. Первые".
"Вышибли из Курской области противника, но там еще по щелям каким-то, в подвалах каких-то еще сидят. Мы слышим, что они говорят – просят эвакуацию. Эвакуироваться невозможно. Там разрозненные группы, по два-три человека, где-то в перелесках сидят, в норах каких-то, в полной изоляции", - сказал глава государства.
Путин добавил, что некоторых взятых в плен военнослужащих ВСУ отправили назад к их сослуживцам с предложением сложить оружие.
26 апреля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России, Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. Он уточнил, что последний населенный пункт, откуда выбили врага, - село Горналь. По словам Герасимова, общие потери ВСУ в ходе Курской операции превысили 76 тысяч человек убитыми и ранеными.
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